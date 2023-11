รมช.คลังเปิดเชียงใหม่ MONEY EXPO 10 พ.ย.นี้

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO จะจัดพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 MONEY EXPO 2023 CHIANGMAI ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.19 น. ณ เวทีพิธีเปิด เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี



งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ทั้งเงินฝาก สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเอสเอ็มอี ประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.99% นาน 9 เดือน, สินเชื่อ SME กู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี, เงินฝาก Step Up อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.50% ต่อปี), ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ลดสูงสุด 70%, ซื้อประกันบำนาญรับผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 3% สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก, ตรวจเครดิตบูโรฟรี! ในงานฯ พร้อมฟังสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “ภัยการเงินในยุคดิจิทัล มีสติ รู้ทัน ไม่เสียสตางค์” และ “แนะนำโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ณ เวทีสัมมนา เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หรือรับชมในรูปแบบ LIVE ทางแฟนเพจ Money Expo, Money and Banking Channel และการเงินธนาคาร