The iCon Group จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี iCON EVOLUTION UNITE

สร้างปรากฏการณ์ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะการเฟ้นหา New Boss และ Product นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ ล่าสุด บริษัท The iCon Group จำกัด โดย คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี iCON EVOLUTION UNITE นำโดย ทีมผู้บริหารบริษัท The iCon Group และนักธุรกิจบนโลกออนไลน์กว่า 5,000 คน ซึ่งมารวมกันเป็น 1 สู่ความสำเร็จ พร้อมไขกุญแจนำทางและมอบแรงบันดาลใจอีกมากมาย พร้อมด้วยบอสซูเปอร์สตาร์ดีกรีพิธีกรอันดับ 1 อย่าง Boss Kan กันต์ กันตถาวร มาเติมความสุข สร้างความ สนุกสนานภายในงาน เต็มอิ่มกับความรู้ พร้อมเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอัดแน่นทุกประสบการณ์ของธุรกิจบนโลกออนไลน์ และ Boss Min บอสมิน พีชญา มาเติมความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในงาน พร้อมเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจออนไลน์กันแบบจัดเต็ม นอกจากนั้น The iCon Group ยังสร้างปรากฏการณ์ต่อไปด้วยการถือโอกาส เปิดตัว New Boss อีกท่านหนึ่งมาเสริมทัพ ซึ่งเป็นพระเอกดังในวงการบันเทิง ทั้งนายแบบและนักแสดง และอยู่ในวงการ Health & Wellness มามากกกว่า 10 ปี แถมท้ายด้วย เปิดตัวไอเทมใหม่สำหรับการดูแลผิวหน้า iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแลดูเรียบเนียนตัวเลือกดี ๆ ช่วยเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจ (วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี)

คุณพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกล ให้สัมภาษณ์

“สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งครั้งนี้ก็จะพิเศษกว่าครั้งก่อน ๆ มีการเปิดตัวบอสใหม่ หรือผู้บริหารคนใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพนำทีมในการทำธุรกิจ นั่นก็คือ บอสแซม ซึ่งเราได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกอันก็จะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ iCon Face Exo Cream Skin Perfection และได้น้องมิน พีชญา มาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเอง ทำให้งานนี้มีความพิเศษและเป็นการเริ่มต้นของสินค้าใหม่และบอสใหม่ ที่จะผลักดันให้ธุรกิจออนไลน์ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ของเราเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความน่าสนใจสำหรับสินค้าตัวนี้จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเป็นเทคโนโลยีตัวล่าสุดที่ถูกค้นพบขึ้นมาและใช้บำรุงผิวหน้าด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่าง Exosome ที่ผนวกเข้ากับเปปไทด์และได้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า Exotide Complex technology ขึ้นมารวมกับสารสกัดนวัตกรรมอีกหลาย ๆ ชนิด ที่เราได้นำเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลก จนกลายเป็นสูตรพิเศษเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ทั่วไป” ซึ่งคุณพอลยังกล่าวต่อในงานอีกว่าอนาคตของ The iCon Group จะไม่ได้หยุดอยู่ที่ การเป็นบริษัทขายของออนไลน์อีกต่อไป เพื่อการสร้างความมั่นคงในอนาคต และเพื่อการตอกย้ำความสำเร็จให้กับพาร์ทเนอร์ เป้าหมายต่อไปของ The iCon Group คือการเป็นส่วนหนึ่งของ “ Medical Hub ” ของประเทศไทย

คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ให้สัมภาษณ์

“จริง ๆ แล้วชื่นชมในความสำเร็จของดิไอคอนกรุ๊ปอยู่แล้ว เพราะเป็นบริษัทที่เติบโตเหมือนที่ทุกคนได้เห็น ซึ่งการเติบโตเป็นการเติบโตที่มีการวางแผน หรือบางครั้งก็เกินกว่าแผน เพราะเอาหัวใจไปใส่ในแผนการทำงานด้วย และเมื่อรู้จักมาสักพักเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเริ่มงานด้วย ในบริษัทที่มีพร้อมทั้งสินค้าที่ดีอยู่แล้ว ราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ รวมถึงการตลาดที่แข็งแกร่งทำให้ทุกคนรู้จัก และมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงมาก คือทุกคนมาด้วยใจ และผมก็คิดว่าเราพร้อมแล้ว ที่จะทำให้ความสำเร็จนี้โกอินเตอร์มากขึ้น ไปให้ไกลกว่านี้ เพราะศักยภาพที่พร้อมขนาดนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นทุก ๆ บริษัท และภูมิใจที่วันนี้เขาเลือกเรา ไม่ใช่เราเลือกเขา เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอที่จะมาอยู่กับพวกเขา ขอบคุณทุกคนมาก ๆ นะครับ” ทั้งนี้คุณแซมเอง ได้ตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ The iCon Group ในฐานะ CRO (Chief Research Officer) หรือผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดตัว iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ เพื่อผิวสุขภาพดีในทุกวัน ครีมบำรุงผิวหน้าสุขภาพดี และดูกระจ่างใจ มีสารสกัดจาก Salmo Ovum Extract มีส่วนช่วย ให้ผิวแลดูกระจ่างใส สุขภาพดี พร้อมเหล่าพาร์ทเนอร์ชาว The iCon Group ที่สยายปีกไปไกลอีกหลายประเทศ

#TheiConGroup

#iConFaceExoCream

#ครีมหน้าฉ่ำ

#NewProduct

#NewBoss

#Bosssam