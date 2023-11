พยัคฆ์ มอเตอร์ จับมือ CFMOTO บุกตลาดยานยนต์ไทย เปิดตัว ZEEHO รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสุดหรูสมรรถนะสูง

คุณ ภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป และบริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วย Mr. Jack Zhang ผู้แทนจาก ZHEJIANG CFMOTO POWER ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของโลก จัดงานเปิดตัว “ZEEHO (ซีโฮ่)” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสุดหรูสมรรถนะสูงพร้อมกัน 3 รุ่น โดยแต่งตั้งให้ พยัคฆ์ มอเตอร์ เป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้ประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้การควบคุมด้านคุณภาพจาก CFMOTO โดยตรง ตอบรับกระแสการเติบโตของยานยนต์ทางเลือกที่ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษในอากาศ ณ ลานเอเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รายนามบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณ พิเชษฐ์ ดุจวรรณ Project Manager บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด

2. คุณ โศรัญญา ลิมอักษร กรรมการ บริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป จำกัด

3. คุณ พุทธพงศ์ สมใจ Zeeho Product Advisor บริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด

4. คุณ ภาณุ ศีติสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พยัคฆ์ เพาเวอร์ คอร์ป และบริษัท พยัคฆ์ มอเตอร์ จำกัด

5. Mr. Jack Zhang, Global Sales Manager, ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD

6. Mr. Max Zhang, Head of Dept, International Marketing Dept., ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD

7. คุณ ปิยณัฐ อภัยศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท API Tech จำกัด