ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โชว์ศักยภาพในงาน ITB Asia 2023

ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พร้อมจับมือพันธมิตรก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมประกาศศักยภาพการเป็นผู้นำตลาด และแลกเปลี่ยนความสำเร็จกับผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมฮอสพิทาลิตี้ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจ ผ่านเทรดโชว์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ITB Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ Sands Expo and Convention Center ประเทศสิงคโปร์

ITB Asia นับเป็นงานเทรดโชว์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางในระดับธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคมาไว้ภายในงานอย่างคับคั่ง การเข้าร่วมงาน ITB Asia 2023 ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะร่วมกันกระตุ้นและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ความสำเร็จกับผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ในเครือ ตลอดจนกลยุทธ์ในการพัฒนาและขยายการลงทุนในธุรกิจ ในการเสริมความแข็งแกร่งและรักษาตำแหน่งในฐานะที่เป็น “The Best Medium-sized Hospitality Management Company in Southeast Asia”

คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เผยถึงการเข้าร่วมงาน ITB Asia 2023 ว่า “สิ่งที่เราอยากนำเสนอคือการทุ่มเทเพื่อสร้างมาตรฐานด้านธุรกิจการโรงแรมและการเติบโตในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในอุตสาหกรรมนี้ ไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์อันแสนพิเศษให้กับแขกผู้เข้าพัก แต่ยังรวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์และกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเรายังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดไมซ์ (MICE: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) ขณะที่ในอีกมิติหนึ่ง ก็ยังคงขยายการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดในอุตสาหกรรมการโรงแรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน” โดยในงานนี้ คุณยุทธชัย ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญคนสำคัญบนเวที MICE Leaders’ Panel เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหัวข้อ “The Power of Many – Collaborations for Success in the MICE Ecosystem” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้นำไปแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมโยงกับเหล่าพันธมิตรในอุตสาหกรรม คือแนวคิด A Tailored Approach to Hospitality ที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจและยึดเป็นหลักการทำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การบริหารรวมกันถึง 44 แห่ง ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย จีน รวมถึงฮ่องกง มัลดีฟส์ บังกลาเทศ และลาว ภายใต้ 4 แบรนด์หลักซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคและระดับโลก คือ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) โดยมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 แห่ง ภายในปี 2568 และมุ่งไปสู่เป้าหมาย 70 แห่ง ภายในปี 2571 โดยในช่วงปี 2566-2567 ยังเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงมองหาโอกาสในตลาดที่น่าสนใจอย่างฮ่องกง และตลาดใหม่อย่างอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ควบคู่ไปด้วย เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตและขยายอย่างมั่นคงครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค โดยโรงแรมล่าสุดที่เปิดตัวในปี 2566 ประกอบไปด้วย โรงแรม อมารี ราญา มัลดีฟส์ (Amari Raaya Maldives) ซึ่งเปิดต้อนรับแขกกลุ่มแรกในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 และโรงแรม อมารี โคลัมโบ ศรีลังกา (Amari Colombo Sri Lanka) ที่วางแผนจะเปิดให้บริการในปี 2567 นอกจากนี้ยังมีอีก 9 แห่งที่เตรียมจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

อีกด้านหนึ่งที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้ความสำคัญคือธุรกิจไมซ์ (MICE) อันประกอบด้วย การจัดประชุมองค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การประชุมสัมมนา (Conferences) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเสาหลักที่จะนำพาให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในงาน ITB Asia 2023

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่พลาดที่จะนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล อันจะช่วยให้การจัดงานไมซ์เป็นไปอย่างราบรื่น ทันสมัย และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยคุณยุทธชัยกล่าวถึงมิติด้านธุรกิจไมซ์ที่จะนำเสนอในงานครั้งนี้ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจไมซ์กำลังมาแรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคาดการณ์ว่าช่วงปี 2566-2571 จะมีอัตราการเติบโตสูงถึง 8% ต่อปี ฉะนั้น ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จึงตั้งใจรุกตลาดนี้อย่างจริงจัง ด้วยการนำเสนอโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ พร้อมโปรโมทบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ที่ครบวงจรและได้มาตรฐานให้กับเหล่าผู้ประกอบการงานด้านไมซ์ในงาน ITB Asia 2023 โดยเราวางแผนเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อคว้าโอกาสที่จะมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจในการจัดงานไมซ์ให้กับเหล่านักจัดงานและนักวางแผนการประชุมสัมมนาจากทั่วทั้งเอเชียมาให้ได้”

นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับงาน ITB Asia 2023 คือการเปิดตัว “โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ” (Amari Bangkok) ที่ปรับปรุงและรีแบรนด์ใหม่ เพื่อสื่อถึงการเป็นศูนย์กลางอันเปรียบเสมือนหัวใจของเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับใหลอย่างกรุงเทพมหานคร โดยยังคงสานต่อความสำเร็จกว่า 30 ปีในฐานะไอคอนนิกแลนด์มาร์กใจกลางย่านธุรกิจที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งด้านสถานที่และบริการ ภายใต้แนวคิดหลัก “Brighten Your World” พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเสน่ห์แห่งสีสันและความชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของแบรนด์ที่มุ่งมั่นจะมอบช่วงเวลาแห่งความสุขของชีวิตให้กับทุกคน โดยการเปิดตัวของโรงแรม อมารี กรุงเทพฯ ครั้งนี้มาพร้อมโฉมใหม่ทั้งในส่วนของห้องพักที่อัพเกรดยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งแบบร่วมสมัย ตลอดจนการเพิ่มห้องอาหารให้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพัก อีกทั้งยังมี “ไหม สปา” (maai spa) สปาพรีเมียมคอนเซ็ปต์ไหมไทย ที่จะเปิดให้บริการ ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ ภายในปี 2567 โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ดำเนินการภายใต้เป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับแนวหน้าของบรรดานักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อน การเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมไมซ์ เพราะไม่เพียงความสะดวกสบายที่ครบครัน ที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมไมซ์ถึง 19 แห่ง หนึ่งในนั้นคือห้องแกรนด์บอลรูมอันโอ่อ่า จึงนับได้ว่าโรงแรม อมารี กรุงเทพฯ คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์ใจกลางกรุงเทพมหานคร

ไม่เพียงโรงแรม อมารี กรุงเทพฯ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังจัดเตรียมโครงการที่โดดเด่นทั้งในด้านของการบริการจัดงานไมซ์และการเดินทางเพื่อพักผ่อน อาทิ โรงแรม อมารี ดอนเมือง (Amari Don Muang), โรงแรม อมารี พัทยา (Amari Pattaya), โรงแรม อมารี สไปซ์ ปีนัง (Amari SPICE Penang), โรงแรม อมารี กัวลาลัมเปอร์ (Amari Kuala Lumpur) และอื่น ๆ ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมงาน ITB Asia 2023 ด้วย เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ในการเข้าผู้สนใจพักอันแสนวิเศษแก่ลูกค้า และเดินหน้าสร้างการเติบโตในเชิงบวกอย่างยั่งยืนในตลาดการแข่งขันอันเปี่ยมด้วยพลัง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.onyx-hospitality.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]