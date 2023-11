ICONCRAFT ร่วมฉลอง 5 ปี ICONSIAM ด้วยผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินและดีไซเนอร์สายคราฟต์ระดับแนวหน้าของไทย

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย เดินหน้าสนับสนุนช่างฝีมือไทยให้สืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่ความรุ่งโรจน์และยั่งยืนบนเวทีโลก (Moving forward to Empowering Thai Craftsmen to The World) สร้างปรากฏการณ์สุดว้าวกับผลงานคราฟต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 10 ศิลปิน ดีไซเนอร์ และช่างฝีมือไทย ที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลอง 5 ปี ไอคอนสยาม ICONSIAM – The 5th Anniversary of the ICON Unrivaled พร้อมจัดแสดงให้คนรักงานฝีมือระดับพรีเมี่ยมได้ชมและช้อปที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

เพื่อร่วมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับเป็นสวรรค์ของคนรักงานคราฟต์ ณ ไอคอนสยามตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ไอคอนคราฟต์ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์อันเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาของช่างฝีมือชาวไทยในหลากหลาย

แบรนด์มาให้ผู้สนใจเลือกชมเลือกช้อปจนเต็มพื้นที่ชั้น 4 และ 5 ไอคอนสยาม โดยมีนิทรรศการจัดแสดงผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ เฉลิมฉลอง 5 ปีไอคอนคราฟต์และไอคอนสยาม ของ 10 แบรนด์คราฟต์ทั้งระดับท็อปและหน้าใหม่ที่น่าจับตาของไทย เป็นไฮไลต์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักช้อปสายคราฟต์ ซึ่งสามารถชื่นชมผลงานเหล่านี้ได้ในเฉพาะที่ไอคอนคราฟต์เท่านั้น โดยทั้ง 10 แบรนด์ ประกอบไปด้วย

AYODHYA เฉลิมฉลองด้วยคอลเลคชั่น Celebration

“AYODHYA” เป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้านที่นำเส้นใยธรรมชาติของ “ผักตบชวา” มาต่อยอดด้วยงานหัตถกรรม โดยออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นดึงดูดใจ ในครั้งนี้ทางแบรนด์ได้นำเสนอคอลเลคชั่น Celebration ที่สื่อถึงการเฉลิมฉลอง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ 5 ปีแห่งความสำเร็จอย่างใหญ่ของไอคอนคราฟต์และไอคอนสยาม ความพิเศษของคอลเลคชั่นนี้คือ เป็นศิลปะการปักบนผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเด็กออทิสติกและเด็กกำพร้าในจังหวัดแพร่ ซึ่งเลือกนำผ้าที่เหลือจากโรงงานมาแปลงโฉมเป็นผลงานชิ้นสวยแฝงความหมายและมีเพียงชิ้นเดียวในโลก จึงเหมาะกับเป็นของขวัญให้กับการฉลองคราวนี้

Galerie De Himmapan โชว์ผลงานสุดพิเศษชิ้นเดียวในโลก

แบรนด์ที่มุ่งถ่ายทอดความงามของงานช่างศิลป์ไทย อย่าง “Galerie De Himmapan” นำเสนอหมอนอิง “บึงบัว” (Lotus Pond) ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตร โดยนำผ้าปักรูปบึงบัวฝีมือแม่บ้านชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มาทำเป็นหน้าหมอน ผสมผสานกับผ้าไหมผืนงาม แล้วปักเพิ่มเติมด้วยเทคนิคการเดินดิ้นทองคำแบบราชสำนักไทย ประดับปีกแมลงทับลงไปบนขอบ เป็นหมอนอิงที่งดงามและมีเพียงใบเดียวในโลก ซึ่งนับเป็นความพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับไอคอนคราฟต์และไอคอนสยามโดยเฉพาะ

