มหานครแห่งใหม่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิและบางแค 8 ธ.ค.นี้

มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่ กับ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิและบางแค วันที่ 8 ธันวาคม นี้

นางสาวอัญชลี พัฒนอนันต์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Leasing & Property บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS ANCHALEE PATTANA-ANUNSUK, CHIEF LEASING & PROPERTY MANAGEMENT OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวในภาพรวมของแนวคิด

แฟลกชิฟสโตร์ของเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ว่า “โครงการเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จะเป็น ‘มหานคร’ แห่งใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์แห่งการใช้ชีวิต ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (THE MALL LIFESTORE – NEW HYBRID RETAIL FOR URBAN LIVING) บนทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตสำคัญ โดยทั้ง 2 โครงการ ที่มีพื้นที่รวมกว่า 700,000 ตารางเมตร (บางกะปิ 350,000 ตารางเมตร, บางแค 350,000 ตารางเมตรจะช่วยสร้างปรากฏการณ์ของอาณาจักรศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบ

และด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาศูนย์การค้ามากว่า 42 ปี การปรับปรุงโฉมใหม่ครั้งนี้ พันธมิตรธุรกิจกว่า 2,000 แบรนด์ทุกกลุ่มสินค้า Fashion, Beauty, Lifestyle, Entertainment, Food & Dining , Digital & Technology , Health & Wellness, Gold & Jewelry, Financial Hub , Gourmet Market ที่ร่วมเติบโตมากับเดอะมอลล์ จะร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกัน เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่น พร้อมกันนี้ ได้เพิ่ม Key Anchor ที่มีศักยภาพมาในการตอบโจทย์และยกระดับไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกับการขยายของเมืองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ DONKI, HARBORLAND, MAJOR CINEPLEX, MUJI, NITORI, SF เป็นต้น ไม่รวมร้านค้าและแบรนด์ที่พัฒนาจากผู้ประกอบการใหม่อีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ของ มหานครร่วมกัน

ในส่วนของการเผยโฉมการ Rebranding ครั้งใหม่ของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในปีที่ 42 นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ได้เตรียมแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโฉมใหม่ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแค และยังคงอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว และเนื่องจาก 2 สาขานี้ เป็นสาขาใหญ่อันดับ 1 และ 2 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 29 ปีที่แล้ว เมื่อปี 2537 โดยปัจจุบันย่านบางกะปิและบางแค มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ พร้อมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้วาง Positioning เป็น CAPITAL OF LIFE WONDERS “มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่” ฝั่งกรุงเทพตะวันออกและตะวันตก เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งความสุข ด้วยความมหัศจรรย์ของประสบการณ์การ ช้อปปิ้งที่หลากหลาย และบรรยากาศการช้อปปิ้งที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี การตกแต่งที่ทันสมัยมาผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ที่มากกว่าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์แห่งความสุข พร้อมความมหัศจรรย์มากมาย Life Wonder of Nature, Life Wonders of Dining, Life Wonder of Entertainment, Life Wonder of Fashion & Completion, Life Wonder of Japan Joy, Life Wonder of Excitement, Life Wonder of Pet Paradise เพื่อเป็นมหานครแห่งความสุขสำหรับคนเมือง ที่มอบให้กับทุกครอบครัว ทุกไลฟ์สไตล์

ในส่วนของ CRM Loyalty Platform อย่าง M CARD OMNI-APP ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่สำคัญทางการตลาดในการสร้าง Repeat Purchase และความถี่ในการมาห้างฯ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความรักใน Brand ให้กับ The Mall Lifestore ในขณะเดียวกันยังมีการนําเสนอ M Benefits ที่เพิ่มความคุ้มค่าให้กับการช้อปปิ้งของลูกค้า โดยปัจจุบันมีฐานสมาชิกมากกว่า 5.3 ล้านราย มีคะแนนหมุนเวียนมากกว่า 1 หมื่นล้านคะแนนต่อปี พร้อมพัฒนาINNOVATION อย่างต่อเนื่อง

