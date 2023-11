PURE CARE BSC รับรางวัล สุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้แห่งปี

PURE CARE BSC รับรางวัล THE BEST OF DAILY BEAUTY 2023 BY DAILYNEWS สุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้แห่งปี

สุดยอดรางวัลการันตีความงาม 2023 : บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล โดย ดร.จันจิรา จันทร์โฉม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม และ คุณดารนี มาตาแก้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ PURE CARE BSC ร่วมงาน THE BEST OF DAILY BEAUTY 2023 BY DAILYNEWS (เดอะ เบสต์ ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์) เพื่อรับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงาม ในหมวด สกินแคร์ (Skincare) The Best of SKINCARE ITEMS 2023 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลได้แก่ The Best of PURE CARE BSC Nano White Intensive Moisturize โดยมีคุณสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการการตัดสินที่มาร่วมงาน คุณปิ่น-สุวดี พึ่งบุญพระ ประธานกรรมการ พีพี กรุ๊ป, คุณป้อม-วินิจ บุญชัยศรี เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังเมืองไทย, คุณแนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015, คุณไฮด์-ศรุญธร ธนวัชรวัฒน์ นักแสดง และ คุณนัตตี้-พลอยชมพู วัชร เจริญพงษ์ บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง ณ คิว สเตเดียม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์