เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมงาน 2023 Green Technology Expo

จัดแสดงทัพยานยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำ นำโดย ORA 07 รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูง

ส่งเสริมการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนทัพยานยนต์คุณภาพอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมสีเขียวแห่งอนาคต จัดแสดงในงานมหกรรม 2023 Green Technology Expo ภายใต้แนวคิด “Towards Transition to Newer, Cleaner, Sustained ever Green Technology” พร้อมจัดแสดงเจ้าเหมียวไฟฟ้าสายสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูง ORA 07 ก่อนเปิดตัวและประกาศราคาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมกับอีก 4 รุ่นยานยนต์ GWM ได้แก่ เอสยูวีออฟโรดระดับพรีเมียม All New GWM TANK 500 HEV และ All New GWM TANK 300 HEV รวมไปถึงขวัญใจชาวไทยอย่าง ORA Good Cat และ HAVAL H6 PHEV ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ไบเทคบางนา Hall 98-99 บูธหมายเลข G00

โดยภายในงาน มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธาน ฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ นางสาวแพนดอร่า ยู ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย – จีน ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานใหม่ พร้อมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดแสดงภายในบูธของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซึ่งพร้อมยกระดับการขับขี่ของผู้บริโภคชาวไทยให้สะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน

มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “หนึ่งในความตั้งใจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตั้งแต่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยคือการเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนและการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในวันนี้เราจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมเพื่อโลกอนาคต 2023 Green Technology Expo ในการจัดแสดงรถยนต์พลังงานใหม่ Green Mobility แสดงเจตจำนงของบริษัทฯ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และส่งเสริมการขับขี่อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน”

2023 Green Technology Expo เป็นมหกรรมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อโลกอนาคต โดยในปีนี้จัดแสดงภายใต้แนวคิด “Towards Transition to Newer, Cleaner, Sustained ever Green Technology” เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเป็นแกนหลัก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น เวทีสนทนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืน การจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ EV Mobility, Storage & Charger & Component, Green Energy และ Green Tech & Green Product การจัดการน้ำ มลพิษทางอากาศ การจัดการของเสีย และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภายในบูธของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับ ORA 07 รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูง ผลิตภัณฑ์รุ่นเรือธงล่าสุดของ ORA ถึงสองสี ได้แก่ สีเทาจับคู่กับภายในสีดำ และ สีพิเศษสีม่วงที่มาพร้อมกับสีภายในสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีพิเศษของรุ่น PERFORMANCE รุ่นท็อปจาก ORA 07 เผยโฉมให้สาธารณชนได้ชมเป็นครั้งแรกภายในงาน ก่อนจะเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ORA 07 ได้รับการออกแบบอย่างละเอียดอ่อนด้วยแรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติ ความพลิ้วไหวของสายน้ำผสมผสานกับความสปอร์ต ประกอบด้วยวัสดุคุณภาพชั้นเยี่ยมและผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน รวมถึงเจ้าเหมียวไฟฟ้า ORA Good Cat รถยนต์รุ่นยอดนิยม ขวัญใจชาวไทย ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Retro Futuristic มาพร้อมกับระยะทางการขับขี่สูงสุดถึง 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน NEDC) นอกจากนี้สำหรับผู้ขับขี่สายลุยยังจะได้พบกับไฮบริดเอสยูวีพรีเมียมออฟโรดภายใต้ GWM TANK ทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ All New GWM TANK 500 HEV รถยนต์เอสยูวีออฟโรดระดับพรีเมียมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมการออกแบบที่เรียบง่ายหรูหราแต่ยังคงความดุดันแข็งแกร่งได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีอันชาญฉลาด และ All New GWM TANK 300 HEV รถยนต์เอสยูวีออฟโรดระดับพรีเมียมขนาดกลาง โดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ BOXY พร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทุกการผจญภัย พร้อมเผชิญทุกเส้นทางที่ท้าทาย มาพร้อมฟังก์ชันออฟโรดที่ล้ำสมัย รวมถึง HAVAL H6 PHEV รถยนต์ปลั๊กอิน-ไฮบริด ที่โดดเด่นด้วยระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าสูงถึง 201 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน NEDC) พร้อมสมรรถนะการขับขี่ดีเยี่ยม และเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมเทคโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสัมผัสยานยนต์พลังงานใหม่คุณภาพพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่ล้ำสมัย และกิจกรรมอื่น ๆ มากมายจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ สามารถเข้าร่วมชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงาน 2023 Green Technology Expo ณ บูธ G00 ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 19.00 น. ไบเทคบางนา Hall 98-99

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะให้กับผู้ขับขี่ชาวไทย ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน