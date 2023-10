BGC คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023”

สุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ตอกย้ำแนวคิดการบริหารคนสู่องค์กรยุคใหม่

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ในเครือกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส เข้ารับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยในเอเชียโดยนิตยสาร HR ASIA ถือเป็นสุดยอดรางวัลของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและการดำเนินการด้านบุคลากรที่ดี ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งตรงกับนโยบายด้านบุคลากรที่กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าสได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGC เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายของ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่า คน คือสิ่งสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ รางวัลที่เราได้รับเปรียบเสมือนเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัทฯ ในการดูแลพนักงานทุกคนภายในองค์กรอย่างดีที่สุด ไม่เพียงแต่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเท่านั้น เรายังให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีส่วนในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” มี Business Media International (BMI) เป็นผู้สำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน Total Engagement Assessment Model (TEAM) โดยวัดผลจากองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสูง โดยคัดเลือกสุดยอดองค์กรกว่า 500 แห่ง จาก 13 ประเทศในเอเชีย ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า BGC ได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกมิติเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมขององค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่บุคลากรของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี