นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จัดงานดินเนอร์การกุศลแห่งปี

‘H! LIST 2023 ‘THE GLAMOUR OF NATURE’ CHARITY DINNER

ฉลองเปิดตัวนิตยสาร ‘H! LIST 2023” พร้อมมอบรางวัลแก่เซเลบริตี้ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี H! LIST 2023 ‘THE GLAMOUR OF NATURE’ CHARITY DINNER ฉลองการเปิดตัวหนังสือฉบับพิเศษ H! LIST 2023

ที่รวบรวมรายชื่อเหล่าคนในแวดวงสังคมไว้มากกว่า 600 ท่าน พร้อมมอบรางวัล HELLO! SUSTAINABILITY และการประมูลผลงานศิลปะเพื่อระดมทุนให้กับ ‘มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์’ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้มของผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมี คุณบียอน เรททิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี เอเชีย และอินเดีย, คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย และ คุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ Social Director นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับแขกคนสำคัญ ณ ห้องแมกโนเลีย แกรนด์บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อค่ำวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวว่า “นิตยสาร HELLO! เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับบุคคลในแวดวงสังคม เราจึงรวบรวมข้อมูลของบุคคลต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อเป็น People Community นั่นคือที่มาของ H! LIST ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 5 แล้ว นอกจากนี้ที่ผ่านมา นิตยสาร HELLO! ยังมุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืน หรือ Sustainability ที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจใด เราก็สามารถให้ความสำคัญ สนับสนุน อุทิศตน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนได้ในทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ Luxury Industry เราจึงจัดงานภายใต้ธีม “The Glamour of Nature” และมีการมอบรางวัล HELLO! SUSTAINABILITY แก่ผู้อุทิศตนพัฒนา ส่งเสริม และต่อยอด สร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมบนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งบุคคลที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับรางวัล HELLO! SUSTAINABILITY นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความยั่งยืน ซึ่งอยู่ใน 3 กรอบด้วยกัน คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล, คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน), คุณปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานคณะกรรมการ บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด, คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คุณภิพัชรา แก้วจินดา ผู้ร่วมก่อตั้ง และครีเทีฟ ไดเรกเตอร์แบรนด์ ‘PIPATCHARA’, คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำกัด, คุณภานุภน บุลสุวรรณ หรือเชฟแบล็กเชฟผู้ก่อตั้ง Blackitch Artisan Kitchen, คุณธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดริ้ง จำกัด และ คุณอมตา จิตตะเสนีย์ หรือคุณแพรี่พาย Social Culture Maker

นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานในค่ำคืนสุดพิเศษ คือการร่วมประมูลผลงานมาสเตอร์พีซของเหล่าศิลปินที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจรังสรรค์ผลงาน ทั้ง 4 ชิ้น ได้แก่ “Metamorphosis A Tale in Textile”, 2019 ของคุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ เป็นผลงานที่ทำจากเศษผ้า และเส้นด้ายเส้นใยต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทของคุณมุกกว่า 20 ปี ในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน, “Cocoon Earth” ผลงานของคุณสมนึก คลังนอก หรือครูปาน ผลงานนี้ใช้เทคนิคการวาดด้วยสี Acrylics บน Canvas ส่วนผลงานชิ้นที่ 3 คือ “MookmooK’ ของคุณธีรพจน์ ธีโรภาส redesign มาจากเก้าอี้ “Peacock chair” หรือที่เรียกติดปากว่า “เก้าอี้นางงาม” ซึ่งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพลาสติด recycle และเยื่อกาแฟ และผลงานชิ้นสุดท้าย คือ กระเป๋า “Infinitude Lyra Fringe” ส่งตรงจาก Runway ใน Collection ล่าสุดของแบรนด์ PIPATCHARA โดยใช้ฝาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และช้อนส้อมพลาสติกใส เป็นผลงานของคุณภิพัชรา แก้วจินดา

หลังอิ่มเอมใจกับการสร้างกุศลให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศแล้ว ผู้มีเกียรติยังร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงจากเหล่าเซเบริตี้ศิลปินมากความสามารถ อาทิ คุณฟินเนเกน สุโกศล ในบทเพลง ‘Fly Me to The Moon’ ต่อด้วยการฟีเจอร์ริ่งจาก คุณฟินเนเกน สุโกลศล กับ คุณเจ วีระญาโณ ในบทเพลง ‘What a Wonderful World’, คุณอรรถวดี จิรมณีกุล ในบทเพลง ‘เหตุผล’ และส่งท้ายค่ำคืนด้วยปาร์ตี้สุดมันส์กับศิลปินขวัญใจสาวๆ คุณตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตร อาทิ Lamborghini Bangkok by Renazzo Motor, Skinology No.5, UOB Privilege Banking, Smeg Thailand และ น้ำดื่ม C2

จึงนับเป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจ ที่แขกผู้มีเกียรติต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้สนับสนุน อุทิศตน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน…