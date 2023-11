“แอสเซทไวส์” เปิดตัวคอนโด “The Title Legendary Bang-Tao” มูลค่า 4,500 ลบ.

อสังหาภูเก็ตยังฮอตต่อเนื่อง “แอสเซทไวส์” ส่งโครงการ “The Title Legendary Bang-Tao” (เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา) คอนโดหรูใจกลางหาดบางเทา ภายใต้แนวคิด “A LUXURIOUS LIFE IN THE HEART OF BANG-TAO” เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท เจาะตลาดลูกค้าชาวต่างชาติ พร้อมเปิดให้ชมห้องตัวอย่างต้นเดือน ธ.ค. 66 นี้

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภูเก็ตเป็น World Destination ทั้งในด้านของการท่องเที่ยว และยังเป็นตลาดที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น หรืออยู่อาศัยในระยะยาว เนื่องจากมีหาดทรายที่สวยงามติดอันดับโลก มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน จนทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการเดินทางมาสัมผัส ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ทำให้ตลาดอสังหาฯ ในภูเก็ตทุกพื้นที่คึกคักอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ “The Title Legendary Bang-Tao” (เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา) มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท ในทำเลศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหาดบางเทา เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สำคัญของภูเก็ต เนื่องจากเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รายล้อมด้วยโรงแรมหรู บีชคลับ แหล่งแฮงค์เอาท์ สนามกอล์ฟ ลากูน่า นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่ขาวละเอียดทอดยาวถึง 6 กม. จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อน โครงการออกแบบภายใต้แนวคิด “A LUXURIOUS LIFE IN THE HEART OF BANG-TAO” เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยรวมทั้งเพื่อการลงทุนอีกด้วย โดยในช่วงต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาได้เปิดขายเฟสแรกให้กับกลุ่มเอเจนท์ไปแล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม สามารถทำยอดขายได้แล้วกว่า 70% จึงเชื่อมั่นว่าอสังหาฯ ภูเก็ตยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ แอสเซทไวส์ และร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จึงมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในอีกหลายพื้นที่ของภูเก็ต”

The Title Legendary Bang-Tao เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น บนพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 9 อาคาร ประกอบไปด้วยห้องพัก 637 ยูนิต ตัวอาคารออกแบบในดีไซน์ “Modern Luxury” ที่ผสานความร่วมสมัยแบบเหนือกาลเวลา ถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมทั้งตัวอาคารและการตกแต่งภายใน ห้องพักมีให้เลือกถึง 8 รูปแบบ ขนาดเริ่มต้น 31 – 94 ตารางเมตร โดดเด่นด้วยสระน้ำรายล้อมโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมที่ให้มากกว่า 35 รายการ ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ บนทำเลใกล้ชายหาดบางเทาเพียง 500 เมตรเท่านั้น ทั้งยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า และไลฟ์สไตล์มอลล์ อย่าง Porto de Phuket ที่อยู่ใกล้เพียง 700 เมตร และ Boat Avenue Phuket เพียง 800 เมตร ในราคาเริ่มต้น 4.3 ล้านบาท

“The Title” เป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภูเก็ตที่พัฒนามาแล้วกว่า 6 โครงการ บนพื้นที่ชายหาดในยางและราไวย์ มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วทุกโครงการ ซึ่งปัจจัยความสำเร็จมาจากงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ ผนวกกับแอสเซทไวส์เป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ Facility ที่มีความหลากหลาย และให้มากกว่าโครงการในระดับเดียวกัน ทำให้กลุ่มลูกค้าไว้วางใจซื้อลงทุนโครงการ The Title อย่างต่อเนื่อง” นายกรมเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย