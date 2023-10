ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง

พาสามแบรนด์ดัง คว้าหลายรางวัลจากงาน Luxe Global Awards 2023

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สานต่อความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น พาแบรนด์โรงแรม รีสอร์ตหรู “อมารี” (Amari) และ “โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์” (Oriental Residence) รวมถึงแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ชื่อดัง “ชามา” (Shama) คว้าหลายรางวัลอันทรงเกียรติจาก Luxe Global Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม

อมารี กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ตอกย้ำการเป็นผู้นำในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์ “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia”

การประกาศรางวัล Luxe Global Awards 2023 ครั้งล่าสุดนี้ แบรนด์ “อมารี” ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วย โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok) 2 รางวัล ได้แก่ Best Luxury MICE Hotel (Global) และ Best Luxury Sustainable Hotel (Global) ขณะที่ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (Amari Don Muang Airport Bangkok) ได้รับ 3 รางวัล ทั้ง Best Luxury Conference and Event Hotel (Regional), Best Luxury Eco/Green Hotel (Continent) และ Best Luxury Airport Hotel (Global) โดยรางวัลที่ได้รับมาจากสองสาขาหลัก คือการบริการที่รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE-Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) ได้อย่างโดดเด่น และสาขาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงแรมภายใต้แบรนด์ “อมารี” ล้วนทุ่มเทใส่ใจในการสร้างมาตรฐานและพัฒนาความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมไมซ์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับจึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ “อมารี” ได้เป็นอย่างดี

ทางด้านโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ (Oriental Residence Bangkok) ได้รับ 4 รางวัล คือ Best Authentic Experience Hotel (Continent), Best Prime Location (Global), Best Luxury City Escape (Global) และ Best Luxury Private Residence (Global) สมกับความตั้งใจที่จะเป็นที่พักซึ่งมีความโดดเด่นและพร้อมจะมอบความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในทุกด้าน สำหรับแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ “ชามา” ได้รับ 3 รางวัล มาเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของการเป็นผู้นำในธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Best Luxury City Serviced Apartments (Continent), Best Luxury Business Serviced Apartments (Global) และ Best Luxury Hotel Residence (Global) จาก ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ (Shama Lakeview Asoke Bangkok)

สำหรับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ทุกรางวัลที่ได้รับคือสิ่งยืนยันถึงความมมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง โดยปี 2567 ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ แบรนด์ชามา ที่วางแผนจะเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ในจุดหมายปลายทางใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมาเลเชีย ประเทศจีน รวมถึงฮ่องกง รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ทางธุรกิจในการเป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia” ชูจุดแข็งในความเป็น “A Tailored Approach to Hospitality” ที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นและวิถีการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและพันธมิตรขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่ตั้งใจจะมอบบริการอันยอดเยี่ยมและที่พักแสนพิเศษให้ลูกค้าได้รับความประทับใจอย่างที่สุดในทุกครั้งที่มาเยือนโรงแรม

รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การดูแลของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โดยทุกรางวัลที่ผ่านมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้อย่างมุ่งมั่น ไม่หยุดทุ่มเท เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนอย่างแท้จริง