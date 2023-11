สัมผัสประสบการณ์ชีวิตตามแบบฉบับ BALMUDA แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่เป็นมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า มาถึงไทยแล้ววันนี้!

เมื่อพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อว่า BALMUDA แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่น คงเป็นคำตอบในใจของคนไทยหลายๆ คนอย่างแน่นอน ล่าสุด BALMUDA พร้อมเสิร์ฟโมเม้นท์สุดประทับใจให้คนไทยแล้ว โดย บริษัท พีบี โลจิสติก จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับการคิกออฟ ตลาดเมืองไทยครั้งนี้ BALMUDA ได้ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ได้แก่ BALMUDA The Toaster เครื่องปิ้งขนมปังสินค้าขายดีอันดับหนึ่งที่ครองใจคนทั่วโลก และ BALMUDA The Pot กาต้มน้ำขนาดกะทัดรัด ที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามเปี่ยมรสนิยมให้คนไทยได้ร่วมสัมผัสประสบกาณ์สุดพิเศษกัน

นอกจากนี้ได้จัดให้มีงานเปิดตัวแบรนด์ BALMUDA ครั้งแรกในไทย ชวนทุกคนสัมผัสการใช้ชีวิตสไตล์ BALMUDA ภายใต้ธีม “My first love” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลุ่มแบรนด์และสินค้าอุปโภค บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และ คุณเกน เทราโอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาผู้ก่อตั้ง BALMUDA ร่วมแสดงความยินดี โดยภายในงานทุกท่านจะได้ชมความโดดเด่นของ BALMUDA The Toaster และ BALMUDA The Pot พร้อมชิม Afternoon Tea ที่รังสรรค์โดย 2 เชฟชื่อดัง ได้แก่ เชฟไก่-ธนัญญา กุลตั้งพานิช Iron Chef ประเทศไทย มาพร้อมเมนู Portuguese egg tart ปิ้งด้วยโหมดขนมปังบาแก็ตในอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสม ทำให้ egg tart ได้ความกรอบนุ่มอร่อยกำลังดี ส่วน เชฟบิ๊ก- อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล Top Chef นำเสนอเมนู Brie Caramalize Onion Mushroom Bruschetta ปิ้งในโหมดขนมปังชีสโทสต์ ทำให้ขนมปังมีสีสันเหลืองทองน่ารับประทาน โดยเชฟได้ใช้ BALMUDA The Toaster ในการทำอาหารทั้ง 2 เมนู รับประทานคู่กับชา หรือกาแฟร้อนๆ รสชาติกลมกล่อมจาก BALMUDA The Pot เนรมิตบรรยากาศให้เป็น Afternoon Tea ที่แสนเฟอร์เฟคที่สุด

BALMUDA (บัลมูดา) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2246 โดย เกน เทราโอะ (Gen Terao) โดยเน้นคอนเซปต์ “Better Moments…Better Life” ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีกว่า เติมเต็มความสุข รอยยิ้มให้กับทุกคนและครอบครัวในทุกวัน สำหรับกุญแจแห่งความสำเร็จของ BALMUDA คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างประณีตสวยงาม แถมยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เน้นความมินิมอล แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอด้วยโทนสีเรียบง่าย คลาสสิค สื่อถึงความเป็น Timeless design ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคน ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ BALMUDA สามารถครองใจคนญี่ปุ่น และโด่งดังไปทั่วโลก มีวางจำหน่ายหลายภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ทำไม BALMUDA The Toaster ถึงขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องปิ้งขนมปังที่อร่อยที่สุด เพราะ BALMUDA The Toaster พัฒนาขึ้นจากความตั้งใจของ BALMUDA ที่ต้องการนำเสนอเครื่องปิ้งที่เน้นคุณภาพ และสามารถปิ้งขนมปังได้หลากหลายชนิด ดังนั้นขนมปังทุกชนิดที่ปิ้งด้วย BALMUDA The Toaster จะต้องมีกลิ่นหอมอบอวล รูปทรงขนมปัง สีเหลืองทอง ด้านนอกกรอบแต่ด้านในนุ่มฟูกำลังดี ให้รสสัมผัสละมุมลิ้นอร่อยตั้งแต่คำแรก เชื่อมโยงทุกโสตสัมผัสได้อย่างกลมกล่อมลงตัว รสชาติอร่อยสมบูรณ์แบบ เพิ่มโมเม้นท์ในการรับประทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อนฝูงให้มีความสุขยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางทีม BALMUDA ยังได้เตรียมความพิเศษสำหรับ BALMUDA The Toaster ที่จำหน่ายในไทย โดยออกแบบฟังค์ชั่นการทำความร้อนของ BALMUDA The Toaster ให้มีอุณหภูมิที่เหมาะกับขนมปังที่มีจำหน่ายในไทยโดยเฉพาะ สามารถปิ้งขนมปังได้ทั้ง ขนมปังหัวกะโหลก ชีสโทสต์ บาแก็ต ครัวซองต์ เบเกิล อิงลิชมัฟฟิน พิซซ่าโทสต์ เค้กข้าว กราแต็ง เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รับประทานขนมปังที่อร่อยถูกปาก และประทับใจอย่างแน่นอน

BALMUDA The Pot กาต้มน้ำที่นอกจากจะโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงาม ขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักเบาแล้ว ยังผสานเทคโนโลยีไอน้ำ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้อย่างแม่นยำ มีฟังค์ชันที่ง่ายต่อการใช้งาน พวยกาทรงโค้งเรียวสวยช่วยเทน้ำไหลรินลงภาชนะได้โดยไม่หกเลอะเทอะ เพิ่มสนุทรีย์ในการดริปกาแฟ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตสไตล์ BALMUDA กับ 2 ไอเทมสุดฮิต BALMUDA The Toaster ที่สุดแห่งเครื่องปิ้งขนมปัง ราคา 11,990 บาท และ BALMUDA The Pot กาต้มน้ำดีไซน์เก๋ ราคา 5,990 บาท ได้แล้ววันนี้ ที่เพาเวอร์บาย, เซ็นทรัล ช่องทางออนไลน์ BALMUDA.co.th

