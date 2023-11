The Forestias ปลื้ม! ผลตอบรับล้นหลามจากงานฮาโลวีน “The Awakening Forestias 2023: The Carnival of Magic”ตอกย้ำเป็นจุดหมายแห่งความสุขของทุกเทศกาล

31 ตุลาคม 2566 – เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC ปลื้มผลตอบรับงานฮาโลวีนมีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ตอกย้ำเป็นจุดหมายของการเฉลิมฉลองความสุขในทุกเทศกาลสำคัญตลอดทั้งปีสำหรับทุกครอบครัว ผู้ร่วมงานสุดประทับใจและตื่นตาตื่นใจไปกับการตกแต่งบรรยากาศสุดพิเศษครั้งสำคัญแห่งปีใน The Awakening Forestias 2023 ธีม “The Carnival of Magic” เต็มอิ่มกับคาร์นิวัลแห่งความสุข สนุกเร้าใจไปกับขบวนพาเหรด ดนตรีสด และเกมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 5 วัน เตรียมพบกับงานอีเว้นท์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่จัดเต็มทุกความสุข ธันวาคมนี้

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ผู้อำนวยการโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ กล่าวว่า “MQDC มุ่งมั่นพัฒนา เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้เป็นต้นแบบแห่งใหม่ของโลกในการพัฒนาเมือง ที่ออกแบบรังสรรค์อย่างใส่ใจในทุกมิติเพื่อให้

ทุกรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ความมุ่งมั่นและตั้งใจนี้กำลังเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สถานที่ที่จะมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกสนานให้สมาชิกในครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตอกย้ำความเป็น Happiness Destination ของเดอะ ฟอเรสเทียส์”

”The Awakening Forestias 2023 ในธีม “The Carnival of Magic” คือกิจกรรมล่าสุดที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์จัดขึ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ ภายใต้แนวคิดที่ต้องการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกครอบครัวได้เพลินเพลินกับความสนุกสนานของเทศกาลฮาโลวีนที่แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติที่สวยงาม เดอะ ฟอเรสเทียส์ ต้องขอขอบคุณการตอบรับที่ดีนี้และเรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นเทศกาลต้อนรับความสุขที่สำคัญอีกงาน ซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันครับ ” นายกิตติพันธุ์ กล่าว

The Awakening Forestias 2023 ในธีม “The Carnival of Magic” ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งลูกบ้านและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งทุกคนได้รับความตื่นตาตื่นใจพร้อมความรื่นเริงไปกับขบวนพาเหรดฮาโลวีน รวมถึงพากันแต่งตัวในธีมฮาโลวีนมาร่วมสนุกกันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้ร่วมเล่นเกมต่างๆ อาทิ Hoop Shot, High Striker, Bowling Game และ Don’t Wake the Spider และรับชมดนตรีสดจาก Humming Birds Live Band หรือจะเป็นโซน Witch’s Caldron Alley ที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ลูกบ้านและผู้เข้าร่วมงานสนุกกับการเลือกซื้ออาหารและขนมในธีมฮาโลวีนหลากหลายเมนูตลอดทั้งงาน

รวมถึงโชว์สุดพิเศษให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน อาทิ Magician Show & Hula Hooper Show & Bubble Show พร้อมปิดจบงานทุกวันด้วยขบวน Carnival Magic Finale Show สุดอลังการให้ทุกท่านได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มแห่งความประทับใจตลอด 5 วันตั้งแต่ 27-31 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ตั้งอยู่บนถนนบางนา ภายในโครงการประกอบไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยแบบต่าง ๆ ศูนย์การค้า สำนักงาน พื้นที่เพื่อความบันเทิง ศูนย์สุขภาพ และผืนป่าขนาด 30 ไร่ เป็นต้น

โดยโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ตั้งเป้าจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อฉลองทุกเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ฮาโลวีน คริสต์มาส ตลอดจนเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นจุดหมายของความสุขให้กับคนทุกเจเนอเรชั่น ท่านสามารถติดตามความสุขและความสนุกของงานเทศกาลครั้งต่อไป ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ได้ทาง MQDC Facebook หรือ add LINE: @MQDC