เฮอร์บาไลฟ์ชวนคนไทยปลดล็อคสู่สุขภาพดีด้วยโภชนาการในทุกวัน

เฮอร์บาไลฟ์ มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1980 โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนนับล้านทั่วโลกเลือกเฮอร์บาไลฟ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการในแต่ละวัน เนื่องจากคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือจากการรับรองทางวิทยาศาสตร์ นำมาสู่การยกระดับเป้าหมายที่อยากชวนคนไทยทุกคนมาปลดล็อคสู่ความมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันด้วยโภชนาการและไลฟ์สไตล์การกินที่เหมาะสมในทุกวัน

สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การกิน

การกินอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีจากภายใน แต่วิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันอาจเป็นความ ท้าทายหลักที่ทำให้โภชนาการในแต่ละวันไม่สมดุล ดังนั้น การเลือกอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงจำเป็นต้องเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนการที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ ซึ่งเฮอร์บาไลฟ์เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดี จึงมุ่งนำเสนอจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพตามมาตรฐานโลก พร้อมชูส่วนผสมที่มอบผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์จากทีมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ได้ทุกประเภท

เติมพลังด้วยผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนอันดับ #1

จากผลสำรวจของ Euromonitor เฮอร์บาไลฟ์ครองตำแหน่ง #1 brand in the world in meal replacement and protein supplements combined* เฮอร์บาไลฟ์ใส่ใจในทุกการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการดูแลน้ำหนัก และมอบประสบการณ์ด้านรสชาติที่อร่อยถูกใจ มีให้เลือกหลากหลายกว่า 30 รสชาติ เช่น ชานม ชาเขียว ช็อคโกแลตมิ้นท์ เป็นต้น พร้อมชูส่วนผสมที่โดดเด่นลงตัวของโปรตีน ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ ที่ถูกพัฒนาโดยทีมนักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

โปรตีนสแน็ค ของว่างมีประโยชน์ กินง่ายทุกที่

โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของร่างกาย โปรตีนสแน็คของเฮอร์บาไลฟ์ที่ประกอบด้วยโปรตีน ช่วยให้รู้สึกอิ่มและอยู่ท้อง เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงโภชนาการที่มีคุณค่าในแต่ละวันอย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ทุกความชอบในทุกช่วงเวลา พร้อมมอบความสะดวกสบายที่ทำให้เส้นทางเพื่อสุขภาพของคนไทยเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

เพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายด้วยชาคุณภาพ

ชาที่ดีเริ่มต้นที่แหล่งที่มา เฮอร์บาไลฟ์ร่วมมือกับเกษตกรเจ้าของไร่ชา แหล่งปลูกชาที่ดีที่สุดในประเทศจีนเพื่อให้ได้ส่วนผสมใบชาคุณภาพสูงและนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ชาสำเร็จรูปอย่างพิถีพิถัน ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุด พร้อมมอบประสบการณ์สุดสดชื่นและผ่อนคลายจากชาชั้นดี ไม่มีน้ำตาลและดีต่อสุขภาพ

เครื่องดื่มว่านหางจระเข้

เครื่องดื่มผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ของเฮอร์บาไลฟ์มาจากว่านหางจระเข้ทั้งใบระดับพรีเมียม สามารถนำไปผสมกับน้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มรสชาติและโภชนาการที่มีคุณค่าให้เครื่องดื่มได้ทุกวัน เพราะว่านหางจระเข้ช่วยเพิ่มความสดชื่นและได้รับประโยชน์จากว่านหางจระเข้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อทุกความต้องการ

โภชนาการคือเรื่องราวที่ละเอียดอ่อน เพราะทุกคนมีความต้องการเฉพาะตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยความเข้าใจในบริโภค เฮอร์บาไลฟ์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพ โดยปรับให้เข้ากับอาหารในแต่ละวันได้อย่างลงตัว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและให้การสนับสนุนด้านโภชนาการที่จำเป็น

ยกระดับไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงด้วย Herbalife24 Sports Nutrition

เฮอร์บาไลฟ์ 24 กลุ่มผลิตภัณฑ์โภชนาการด้านกีฬา ผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยส่วนผสมคุณภาพสูง ผ่านการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ออกแบบมาเพื่อเสริมโภชนาการให้กับทั้งคนทั่วไปและนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมและลงแข่งขัน อุดมไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นมากมาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งก่อนหน้าและหลังการออกกำลังกาย

เฮอร์บาไลฟ์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของคนไทย ผ่านความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เฮอร์บาไลฟ์แตกต่างและเป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการร่วมสนับสนุนเส้นทางสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในแบบของตัวเอง