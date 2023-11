เครือสหพัฒน์ เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’

เครือสหพัฒน์ ผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลก เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’ คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ มุ่งสร้าง ‘Community of Kindness’ ชีวิตและสังคมที่ดี ย่านพระราม 3

KingsQuare Residence เป็นหนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ประกอบด้วย คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่, คอมมูนิตี้มอลล์ และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์

ตอบรับดีเกินคาด ยอดขายรอบ Exclusive เพียง 2 ชั่วโมง กวาดรายได้ทะลุเป้ากว่า 1,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ – บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (King Square Development Co., Ltd.) ในเครือสหพัฒน์ เปิดตัว ‘KingsQuare Residence’ คอนโดมิเนียมระดับลักซ์ชัวรี่ บนถนนพระราม 3 – รัชดาภิเษก ติดกับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Live Where Your Heart Belongs” คิดมาครบทุกมิติของการอยู่อาศัย ดึงพาร์ทเนอร์ระดับโลกและระดับประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ Community of Kindness อาทิ Tokyu Corporation, A49, PIA, Thai Obayashi, Stonehenge, Samsung, Secom, SCG Building & Living Care Consulting, และ Knight Frank บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ สูง 52 ชั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม, คอมมูนิตี้ มอลล์ และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ โดยเปิดให้ชมห้องตัวอย่างใกล้กับบริเวณที่ตั้งของโครงการแล้ววันนี้ คาดว่าแล้วเสร็จ ธันวาคม 2569 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kingsquare.co.th

ล่าสุดภายในงานเปิดตัว Sales Gallery โดยมีผู้บริหารระดับสูงเครือสหพัฒน์ร่วมงาน ได้แก่ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), และ คุณวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

‘KingsQuare Residence’ คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่เป็นอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซของเครือสหพัฒน์ที่จะก่อให้เกิด ‘Quality Community’ ให้ทุกคนในครอบครัวได้มี ‘Quality Time’ เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด หลังเปิดขาย Exclusive เพียง 2 ชั่วโมง สามารถกวาดรายได้ทะลุเป้ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของเครือสหพัฒน์ที่พัฒนาต่อเนื่องจาก ‘KingBridge Tower’ อาคารสำนักงานให้เช่าที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนที่มีความสุข ย่านพระราม 3 ด้วยแนวคิด ‘Community of Kindness’ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเป็นอยู่และสังคมที่ดี

คุณจักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยถึงความตั้งใจที่ต้องการสร้าง ‘KingsQuare Residence’ ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะสร้างความสุขให้กับทุกครอบครัว “เราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการมี Quality Time ในครอบครัว เพราะการได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่รักมันเป็นสิ่งที่มีค่า และเติมพลังชีวิตให้กับทุกคน เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง KingsQuare Residence คอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ ติดกับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ เพราะอยากให้ทุกครอบครัวได้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพ มีเวลาที่จะทานข้าวเช้าด้วยกัน พูดคุยกัน พ่อแม่สามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ก่อนจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ด้วยโครงการ “คิง สแควร์” หนึ่งในโครงการของเครือสหพัฒน์ มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้จุดตัดทางด่วนถึง 3 เส้นทาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และเป็นสังคมที่น่าอยู่”

คุณเมธินทร์ จันทรอุไร กรรมการบริหาร บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด ร่วมบอกเล่าถึงการสานต่อความตั้งใจลงไปในทุกๆ รายละเอียดในการดีไซน์ “โครงการ KingsQuare Residence มีฟังก์ชั่นครบครันเสมือนเป็น ‘บ้านหลังหลัก’ ที่เหมาะกับการอยู่ร่วมกันในครอบครัว อาทิ เช่น การดันโครงสร้างของตึกไปไว้ที่ขอบนอกทั้งหมด ทำให้ Layout ของห้องมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทุกห้องมีพื้นที่ใช้สอยในห้องมากยิ่งขึ้น จัดแต่งห้องได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมีเสามาขวางกั้น ทั้งนี้โครงสร้างของเสายังสามารถช่วยเป็นร่มเงา โดยบังแสงแดดจากภายนอกอาคาร ซึ่งช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานแอร์เพิ่มขึ้นได้มากถึง 20 – 25% ถือว่าเป็นการออกแบบจุดเดียวที่ตอบสนองได้หลายฟังก์ชัน และเลือกสิ่งที่ดีสุดให้แก่ผู้อยู่อาศัย ด้วยลิฟต์ความเร็วสูง 4 ตัว ด้วยอัตราความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วที่เทียบเท่ากับ ลิฟต์โรงแรม 5 ดาว เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องรอนาน รวมไปทั้งการออกแบบห้องแบบ Corner Unit ที่ทำให้สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้จากหลายทิศทาง นี่เป็นเพียงรายละเอียดเพียงบางจุดที่เราตั้งใจ เพราะอยากให้อาคารนี้เป็นบ้านที่เติมเต็มทุกความสุขของทุกคนในครอบครัว”

หัวใจสำคัญที่ทำให้ ‘KingsQuare Residence’ เป็น Community of Kindness ที่สมบูรณ์แบบแห่งใหม่ของย่านพระราม 3

Location at Heart: ทำเลศักยภาพใจกลางพระราม 3 รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตครบทุกมิติในทุกๆ วัน อาทิ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ, คิงสแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์, Fitness & Wellness Club ระดับพรีเมียม, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3, ร้านอาหารบรรยากาศดี สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางสะดวกติดถนนพระราม 3 – รัชดาภิเษก และเข้าถึงใจกลางเมืองด้วยที่ตั้งที่ใกล้จุดตัดทางด่วนถึง 3 เส้นทาง

ทำเลศักยภาพใจกลางพระราม 3 รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตครบทุกมิติในทุกๆ วัน อาทิ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ, คิงสแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์, Fitness & Wellness Club ระดับพรีเมียม, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3, ร้านอาหารบรรยากาศดี สวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางสะดวกติดถนนพระราม 3 – รัชดาภิเษก และเข้าถึงใจกลางเมืองด้วยที่ตั้งที่ใกล้จุดตัดทางด่วนถึง 3 เส้นทาง Moment at Heart: ให้ทุกโมเมนต์ของการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจำ ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม พื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว โซนส่วนตัวที่เงียบสงบ พื้นที่ที่เป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัว โซนสำหรับเด็ก ห้องประชุมส่วนกลาง หรือ Co-Learning Area เพื่อยกระดับประสบการณ์ในทุกวันของชีวิต

ให้ทุกโมเมนต์ของการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจำ ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม พื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว โซนส่วนตัวที่เงียบสงบ พื้นที่ที่เป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัว โซนสำหรับเด็ก ห้องประชุมส่วนกลาง หรือ Co-Learning Area เพื่อยกระดับประสบการณ์ในทุกวันของชีวิต Quality at Heart: มอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับผ่านการออกแบบทุกพื้นที่ภายในห้องพักด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันให้เป็นเหมือน ‘การใช้ชีวิตในบ้าน’ เป็นบ้านหลังหลักในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพทุกวัน อาทิ การออกแบบห้องนั่งเล่นแบบเปิดโล่ง พื้นที่ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนกลางด้วยลิฟต์ความเร็วสูง 4 ตัว เทียบเท่าลิฟต์โรงแรม 5 ดาว เพื่อไม่ต้องรอนานในช่วง prime time และที่จอดรถมากถึง 170%

มอบคุณภาพชีวิตเหนือระดับผ่านการออกแบบทุกพื้นที่ภายในห้องพักด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันให้เป็นเหมือน ‘การใช้ชีวิตในบ้าน’ เป็นบ้านหลังหลักในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพทุกวัน อาทิ การออกแบบห้องนั่งเล่นแบบเปิดโล่ง พื้นที่ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ส่วนกลางด้วยลิฟต์ความเร็วสูง 4 ตัว เทียบเท่าลิฟต์โรงแรม 5 ดาว เพื่อไม่ต้องรอนานในช่วง prime time และที่จอดรถมากถึง 170% Wellness at Heart: สร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ โอบกอดทุกช่วงเวลาด้วยอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมคุณภาพ เปิดโอกาสให้เด็กทุกวัยเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ การันตีด้วย Fitwel มาตรฐานระดับโลกสูงสุด 3 ดาวในด้าน Multifamily Residential Building โครงการแรกของ Southeast Asia ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

“เราตั้งใจสร้าง คิง สแควร์ ให้เป็น Community of Kindness ซึ่งการจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมที่ดีได้ ต้องเกิดจากองค์ประกอบโดยรอบที่ดีด้วยเช่นกัน จึงออกแบบให้ที่นี่เป็น ‘Curated Living Community’ ที่ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม, คอมมูนิตี้ มอลล์ ที่เชื่อมต่อระหว่างคอนโดมิเนียมไปจนถึงหน้าโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพฯ และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในส่วนของคอมมูนิตี้ มอลล์จะผสาน Well-being ที่ดีของการใช้ชีวิตด้วย Fitness & Wellness Club ระดับพรีเมียม พร้อมทั้งคัดสรรพาร์ทเนอร์ที่เห็นคุณค่าของการสร้างสังคมที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ อาทิ Supermarket, Toby’s คาเฟ่ Brunch สไตล์ออสซี่ที่มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘All Day Dining’, Hong Bao ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง ที่เพิ่มพื้นที่ห้องรับรองสำหรับครอบครัวมากขึ้น, James boulangerie ตำนานครัวซองที่คิวยาวที่สุดในประเทศไทย และ Sousaku ร้านชาบูสุดพรีเมียมที่ถูกใจคนทุกวัย นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้คนย่านพระราม 3 จะมีพื้นที่สำหรับครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน” คุณจักรกฤษณ์ กล่าว

“ถ้าทุกคนในครอบครัวและทุกครอบครัวมีความสุข ย่อมทำให้ทั้งชุมชนมีความสุขไปด้วยกัน ก่อให้เกิดสังคมที่คอยช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมที่ดี” คุณจักรกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

โครงการ KingsQuare Residence เปิดให้ชมห้องตัวอย่าง ณ บริเวณใกล้ที่ตั้งของโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมโครงการล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 061-413-6222 โดยมีทีมงาน Knight Frank เป็นผู้ดูแลด้านบริหารงานขายและการตลาด หรือรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.kingsquare.co.th