มช. นำผลงานนวัตกรรม บินลัดฟ้าคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำสุดยอด https://youtu.be/d4lrAsAuxto?si=eoRcBihvJTvkTWQeผลงานสิ่งประดิษฐ์ของประเทศไทย โดย CMU STeP พาอาจารย์/นักวิจัย มช. คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากผลงาน DustBoy นวัตกรรมสู้ฝุ่น พร้อมรับ 16 เหรียญรางวัล ในเวทีการประกวด SIIF 2023 ณ กรุงโซล เกาหลี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะอาจารย์/นักวิจัย มช. คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย กับรางวัล Grand Prize จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ภายในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

รางวัล Grand Prize ได้แก่ ผลงาน DustBoy Sensor Network for Community PM2.5 Monitoring System จากสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ การตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเตือนภัยมลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นแบบ Real Time ที่ติดตั้งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกจำนวน 9 ผลงาน ที่ได้รับรางวัลภายในเวทีการประกวดดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 รางวัล ดังนี้

1.) ผลงาน “M-Zlex'” Innovation of Sexed Sorting Bull Sperm using Micromagnetic Coupled with Recombinant Antibody ได้รับรางวัล Gold Prize

2.) ผลงาน GoGo Board: Educational Invention Toolkit for Children ได้รับรางวัล Gold Prize และรางวัล Special Prize From Taiwan

3.) ผลงาน Fabrication of Metal Oxide Nanoparticle-Coated Poly(vinyl chloride) Films by Sparking Process for Use As Ethylene Absorbers ได้รับรางวัล Gold Prize

4.) ผลงาน Nightingale®, Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology for Chronic Wound Healing ได้รับรางวัล Gold Prize และรางวัล Special Prize From Vietnam Fund For Supporting Technological Creations (VIFOTEC)

5.) ผลงาน Egg coating for extending shelf-life of fresh egg. ได้รับรางวัล Silver Prize และรางวัล Distinguished Innovation Award From King Abdulaziz University

6.) ผลงาน Immunochromatographic Strip for the Detection of Anti-Interferon Gamma Autoantibodies ได้รับรางวัล Silver Prize และรางวัล FIRI Award From 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN

7.) ผลงาน Topical Genistein Nutraceutical Product ได้รับรางวัล Bronze Prize

8.) ผลงาน One-day bacteria culture and two-day antibiotic susceptibility test for smallholder dairy farm use ได้รับรางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award From Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation

9.) ผลงาน “NanoPlas-Paper” Water Repellent Paper with Plasma Nanocoating ได้รับรางวัล Bronze Prize และรางวัล Special Award From Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation

“Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) เป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเวทีหนึ่งในเอเชีย มีความสำคัญต่อวงการงานวิจัยอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีมีผลงานประดิษฐ์ พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอและประกวดกว่า 1,000 ผลงาน สร้างการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ไหลเวียนไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ความสำเร็จครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม เชิดชูผลงานทางการศึกษา พัฒนางานวิจัย และผลักดันบุคคลากรให้มีคุณภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” เพื่องานวิจัยเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ประจักษ์เป็นผลงาน งานวิจัยที่สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง