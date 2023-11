อักษร เอ็ดดูเคชั่น สนับสนุน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

จัดโครงการมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม

“EDBA The Neo Innovation Expo 2023”

อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา สนับสนุน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการมหกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรม “EDBA The Neo Innovation Expo 2023” ในหัวข้อ “Create a Better Life กล้าคิด กล้าทำ นำนวัตกรรม สร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม” สอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ. นครปฐม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมกว่า 36 โรงเรียน รวมนักเรียนที่เข้าร่วมกว่า 50,000 คน โดยมุ่งเป้าหมายการจัดงานให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม นำพาไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: SED for 2030)โดยภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีที่ผ่านการประกวด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้กระบวนการคิดปัญหาแบบ Unplugged Coding การเขียนโปรแกรมอย่าง่ายแบบ Visual-based Programming ไปจนถึงการนำทักษะไปสู่การสร้างสรรค์โครงงานดิจิทัล (IoTs) ผ่านการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอีกด้วย



คุณ อาทิตยา วงศ์สุดรัก Major Account Sales & Training Director บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด หนึ่งในเครือ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดโครงการมหกรรมการแสดงผลงานนวัตกรรม กล่าวว่า “อักษร เราตระหนักและเล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged ทั้งนี้ เนื่องจากทักษะดังกล่าวเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการนำเอาความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับอีกหลากหลายวิชา และถือได้ว่าเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กไทยที่จะเติบโตขึ้นไปด้วยความพร้อมเข้าสู่โลกในยุค Digital Age”



โดยโครงการดังกล่าว อักษร ได้สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์บังคับ และหุ่นยนต์อัตโนมัติ รวมไปถึงการออกแบบโครงการดิจิทัลสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนใน 3 ระดับชั้น 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการเตือนภัยและป้องกันภัย สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น หัวข้อนวัตกรรมลดโลกร้อน เปลี่ยนโลกวันนี้ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ หัวข้อเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และยั่งยืน (Smart City) สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ อักษร หนึ่งในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของประเทศไทยกับ micro:bit สื่อเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาการคำนวณระดับโลกที่พัฒนาโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จะดำเนินการคัดเลือกผลงานของนักเรียนเพื่อนำส่งไปขยายผลต่อเข้าโครงการ do your :bit & the Global Goals โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วโลกได้ใช้สื่อจาก micro:bit ในการนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา และปกป้องโลกอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวนโยบายของ The UN’s Global Goals (SDGs)



นอกจากนั้น บาทหลวง เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวถึงเป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “งานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันอย่างดี ทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน โรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 36 โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือร่วมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี และมีความสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อร่วมสร้างอารยธรรมแห่งความรักและสังคมแห่งสันติ”

เมื่อเทคโนโลยี และดิจิทัลนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญ และเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล หัวใจสำคัญของการจัดโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีทักษะแห่งโลกอนาคต แต่ยังหมายถึงการผลักดันประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอีกด้วย