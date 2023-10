LH Bank จัดแคมเปญสุดปัง! ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแอป LHB You  

ฟรี! บัตรแรบบิทคอลเลกชันพิเศษพร้อม Top Up ในบัตร 200 บาทLH Bank จับมือพันธมิตรชั้นนำจัดแคมเปญสุดปังเพื่อขยายฐานลูกค้าบนแอปพลิเคชัน LHB You ฟรี! บัตรแรบบิทคอลเลกชันพิเศษ “LHB You Avatar Edition” พร้อม Top Up ในบัตรให้อีก 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล “บียู แม็กซ์” หรือ สมัครและเบิกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอป ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2566

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า LH Bank ได้พัฒนาการให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดควบคู่กับฟีเจอร์ที่สอดรับกับ ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน ให้ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา มาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดการสมัครใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขยายฐานลูกค้าธนาคารได้ผนึกกำลัง ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำมากมาย และล่าสุดได้ผนึกความร่วมมือกับบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (บีเอสเอส) หรือบัตรแรบบิท (Rabbit Card) เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าได้อย่างรู้ใจมากยิ่งขึ้น

นายเคลวิน ฟู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชัน LHB You ของ LH Bank มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกคล่องตัว โดยไม่ต้องไปสาขา ล่าสุดธนาคารได้ออกโปรโมชันพิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่รับบัตรแรบบิท คอลเลกชันพิเศษ “LHB You Avatar Edition” ฟรี! พร้อม Top Up ในบัตรให้อีก 200 บาท เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล “บียู แม็กซ์” และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท หรือสมัครและเบิกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน LHB You โดยสามารถรับบัตรแรบบิทคอลเลกชันพิเศษ “LHB You Avatar Edition” ได้ที่จุดให้บริการห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีหมอชิต, สยาม, อโศก, อ่อนนุช, ช่องนนทรี และแรบบิท เซอร์วิส เซ็นเตอร์ พญาไท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2566 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแอปพร้อมเลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน NDID / เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ / LH Bank ทุกสาขา หรือ ยืนยันตัวตน (Know Your Customer : KYC) ณ จุดให้บริการห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง LH Bank ถือเป็นธนาคารแห่งแรกที่ร่วมมือกับบีทีเอสเปิดให้บริการยืนยันตัวตน ณ จุดให้บริการห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียวทุกสถานี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “LHB You Mission In Trend” ได้ง่ายๆ เพียงถ่ายรูป หรือ VDO คู่กับสื่อโฆษณา LHB You บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บูธกิจกรรมหรือขบวนรถไฟฟ้า แล้วโพสต์ลงบน Social Media รับเลยของพรีเมียมสุดน่ารักจาก LHB You จำนวนจำกัด 10,000 รางวัล และ 10 ผู้โชคดีที่มียอด Like & Share มากที่สุดรับ E-Voucher มูลค่า 1,000 บาท (ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธ.ค. 66)

แอปพลิเคชัน LHB You สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกแบบไม่สะดุด ครบ จบ โดยไม่ต้องไปสาขา และที่สำคัญมี LHB You Rewards “โปรดี มีทุกเดือน” รับฟรี E-voucher มูลค่า 100 บาท กับร้านค้าชั้นนำ และได้เพิ่มบริการใหม่ที่สมาร์ทกว่าเดิม อาทิ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล “บียู แม็กซ์” ดอกเบี้ยสูง 6.00% ต่อปี (ยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท) พร้อมสมัครบัตรเดบิต ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดการใช้งาน ฝากเงินเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 400 ล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่ 9.99% นาน 5 เดือน ตอบโจทย์ลูกค้า ให้เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก กู้ง่ายอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากบนแอปพลิเคชัน LHB You

ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ www.lhbank.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1327