เดอะมอลล์ กรุ๊ป สร้างปรากฏการณ์ ‘ย่านการค้า’ 3 มุมเมือง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป สร้างปรากฏการณ์ ‘ย่านการค้า’ 3 มุมเมืองมูลค่า 50,000 ล้านบาท เขย่าวงการค้าปลีก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดิ เอ็มสเฟียร์ ( THE EMSPHERE) ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล (SLEEPLESS METROPOLIS) ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ เอ็มดิสทริค มูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ดิ เอ็มสเฟียร์ มิติใหม่แห่งย่านธุรกิจการค้าในอนาคตที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบบนถนนสุขุมวิท ดีเดย์อวดโฉมประสบการณ์ระดับโลกวันที่ 1 ธันวาคม นี้

ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล (SLEEPLESS METROPOLIS) ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ เอ็มดิสทริค มูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ดิ เอ็มสเฟียร์ มิติใหม่แห่งย่านธุรกิจการค้าในอนาคตที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบบนถนนสุขุมวิท ดีเดย์อวดโฉมประสบการณ์ระดับโลกวันที่ 1 ธันวาคม นี้ เดอะมอลล์ พลิกโฉมสู่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ (THE CAPITAL OF LIFE WONDERS) ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 2 สาขา 30,000 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” พร้อมเผยความมหัศจรรย์ 2 มุมเมือง เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิย่านลาดพร้าว บางกะปิ และเดอะมอลล์

ไลฟ์สโตร์ บางแค ย่านเพชรเกษม บางแค สร้างความสุขรับปีใหม่ให้ทุกครอบครัว 8 ธันวาคม นี้

ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 2 สาขา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” พร้อมเผยความมหัศจรรย์ 2 มุมเมือง เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิย่านลาดพร้าว บางกะปิ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ย่านเพชรเกษม บางแค สร้างความสุขรับปีใหม่ให้ทุกครอบครัว 8 ธันวาคม นี้ ทุ่มงบประมาณเปิดตลาด 3 มุมเมือง ย่านใจกลางเมือง-ถนนสุขุมวิทกับโครงการ ดิ เอ็มสเฟียร์ พร้อม 2 มุมเมือง ตะวันออก – เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และฝั่งตะวันตก – เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท เฉลิมฉลองปลุกกำลังซื้อ สร้างบรรยากาศให้ย่านการค้าทุกมุมเมือง

(กรุงเทพมหานคร : 14 ตุลาคม 2566) กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการค้าปลีกชั้นนำของไทย ที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 4 ทศวรรษ ประกาศความสำเร็จศูนย์การค้าที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาย่านธุรกิจการค้า ที่พักอาศัย สอดรับแผนพัฒนาสร้างความเจริญกรุงเทพฯ ด้วยแนวคิดรีเทลมิติใหม่ ‘สร้างย่านการค้า’ กับ 3 โครงการ 3 มุมเมือง ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางย่านสุขุมวิท และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ สาขาบางแค 2 ทำเลสำคัญฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกสอดรับการขยายตัว ยกระดับมหานครกรุงเทพ ด้วยมูลค่าโครงการรวม 50,000 ล้านบาท พร้อมอัดงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เฉลิมฉลองย่านการค้าร่วมกันทุกมุมเมือง ธันวาคม นี้

นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MS.SUPALUCK UMPUJH, CHAIRWOMAN OF THE MALL GROUP CO.,LTD.) กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ประกอบกับยุทธศาสตร์ในการปักหมุดย่านการค้าสำคัญ และวางเป้าหมายในการ ‘พัฒนาย่านการค้า ไม่ใช่เพียงพัฒนาโครงการศูนย์การค้า’ สอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยภาพรวม เช่นเดียวกับเมืองที่เป็นย่านการค้าสำคัญในโลก ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากระบบรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสำคัญภายในกรุงเทพฯ

จากประสบการณ์การบริหารธุรกิจรีเทล มากกว่า 4 ทศวรรษ บริษัทฯ ‘สร้างย่านการค้าจน ประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา’ ในย่านรามคำแหง ท่าพระ งามวงศ์วาน และยิ่งใหญ่ใน 2 มุมเมืองเมื่อปี 2537 ในย่านบางกะปิ สำหรับโครงการอภิมหาอาณาจักรศูนย์การค้าครบวงจร เดอะมอลล์ บางกะปิ และในย่านบางแค เพชรเกษม สำหรับเดอะมอลล์ บางแค ต่อเนื่องกับโครงการ ‘ลักซ์ชูรีมอลล์แห่งแรกในประเทศไทย’ในปี 2540 กับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และปี 2558 กับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการสำคัญในย่านกลางเมือง (Midtown) ที่ส่งให้เกิดการขยายตัวของสังคม เศรษฐกิจ บริเวณใจกลางถนนสุขุมวิท รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์การค้าสยามพารากอน ในย่านกลางเมืองให้เป็นปรากฏการณ์ Jewel of Asia – Retail & Entertainment Phenomenon

และในวันนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการ พัฒนาย่านการค้าให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น สอดรับกับแผนพัฒนา การขยายตัวของเมือง ผ่าน 3 โครงการศูนย์การค้า ใน 3 มุมเมืองที่มีเอกลักษณ์ (Unique) มีลักษณะเฉพาะ (One and Only) และ มีความโดดเด่น (Outstanding) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 3 โครงการกว่า 50,000 ล้านบาท โดยโครงการ ดิ เอ็มสเฟียร์ ใจกลางย่านการค้าถนนสุขุมวิท จะเป็นความ เร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยหลับใหล (SLEEPLESS METROPOLIS) คัดสรรและรวบรวมศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในทุกไลฟ์สไตล์มาไว้ในที่เดียว (Art of Dining, Art of Fashion, Art of Creative) รวมถึงเป็น Entertainment Hub of Asia และจะสร้างปรากฏการณ์ BANGKOK CALLING THE WORLD พร้อมด้วยอภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ฉลองร่วมกันทั้ง เอ็มดิสทริค (EM DISTRICT)

สำหรับอีก 2 มุมเมือง ฝั่งตะวันออกกับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์สาขาบางแค จะเป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์แห่งการใช้ชีวิต ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ด้วยแนวคิด A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุข ทุกครอบครัว กับการฉลอง THE CAPITAL OF LIFE WONDERS มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่สำหรับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ และในต้นปี 2567 ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค พร้อมกับการส่งความสุขกับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท