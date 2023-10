ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกBooking.com ในงาน Elevate 2023

กรุงเทพฯ,– คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา Elevate 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย Booking.com บริษัทด้านการให้บริการการจองที่พักจากทั่วโลกผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “We Make It Easier, You Make It Unforgettable” ซึ่งการที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาระดับใหญ่เช่นนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และพันธมิตรระดับสากลอย่าง Booking.com ในการยกระดับความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมฮอสพิทาลิตี้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีศักยภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและกลุ่มตลาดเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงภายใต้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเฉกเช่นในทุกวันนี้

ภายในงาน Elevate 2023 คุณยุทธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ที่ ออนิกซ์ ฮอสพิ ทาลิตี้ กรุ๊ป ในการเป็น The Best Medium-sized hospitality management company in Southeast Asia ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โดยนำจุดแข็งในความเป็น “A Tailored Approach to Hospitality” มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โรงแรมของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มีมากว่า 5 ทศวรรษ รวมถึงความแม่นยำของข้อมูลทางการตลาดในภูมิภาคนี้ของบริษัท ฯ ที่ถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดและพันธมิตรของเราให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานแบรนด์และการบริหารจัดการของเราที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ อีกหนึ่งประการที่คุณยุทธชัยได้นำเสนอบนเวที ซึ่งมีสาระสำคัญยิ่ง คือเรื่องของการสร้างมาตรฐานและการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมาตรฐานที่เท่าเทียมกันนี้จะช่วยให้โรงแรมที่เป็นผู้เล่นในระดับภูมิภาค ได้รับโอกาสที่มากขึ้น ในขณะที่การลดความซับซ้อนของกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะยังช่วยลดข้อจำกัดในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมนี้จะยังผลต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและยั่งยืนต่อกลุ่มเป้าหมายและแขกที่มาพักด้วยเช่นกัน

ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้นำเอาจุดแข็งในความเป็น “A Tailored approach to hospitality” มาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความแข็งเกร่งในฐานะเป็นผู้เล่นคำสำคัญในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการมุ่งเน้นการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ วิธีการทำงานขององค์กร การทำงานร่วมกับพาร์เนอร์ และการพัฒนาและรักษามาตรฐานของแบรนด์ภายใต้กลุ่ม โดยทั้งหมดนี้เพื่อการ สร้างสรรค์ประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันได้ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นเลิศ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนี้ผ่านรางวัลแห่งความสำเร็จ “Traveller Review Award 2023” จาก Booking.com

นอกจากนี้ คุณยุทธชัย ยังได้ย้ำถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับ Booking.com โดยกล่าวว่า “ความร่วมมือของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กับ Booking.com นั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน นับย้อนกลับไปในปี 2550 เมื่อ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ตัดสินใจร่วมมือเชิงนโยบายกับ Booking.com จากวันแรกจนถึงปัจจุบัน การร่วมมือนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เราในการนำเสนอแบรนด์ โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ของเราได้ถูกค้นพบจากตลาดใหม่ๆ มากตลอดและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และการมีส่วนร่วมกันนี้เอง ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับสากลที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อพร้อมพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะร่วมกันต่อไป