โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์วิลเลจ เปิดวิสัยทัศน์ เด็กยุคใหม่จะรอดได้ด้วยการมีทักษะชีวิต จากวิถีธรรมชาติ เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ สัมผัสธรรมชาติอันสมบูรณ์

เชื่อว่าพ่อแม่ในยุคนี้มีความกังวลกับทุกๆ เรื่องของลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนไวยิ่งกว่าเดิม จะทำอย่างไรให้ลูกอยู่รอดอย่างมีความสุข คงเป็นคำถามที่ทุกพ่อแม่คุยกันอยู่บ่อยๆ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์วิลเลจ Kidz Village International Kindergarten ย่านพุทธมณฑล สาย 2 นอกจากดำเนินการสอนตามหลักสูตรอังกฤษที่เหมาะกับเด็กเล็กแล้ว ทุกคนที่นี่ยังยึดมั่นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ เป็นหลัก และเชื่อว่าการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์จริง ได้ซึมซับและเข้าใจวัฏจักรของธรรมชาติ รวมถึงสร้างรากฐานให้เป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมื่อโตขึ้น ‘Happy learning in a natural environment supporting children to become lifelong learners.’ คือสโลแกนของโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนผู้คร่ำหวอดในวงการศึกษา ใช้เวลา 2 ปี ในการพัฒนาพื้นที่กว่า 7 ไร่แห่งนี้ จนกลายเป็นโรงเรียนหมู่บ้านที่มีพันธุ์ไม้นับกว่า 300 ชนิด ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ได้เห็นของจริง ต้นไหนเป็นไม้มีดอก ต้นไหนเป็นไม้มีผลที่รับประทานได้ ต้นไหนเป็นไม้ใบสวยงาม มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ทุกอย่างเป็นบทเรียนได้หมดประโยชน์ของต้นไม้คือ การสร้างให้โรงเรียนมีออกซิเจนมากกว่าที่อื่น อากาศดี มีระบบนิเวศที่คนและธรรมชาติเกื้อกูลกัน ทั้งยังมีอาคารเรียนและองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งทางเดิน รั้ว เครื่องเล่นเหมาะกับเด็กอนุบาล ซึ่งโชคดีด้วยทำเลที่ตั้งที่สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ก็เอื้อให้โรงเรียนเงียบสงบ เพราะที่ตั้งของโรงเรียนไม่ได้ติดกับถนนใหญ่ ที่นี่สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 120 คน ตั้งแต่ชั้น Toddler 1, Toddler 2, K1, K2, K3 ซึ่งหมายความว่า เด็กคนหนึ่งมีพื้นที่ถึง 112 ตารางเมตร หรือขนาดประมาณบ้านเล็ก ๆ 1 หลังทีเดียว ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดเด่น เนื่องจากหาได้ยากสำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ

เชอร์รี่-นันทพร เลิศประเสริฐคง ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า “เด็กไทยส่วนใหญ่ขาดการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งจริงๆแล้วเด็กจะได้เรียนรู้อะไรจากธรรมชาติมากมายไปหมด แทนที่จะเป็นการเรียนรู้แบบท่องจำ เป็นการเรียนรู้ทำความเข้าใจและสัมผัสจริง การที่โรงเรียนมีเป็ดมีไก่ก็น่าสนใจสำหรับเด็กแล้ว เด็กชอบถามว่า ทำไมไก่ถึงไม่ว่ายน้ำ แล้วทำไมเป็ดถึงว่ายน้ำ ทำไมไข่ไก่กับไข่เป็ดไม่เหมือนกัน สิ่งที่น่าสนุกของที่นี่คือ การสอนแบบ Project Based เลือกหัวข้อที่เลือกควรจับต้องได้ มีของจริงให้ดู และไม่ Abstract จนเกินไปโดยครูและนักเรียนจะเลือกหัวข้อที่อยากรู้ร่วมกัน แล้วปล่อยให้เด็ก ๆ ได้สังเกต ถกเถียงกัน เรียนไปอย่างเจาะลึกในช่วงหนึ่ง ครูมีหน้าที่เป็น Facilitator คอยตั้งคำถาม สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้กระบวนการการเรียนรู้ สัมผัสกับประสบการณ์จริง”

การพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่พ่อแม่และครูต้องช่วยกัน Kidz Village จึงเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจคุยกันระหว่างครู-พ่อแม่ ใน Coffee Morning การจัดเวิร์กชอปเรื่องเด็กให้ผู้ปกครอง หรือการที่ผู้ปกครองเข้ามาช่วยโรงเรียนจัดกิจกรรมตามความถนัดของตัวเอง สิ่งที่คณะครูมุ่งหวังในตัวเด็ก ๆ

เชอร์รี่-นันทพร เลิศประเสริฐคง ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวด้วยว่า “ที่นี่ใช้หลักสูตร The Early Years Foundation Stage (EYFS) ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ ที่ออกแบบมาเพื่อเด็ก ๆ ในวัยนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ดูแลภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด ก็คือ คุณครูเชอร์รีล ครูใหญ่ของโรงเรียน ผู้ร่ำเรียนมาทั้ง Early Years Education, Special Needs Education, International Education Leadership and Management และมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนหลายประเทศมากว่า 20 ปี เราเรียกช่วงปีแรก ๆ ของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 8 ปีว่า Golden Period เราต้องส่งเสริมให้เด็กทำอะไรท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ และออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเรื่องการรับรู้ ภาษา และการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็ก ๆ” หลังจบหลักสูตรอนุบาลจากที่นี่ คือทักษะชีวิตพื้นฐาน พึ่งตัวเองได้ รู้จักสำรวจ ตั้งคำถาม และมีความมั่นอกมั่นใจ แม้ที่นี่จะเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีทักษะชีวิตที่ดี รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะทำให้เด็กอยู่รอดได้ในโลกที่อยู่ยากใบนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02888-3336-7 และ 090-9753007

inbox m.me/KidzVillageKindergarten

Location – https://goo.gl/maps/7c8KmSYGbnQfeMue9