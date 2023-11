The 1 Exclusive และ การบินไทย ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว

The 1 Exclusive และ การบินไทย ร่วมสานต่อพันธมิตรเพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยสิทธิประโยชน์ตรงใจและโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะสมาชิกคนสำคัญเท่านั้น!

18 ตุลาคม 2566 – The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมดูแลกลุ่มลูกค้า Wealth Segment ของ The 1 อันดับหนึ่งในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อความร่วมมือในฐานะ Strategic Partner กับ ‘การบินไทย’ สายการบินแห่งชาติ ยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้สมาชิกคนสำคัญได้มากกว่าและได้ก่อนใคร ทั้งในแง่ของ Privilege และ Promotion รับความพิเศษสูงสุดเมื่อเป็นทั้งสมาชิก The 1 Exclusive และ สมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส! ล่าสุดมอบสิทธิประโยชน์รับสิ้นปี 66 ไม่ว่าจะเป็น สิทธิรับคะแนน The 1 เพิ่ม 10,000 คะแนน พร้อมสิทธิ์อัปเกรดสถานะเป็น The 1 Exclusive สิทธิ์รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส เพิ่ม 1,000 ไมล์เมื่อซื้อแพ็กเกจทัวร์ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ The Holy Journey สมาชิก The 1 Exclusive สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน The 1 APP เท่านั้น!

คุณอรญา คูนลินทิพย์, Head of Wealth & Credit Card – The 1 กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ The 1 Exclusive ร่วมมือกับ การบินไทย ในฐานะพาร์ทเนอร์คนสำคัญด้านการท่องเที่ยวที่สามารถร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก Proud to be The 1 Exclusive ยิ่งกว่าที่เคย พร้อมด้วย The 1 Insight ที่พบว่าสมาชิก The 1 Exclusive และสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส ต่างเป็นลูกค้าระดับพรีเมียมที่มีโปรไฟล์ใกล้เคียงกัน ช่วยให้เราสามารถร่วมเลือกสรรสิทธิประโยชน์ได้อย่างตรงใจ ทั้งยังเป็นที่มาของความสำเร็จของแคมเปญต่างๆ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีเรื่อยมา ในช่วงสิ้นปี 2566 ซึ่งเป็น High Season ของการท่องเที่ยวเช่นนี้ The 1 Exclusive จึงต่อยอดความร่วมมือกับการบินไทย ร่วมขยายสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้สมาชิก The 1 Exclusive และสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสได้เพลิดเพลินกับฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างเหนือระดับกว่าใคร”

คุณกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบินไทยยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ The 1 Exclusive เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือชั้นให้กับสมาชิกในกลุ่มพรีเมียมของบริษัทฯ ทั้งสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เนื่องจากทางการบินไทยมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในหลากหลายมิติกับ The 1 Exclusive จะสามารถส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การเดินทางเป็นที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การบินไทยยังได้เปิดเส้นทางบินใหม่ๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงยังคงสรรค์สร้างสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และ The 1 Exclusive สามารถติดตามเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้”

สิทธิประโยชน์ล่าสุด สำหรับสมาชิก The 1 Exclusive และสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส เท่านั้น! (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566)