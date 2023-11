EU Film Festival 2023 ชวนสัมผัสวัฒนธรรมยุโรปผ่านหนัง 18 เรื่อง

‘สหภาพยุโรป’ จับมือ ‘16 สถานทูต’ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป (European Union Film Festival) ครั้งที่ 29 เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหภาพยุโรป สะท้อนถึงคำขวัญที่ว่า ‘เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย’ (United in Diversity)

หลังจากห่างหายไปหลายปี ล่าสุดเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป ได้กลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยปีนี้มาในแนวคิด ‘Bridging Cultures’ เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้สัมผัสกับภาพยนตร์ 18 เรื่องจาก 17 ประเทศในยุโรป ที่คัดสรรโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถาบันทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย เปิดฉายให้ชมฟรีตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงภาพยนตร์ เฮ้าส์ สามย่าน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ซารา เรโซอาญิ รักษาการเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาสานต่อธรรมเนียมการฉายภาพยนตร์ยุโรปในประเทศไทยอีกครั้ง ภาพยนตร์ยุโรปนั้นมีชื่อเสียงในด้านสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์และความสามารถที่โดดเด่นในการสะท้อนเรื่องราวที่ลึกซึ้งผ่านศิลปภาพยนตร์ ซึ่งสหภาพยุโรปตระหนักดีว่า นี่คือสื่อกลางที่ทรงพลังและอยู่เหนือกาลเวลาในการจุดประกายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ตลอดจนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของยุโรปให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ภายในงานเปิดตัวเทศกาลฯทางสหภาพยุโรปได้ถือโอกาสเชิญคณะทูตานุทูตชาติสมาชิก ผู้แทนจากรัฐบาลไทย บุคคลสำคัญในแวดวงภาพยนตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม นักธุรกิจไทยและสหภาพยุโรป นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมกันชมภาพยนตร์เรื่อง ‘Gods of Molenbeek’ ซึ่งร่วมอำนวยการสร้างโดยประเทศเบลเยียม ฟินแลนด์ และเยอรมนี

ภาพยนตร์ 18 เรื่องจาก 17 ประเทศในยุโรป นอกจาก Gods of Molenbeek แล้ว ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Zero Fucks Given, Miss Viborg, Mikado, The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic, I am Zlatan, Hinterland, The Startup, Superchamp Returns, Nowhere, Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom, Ramona, Sanremo, Shadow Country, Cream, Commitment Phobia, The Quiet Girl และ Together We Cycle

นอกจากฉายที่โรงภาพยนตร์ เฮาส์ สามย่าน แล้ว เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2566 ยังจะจัดขึ้นในอีก 2 สถานที่ ได้แก่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือเช็กตารางฉายภาพยนตร์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EUinThailand

จองตั๋วภาพยนตร์ รอบฉายที่โรงภาพยนตร์ เฮาส์ สามย่าน ได้ทาง TicketMelon ส่วนรอบฉายที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ จองล่วงหน้าได้ที่ https://afthailande.org/en/cultural-events และที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จองล่วงหน้าได้ที่ https://www.facebook.com/netherlandsembassybangkok