– ครั้งแรกกับการนำ AR INDOOR NAVIGATION มาใช้ในธุรกิจรีเทล สามารถค้นหาร้านค้าในศูนย์ฯ พร้อมทราบถึงสิทธิประโยชน์ของแต่ละร้านฯ ผ่านหน้าจอมือถือ เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งให้สะดวกสบายกับ Technology สุดล้ำนี้

ในส่วนของร้านค้า มีการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีกว่า 470 ร้านค้า ผ่านบริการ Loyalty Platform M Business” เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้ายุคดิจิทัล ด้วยบัตรเดียวครบสำหรับทุกสิ่ง ทั้งช้อป กิน เที่ยว และสามารถสะสมคะแนน M Point เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าในเครือ เดอะมอลล์กรุ๊ป ที่ร่วมรายการมากมาย พร้อมแลกคะแนน M Point เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งทั้งในห้างฯ และศูนย์การค้า รวมทั้งช้อปปิ้งออนไลน์กับ Monline.com หรือGourmetmarketthailand.com และรับสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมาย หวังสร้าง M Experiences ที่เชื่อมต่อกันในทุกทัชพอยท์ โดยหวังว่า M Business จะเชื่อมโยงลูกค้าสมาชิกยุคดิจิทัลกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างกลไกทางการตลาดได้ตรงใจผู้บริโภคสูงสุด

สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองโฉมใหม่ ของเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ จะจัดขึ้นที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และฉลองต่อเนื่องที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคในช่วงต้นปี 2567 โดยเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้ผนึกพลังพันธมิตรทางธุรกิจร่วมฉลองโฉมใหม่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าด้วยกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษมากมาย พร้อมการเฉลิมฉลองสุดอลังการ ตระการตาด้วยสุดยอดโชว์ แสง สี เสียง โปรดักชันระดับโลก มาพร้อมกับการแสดงสุดเซอร์ไพร์ส จากเหล่าศิลปินชั้นนำกว่า 100 ชีวิตทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยโปรโมชันสุดว้าวแห่งปี ที่จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดกาล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE CAPITAL OF LIFE WONDERS” มหัศจรรย์ มหาศาลที่มหานครแห่งใหม่” ที่จะพาทุกคนโลดแล่นไปกับความตื่นตาตื่นใจของเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โฉมใหม่ ผ่านการแสดงสุดประทับใจ จากเหล่านักแสดงมืออาชีพ อาทิ บิวกิ้น- พีพี – กฤษฏ์ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ส้ม-มารี เออเจนี เลอเลย์, ซิลวี่ – ภาวิดา มอริจจิ , PSYCHIC FEVER จากญี่ปุ่น มาร่วมส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน แบบจัดเต็มอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรม และมินิคอนเสิร์ตจาก ต้น – ธนษิต จตุรภุช, อะตอม – ชนกันต์ รัตนอุดม, เบล – วริศรา จิตปรีดาสกุล, วง FELLOW FELLOW, วง NICE CNX และศิลปิน T-Pop อาทิ PIXEL, PRETZELLE, PERSES, PROXIE, PRIMETIME, ALALA, ZOLAR รวมกว่า 50 ชีวิต ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 ธันวาคม 2566

พร้อมพบกับโปรโมชันแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ภายในห้างฯ ผู้ถือบัตร M Card และ 14 บัตรเครดิตชั้นนำและ AIS รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท เช่นเดียวกับภายในศูนย์ฯ เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท พิเศษ! ลุ้นรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ทั้งห้างฯและศูนย์ฯ 24 วัน ลุ้นรับ 24 ล้าน M Point ระหว่างวันที่ 8 – 31 ธ.ค. 66 และ ลุ้นรับรถยนต์ 2 คัน TOYOTA CAMRY มูลค่า 1,599,000 บาท และ TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Smart มูลค่า 1,024,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท และ รับโปรโมชันและสิทธิพิเศษกว่า 270,500 กว่าสิทธิ์ จาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป และพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 66 ถึงวันที่ 29 ก.พ.67 และรับของสมนาคุณมากมาย พร้อมมอบความพิเศษ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต่อเนื่อง และโปรโมชันพิเศษจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดจนความบันเทิงเพื่อส่งมอบความสุขอย่างมหัศจรรย์ในทุกมิติ