MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy เชื่อมต่อความสุข เอนจอยทุกโมเมนต์

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เปิดไฟต้นคริสต์มาส MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy

คอลแลปส์ศิลปินป๊อปอาร์ตแห่งยุค เชื่อมต่อความสุข เอนจอยทุกโมเมนต์เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี

เทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่ 2567 เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9,เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy ภายใต้แนวคิด Connecting Happiness เชื่อมต่อความสุข ส่งมอบความสนุกสุดหรรษาให้ทุกคนได้เอนจอยทุกโมเมนต์ในช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปี โดยจับมือศิลปินป๊อปอาร์ตแห่งยุค Sahred Toy หรือ ต๊อด อารักษ์ อ่อนวิลัย ร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสลายเส้นการ์ตูนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

สำหรับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แลนด์มาร์คชมไฟต้นคริสต์มาสใจกลางกรุงเทพฯ ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาถ่ายรูปเช็คอิน ในปีนี้ต้นคริสต์มาส MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy ยกขบวนความน่ารักของเหล่าการ์ตูนคาแรคเตอร์สีสันสดใสที่มีความสนุกสนานขี้เล่น ประดับประดาบนต้นคริสต์มาสที่มีความสูง 9 เมตร ลำต้นโดดเด่นด้วยซานต้ายักษ์ที่ในมือยื่นกล่องของขวัญเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขให้กับผู้มาชม พร้อมผองเพื่อนที่มาเติมเต็มความสนุกสุดหรรษา ทั้งกวางเรนเดียร์ ไม้เท้าแคนดี้ กระดิ่งสีทอง รวมถึงประติมากรรม Makrub (มาครับ) ไอคอนของ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าศูนย์ฯเป็นจุดยอดนิยมเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็เป็นอีกไฮไลท์ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสด้วยคาแรคเตอร์น่ารัก คูล ๆ และตระการตากับว่าวจุฬา เสาชิงช้า รถตุ๊กตุ๊ก ยักษ์ทวารบาล รถไฟฟ้า BTS ซานต้าขับรถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ ซึ่งเป็นการนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร นับเป็นความโดดเด่นของต้นคริสต์มาส MBK Center ซึ่งทุกปีจะมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้ผู้มาชมต้นคริสต์มาสได้ตื่นตาตื่นใจกับไอเดียการผสมผสานอย่างกลมกล่อมลงตัวของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก

นอกจาก โซนต้นคริสต์มาส ที่โดดเด่นกลางลาน SKY WALK บนพื้นที่กว่า 1,300 ตร.ม. ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังเนรมิตอาณาจักรแห่งความสุขสุดหรรษา แบ่งเป็น โซน CONNECTING HAPPINESS เหล่าศิลปินมากฝีมือร่วมวาดลวดลายสุดสร้างสรรค์และสื่อถึงความหมายดี ๆ ลงบนตัวอักษรคำว่า MBK CONNECTING HAPPINESS ที่มีการจัดเรียงสวยงามเป็นอีกจุดไฮไลท์ให้ทุกคนได้เสพงานศิลป์และถ่ายรูปเช็คอิน โดยชิ้นงานคำว่า M B K ออกแบบโดย Sahred Toy, ชิ้นงาน CONNECTING ออกแบบโดยกลุ่มศิลปินคนพิเศษ MBH Made By Heart และคำว่า HAPPINESS ออกแบบโดย โซคูล พรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ ศิลปินผู้มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว แต่มีพรสวรรค์ใช้ปากวาดภาพสร้าง

งานศิลป์ชั้นเยี่ยม โซนนิทรรศการภาพวาด จัดแสดงผลงานภาพวาดของกลุ่มศิลปินคนพิเศษ MBH Made By Heart และศิลปินพิเศษอีกมากมาย สร้างสรรค์ผลงานให้ทุกคนได้ดื่มด่ำเสพงานศิลป์เพลินใจ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การแสดงดนตรีจาก Bangkok Street Performer กิจกรรมดี ๆ ในโครงการ Colorful Bangkok ของทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมส่งมอบความสุขให้กับคนกรุงและลูกค้าของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้แก่ การแสดงดนตรีของศิลปินเปิดหมวกขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ การแสดงหุ่นนิ่ง ละครใบ้กายกรรม Juggling โบโซ่บิดลูกโป่งขี่จักรยานล้อเดียว Super bomb และ หลุยส์ ตัวตลก

