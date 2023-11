ICONSIAM ฉลองครบรอบ 5 ปี แห่งความสำเร็จระดับโลก

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฉลองครบรอบ 5 ปี ตอกย้ำความยิ่งใหญ่และความสำเร็จระดับโลก ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ชื่อดัง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด , บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักช้อปตัวจริงที่เป็น สมาชิก VIZ ONESIAM SuperApp และลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย แจกใหญ่ ให้เยอะ กับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ ICONSIAM – THE 5th ANNIVERSARY of THE ICON UNRIVALED รวมของรางวัลมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

นักช้อปตัวจริงเตรียมเฮ ทุกการช้อปคุณจะได้รับสิทธิ 2 ต่อ ต่อที่ 1. แลกรับของรางวัลมากมาย อาทิ ICONSIAM Premium Bag Set, THANN set , Siam Gift Card , Blue by Alain Ducasse Gift Card รวมมูลค่ากว่า 14.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2566 ต่อที่ 2. ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท อาทิ รถยนต์ TESLA มูลค่า 1,599,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน็อก 1 รางวัล, จี้เพชร จำนวน 1 รางวัล , บัตรกำนัลแทนเงินสดจากร้านค้าภายในไอคอนสยาม ที่ร่วมรายการ และของรางวัลใหญ่อื่นๆ อีกมาก ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 14 มกราคม 2567

ช้อป แลก ลุ้น กับ โปรโมชั่น แจกใหญ่! ให้เยอะ! 2 ต่อ

สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp : ต่อที่ 1. ช้อปครบตามยอดซื้อที่กำหนด แลกรับของรางวัลทันที ช้อปครบ 6,000 บาท ขึ้นไป แลกรับ ICONSIAM Premium Bag Set , ช้อปครบ 15,000 บาท แลกรับ THANN Set มูลค่า – หรือเลือกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500.-, ช้อปครบ 60,000 .- แลกรับ Blue by Alain Ducasse Gift Card มูลค่า 5,000. – ต่อที่ 2. เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ลุ้นรางวัลใหญ่ มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในไอคอนสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ และใบเสร็จจากการซื้อสินค้าที่ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ รวบรวมใบเสร็จครบทุก 1,500 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ, และเมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป รับคูปองชิงโชค 2 เท่าทันที

*สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดประชาสัมพันธ์ไอคอนสยาม และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์

นักช้อปตัวจริงห้ามพลาด! มาลุ้นรับรางวัลใหญ่ กับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICONSIAM – THE 5th ANNIVERSARY of THE ICON UNRIVALED” รวมของรางวัลมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 14 มกราคม 2567 ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ www.iconsiam.com หรือสอบถามโทร. 1338