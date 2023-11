กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการจัดแสดงสินค้ายิ่งใหญ่แห่งปี ฟูจิฟิล์ม

กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการจัดแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ฟูจิฟิล์ม บิสสิเนส อินโนเวชั่น

ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ชมนิทรรศการออนไลน์ “POWER UP YOUR WORK WITH INNOVATION TO DRIVE YOUR BUSINESS FORWARD” ระหว่างวันที่ 1 – 2 พ.ย. นี้

กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2566 – ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลโซลูชัน เนรมิตนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Online Exhibition) ภายใต้แนวคิด

“Power Up Your Work With Innovation To Drive Your Business Forward” พร้อมขนทัพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชันด้านธุรกิจ (Business Solution) แบบครบวงจร รวมถึงเวทีสัมมนาสุดพิเศษโดยเหล่าวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลพิเศษอีกมากมายภายในงานเดียว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566

มร.มาซาอากิ ยานากิย่า ประธาน บริษัทฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย (จำกัด) เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าเสมือนจริง จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กับกลุ่มธุรกิจ และพันธมิตรของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น มีความรู้ ความเข้าใจต่อเทรนด์แนวโน้มของเทคโนโลยี นวัตกรรมในยุคดิจิทัล

ทรานส์ฟอร์เมชั่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี นวัตกรรมปัจจุบันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ องค์กร ในด้าน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยลดต้นทุนอีกด้วย

“ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนวชั่น เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้แบรนด์ฟูจิฟิล์ม โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

และผู้ให้คำปรึกษาด้านเอกสารสำนักงาน โดยเราต้องการให้ลูกค้าเราพบกับประสบการณ์การเข้าชมนิทรรศการสินค้ารูปแบบใหม่ เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลอย่างแท้จริง ในรูปแบบของ Metaverse ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมงานที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ถ่ายทอดสดงานแบบเรียลไทม์ Live Streaming พร้อมทั้งงานสัมมนาออนไลน์ให้ลูกค้ารับฟังเนื้อหานวัตกรรมอย่างเต็มอิ่มในงาน โดยมีโซลูชั่น และ ซอฟต์แวร์จากทางฟูจิฟิล์มพร้อมนำเสนอเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆ” มร.มาซาอากิ กล่าว

ผู้เข้าร่วมนิทรรศการในปีนี้จะได้รับชมการนำเสนอกลุ่มโซลูชัน และผลิตภัณฑ์จากฟูจิฟิล์มที่จะช่วยส่งเสริมให้

การทำงานภายในองค์กรและการดำเนินธุรกิจสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริงตามหมวดหมู่ที่ต้องการ และเข้าชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าด้านการพิมพ์ ที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จากฟูจิฟิล์ม รวมถึงกลุ่มโซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวก ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management Solution) กระบวนการจัดการทางธุรกิจ และกระบวนการขออนุมัติเอกสาร (Business Process Management Solution & e-Approval Workflow) ระบบอัตโนมัติ (Automation Solution) เทคโนโลยีโซลูชันคลาวด์ (Cloud Management Solution) และโซลูชันการจัดการต้นทุน (Cost Management Solution) นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์มยังเสริมฟีเจอร์สร้างตัวละครสมมุติเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมนิทรรศการ ให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนอยู่หน้างานแสดงสินค้าจริง

ภายในงานสัมมนาออนไลน์ ผู้ที่สนใจจะมีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงโซลูชันที่สำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และได้ร่วมอัปเดทเทรนด์ดิจิทัลที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อธุรกิจในปี 2024 กับเหล่าวิทยากรชั้นนำระดับประเทศจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น ดีลอยท์ ประเทศไทย, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด, สายการบินไทยเวียตเจ็ท, บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย, สมาคม MarTech Association ที่จะมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันด้านธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้อยู่รอด ตลอดจนประสบความสำเร็จในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพิมพ์แห่งอนาคตผ่านโลกเสมือนจริง

พร้อมฟังสัมมนาออนไลน์ จากฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น.- 16.30น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://virtual-fujifilm-bi-th.com/register/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทาง LINE Official: @fbth หรือ 02 660 8000

เกี่ยวกับฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย องค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลโซลูชันที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ภายใต้เครือ FUJIFILM Group และมีฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอเชียแปซิฟิก เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคที่เชี่ยวชาญด้านเอกสารและดิจิทัลโซลูชัน โดยบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนพันธกิจในการเป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ประเทศไทย ได้จัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Online Exhibition) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชันใหม่ที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินสู่ความสำเร็จ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโซลูชันด้านเอกสาร ในปีที่ผ่านมา นิทรรศการเสมือนจริงของฟูจิฟิล์มได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มผู้บริหาร นักธุรกิจ และพนักงานเข้าร่วมจำนวนมาก ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับผู้จัดการและฝ่ายบริหารงาน