Sahred Toy หรือ ต๊อด อารักษ์ อ่อนวิลัย เล่าถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ต้นคริสต์มาส Sparkling Happiness of Thailand with MBK by Sahred Toy ว่า “MBK Center เป็นหนึ่งในสถานที่แรก ๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินึกถึงเมื่อมากรุงเทพฯ ซึ่งตรงกับตัวผม Sahred Toy ที่อยากบอกเล่าความเป็นไทยออกมาผ่านงาน art ของตัวเองก็เลยใส่ความเป็นไทยที่เพิ่มความเป็นตัวการ์ตูนให้มีชีวิตและดูสดใสมากขึ้น เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ นอกจากนี้ยังใส่ความเป็นคอมมูนิตี้ผ่านความหลากหลายของกลุ่มคนเข้าไปด้วย เพื่อให้เห็นถึงผู้คนหลากหลายเพศ วัยและเชื้อชาติที่มาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ MBK Center หวังว่างานนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสนุกและเอนจอยกับช่วงเทศกาลดี ๆ อย่างนี้ Merry Christmas & Happy New Year 2024 ครับ”

โดยค่ำคืนพิเศษของการเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดไฟต้นคริสต์มาส พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Sahred Toy หรือ ต๊อด อารักษ์ อ่อนวิลัย และ ผู้บริหารระดับสูงของเอ็ม บี เค ร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีศิลปิน T-POP น้องใหม่มาแรงเกิร์ลกรุ๊ปวง BERRY BERRY จากค่าย idx entertainment บอยกรุ๊ปลุคโอปป้าวง TOMORROW จากค่าย Seven Star Studio ร่วมชมไฟต้นคริสต์มาส และร่วมมอบโชว์สุดพิเศษสร้างความประทับใจให้ผู้ชมงาน ลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ต้นคริสต์มาส เปรียบเสมือนสัญลักษณ์และสัญญาณว่าเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้ว โดยศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ทั้งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ตั้งใจสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนใจ ส่งต่อความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม ความสนุกสุดหรรษาให้กับทุก ๆ คน ลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เอนจอยทุกโมเมนต์ในช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปี ภายใต้แนวคิด Connecting Happiness พร้อมตกแต่งภายในศูนย์ฯ สร้างสีสันและบรรยากาศรื่นเริง โดยคาดหวังว่าศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค จะเป็นจุดหมายปลายทางของการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ชมความสวยงามของไฟประดับต้นคริสต์มาส และใช้เวลาร่วมกันในการสังสรรค์รับประทานอาหาร จับจ่ายสินค้าหาซื้อของขวัญ ทำให้ทุกคนได้มีโมเมนต์สุดประทับใจร่วมกัน”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AR Game Santa Mission ภารกิจช่วยแซนต้าเก็บเหรียญแห่งความสุข ลุ้นของที่ระลึกมากมาย เพียงแสดงใบเสร็จจากการช้อปหรือรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าครบทุก 500 บาท (จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน)ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงและดนตรีฉลองเทศกาลแห่งความสุขจาก Bangkok Street Performer และกลุ่มศิลปินต่าง ๆ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 บริเวณ Meeting Point ชั้น G โซน A

ร่วมเก็บภาพความทรงจำดี ๆ สัมผัสความสนุกสุดหรรษา เช็คอินจุดไฮไลท์ชมไฟประดับต้นคริสต์มาสใจกลางกรุง MBK Sparkling Happiness X Sahred Toy ได้ที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ทั้งศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ร่วมส่งมอบความสุขให้เบ่งบานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุง หากหลงใหลในเสน่ห์ของคาแรคเตอร์ที่ Sahred Toy ออกแบบ สามารถเก็บสะสมของพรีเมียม Limited Edition ตกแต่งด้วยการ์ตูนคาแรคเตอร์สุดน่ารักของ Sahred Toy ในรูปแบบของ Card Holder และ กระเป๋าเดินทาง ได้ตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbk-center.co.th หรือ เฟซบุ๊ก mbkcenterth