HATSAYA กับ “Your Flowers” สะท้อนการเติบโตอย่างงดงาม

ทางด้าน “HATSAYA” แบรนด์เก๋ที่จับเอางานเบญจรงค์มาปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับแสนสวยสไตล์มินิมอลแต่แฝงด้วยความคลาสสิกและลักซ์ซูรี่ มาพร้อมคอลเลคชั่นพิเศษ “Your Flowers” ที่ได้แรงบันดาลใจจากดินอันอุดมสมบูรณ์ วัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งสามารถปลูกดอกไม้ให้เจริญงอกงามได้เช่นกัน จึงสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับรูปดอกไม้ โดยเลือกออกแบบเป็นดอก Bird of Paradise ทั้งต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ เพื่อสื่อถึงความเจริญงอกงาม เช่นเดียวกับไอคอนคราฟต์และไอคอนสยามที่เติบโตอย่างงดงามตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

KH PROJECT ฉลอง 5 ปีกับ 5 ช้าง

ความผูกพันสมัยเด็กกับเพลงช้างที่ร้องติดปาก เป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์ “KH PROJECT” ออกแบบคอลเลคชั่น “ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง คุณเคยเห็นช้างหรือเปล่า?” โดยนำคำว่าช้างที่ร้อง 5 ครั้งมาผูกรวมกับวาระครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยาม ดีไซน์ออกมาเป็นเสื้อ กางเกง กระเป๋า หมวก และเก้าอี้ ที่พิมพ์กราฟิกรูปช้างในภาพลักษณ์แปลกตา โดยยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นความเป็นงานคราฟต์ร่วมสมัย สนุก และเข้าถึงง่าย ด้วยการผนวกงานหัตถศิลป์หรือศิลปะไทยเข้ากับความฟิวเจอร์ล้ำสมัย เพื่อให้ผู้คนทั่วไปคนสามารถจับต้องได้ในชีวิตประจำวัน

LIVE LIFE DETAIL ร่วมยินดีด้วยประกายดาว

“LIVE LIFE DETAIL” แบรนด์เครื่องประดับและของแต่งบ้านที่โดดเด่นด้วยการใช้เทคนิคงานปักดิ้นเงินดิ้นทองของราชสำนักไทยสร้างสรรค์เป็นลวดลายสวยบนผ้ากำมะหยี่ มาในคอลเลคชั่นประกายดาว “The Dazzling Light” สร้างความรู้สึกแห่งการเฉลิมฉลองด้วยประกายเจิดจ้าของดวงดาวที่สุกสกาวแพรวพราวจับใจ เป็นคอลเลคชั่นเครื่องประดับที่เปี่ยมเอกลักษณ์ของงานหัตศิลป์ไทยแต่แฝงความร่วมสมัย ทั้งยังสวยสะดุดตา เหมาะกับช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงนี้เป็นที่สุด

MAMAWELL ใส่ใจโลกด้วยกระเป๋ารักษ์โลกสีสดใส

“MAMAWELL” แบรนด์กระเป๋าแฟชั่นทำมือที่นำเอาเศษผ้าจากการตัดเย็บชุดว่ายน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม มารังสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน กลายเป็น Sustainable Fashion สุดเท่ที่ใครเห็นก็อยากใช้ ครั้งนี้ MAMAWELL มาพร้อมกระเป๋ารุ่น Matchup Bag ที่ตั้งใจนำเศษผ้ามาร้อยผ่านรูตาข่ายด้วยการถักแบบโครเชอันเป็นเอกลักษณ์ จนออกมาเป็นกระเป๋าแฟชั่นสีสันสดใส ผลงานคราฟต์แสนเก๋ที่เหมาะกับทุกสไตล์

METEEDECHA เซรามิกปั้นมือสะท้อนภาพความรัก

แบรนด์เซรามิกปั้นมือจากหัวใจ “METEEDECHA” เด่นด้วยลวดลายสวยสะดุดตา สะท้อนถึงความรักความอบอุ่นของชุมชนบ้านเกิด ทั้งลายพิมพ์ใบไม้ธรรมชาติ และศิลปะสไตล์ Primitive Art นำเสนอความเป็นผู้หญิงชาวบ้านและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เรียบง่ายทว่างดงาม เพิ่มเติมความน่าสนใจด้วยดีไซน์ไม่ซ้ำใครและเทคนิคที่หลากหลาย อย่างการผสมดินด้วยอิฐหยาบ ตกแต่งชิ้นงานด้วยไม้หรือทองเหลือง รวมถึงเทคนิคเคลือบออกไซด์สุดล้ำ เป็นผลงานเซรามิกที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง

THANIYA ชุดเครื่องหอมและของแต่งบ้านเสริมมงคล

“THANIYA” แบรนด์เครื่องหอมและเซรามิกที่นำเอาเทคนิคเครื่องลายครามตามภูมิปัญญาช่างศิลป์มาผสานเข้ากับลายไทยร่วมสมัย จนได้เป็นชิ้นงานสไตล์ Modern Contemporary ที่ถูกใจแบรนด์ลักซ์ซูรี่ระดับโลกอย่าง CHANEL และ Louis Vuitton ร่วมฉลองให้กับไอคอนคราฟต์และไอคอนสยามด้วยคอลเลคชั่น “มงคล มั่งคั่ง ร่ำรวย” (Majestic Spirit and Prosperity Collection) ที่นำเอาสัตว์มงคล 5 ชนิด ทั้งมังกร เสือ ปลาคาร์ป ม้า และปลาทอง ซึ่งมีความหมายด้านโชคดีและมั่งคั่ง มาเล่าเรื่องราวผ่านลวดลายซิกเนเจอร์ของแบรนด์บนแก้วเทียนหอม ขวดใส่ก้านไม้หอมระเหย และผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อส่งความสุข ความปรารถนาดีให้กับไอคอนคราฟต์ ตลอดจนผู้ได้รับเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลแห่งการให้ที่กำลังจะมาถึง

WISHULADA นำเสนอ Teddy Bear ลดโลกร้อน

เมื่อเทศกาลเฉลิมฉลองมาพร้อมกับแนวคิดรักษ์โลกที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะอันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “WISHULADA” แบรนด์ Sustainable Fashion จึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้เป็น “Teddy Bear” ที่ได้จากการนำถุงน้ำยาซักผ้าและถุงขนมมา Up-Cycle เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้ สร้างความตระหนักในการบริโภคอย่างมีสติ ลดการสร้างขยะ รู้จักแยกขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ อันจะช่วยลดการเผาที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนได้

YOTHAKA กับ 4 ผลงานมาสเตอร์พีซในคอลเลคชั่นล่าสุด

“YOTHAKA” แบรนด์คราฟต์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทยที่โด่งดังในระดับสากล โดดเด่นด้วยการนำงานหัตถกรรมมาสร้างสรรค์อย่างมีสไตล์ แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นตะวันออกเอาไว้ได้อย่างชัดเจน เป็นงานคราฟต์สุดประณีตที่โรงแรมและรีสอร์ตหรูไปจนถึงบูติกช็อปทั่วโลกเลือกใช้ นอกจากนี้ผลงานบางชิ้นยังได้รับเลือกให้เข้าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น โดยมีไอคอนคราฟต์เป็นพื้นที่นำเสนอผลงานให้กลุ่มลูกค้าคนไทยได้รู้จัก โอกาสนี้ YOTHAKA นำเสนอ 4 ผลงานชิ้นเอก DRAMA CHAIR, CHAMJURI CHAIR, MAMAR DINING CHAIR และ SAVANNAH CHAIR ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษและจัดแสดงเฉพาะที่ไอคอนคราฟต์

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแบรนด์คราฟต์จากศิลปิน ดีไซเนอร์ และช่างฝีมือไทย ที่พร้อมนำเสนอคอลเลคชั่นพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับไอคอนคราฟต์และไอคอนสยาม ตลอดจนมอบความสุขความรื่นเริงผ่านผลงานคราฟต์อันเปี่ยมเอกลักษณ์ ให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ของงานช่างฝีมือและภูมิปัญญาไทย มาร่วมสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยสามารถเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชัน “ONESIAM SuperApp” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com