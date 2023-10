กสทช.จับมือสถานทูตอเมริกา ชวนผู้ประกอบการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ (U.S. Embassy Bangkok) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Telecommunications Regulatory Policies and the Future of Digital Trade ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และมาตรฐานเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม เศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาการของเทคโนยีดิจิทัล การทำธุรกิจในวงการของเศรษฐกิจดิจิทัล และรับทราบถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทุกภาพส่วน ทั้งด้านการกำกับดูแล การค้า การลงทุน การแข่งขัน ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงทิศทางของการกำกับดูแลและความตกลงการค้าเสรีในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ link การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ที่ 02 272 7054 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]