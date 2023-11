MMI Asia ขอเชิญร่วมงาน

อุตสาหกรรมกระจกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ‘Glasstech & Fenestration Asia 2023’

หลังจากประสบความสำเร็จกับการจัดงานที่สิงคโปร์เมื่อปีก่อน มาในปีนี้ MMI Asia องค์กรที่เชี่ยวชาญการจัดงานการประชุมและแสดงสินค้าระดับโลกจากเยอรมนี ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกระจกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าชมงาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 ที่สุดแห่งงานการประชุมและแสดงสินค้าที่รวบรวมองค์กรผู้ผลิตกระจกอาคารแบบครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยงาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 เป็นนิทรรศการที่จะนำเสนอสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการและสมาคมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีกระจกและผนังส่วนหน้าอาคาร (Façade) ระดับโลก ที่ตัวแทนองค์การการค้าและภาคอุตสาหกรรมระดับโลกจะมาพบปะกันในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาธุรกิจ และผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึงโซลูชันด้านสถาปัตยกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและตอบสนองความต้องการในอนาคตของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีกระจกและ Façade ซึ่งได้มีตัวแทนชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกตกลงเข้ามาร่วมงานนี้แล้วหลายราย ภายในงาน พบกับบริษัทและองค์กรในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีกระจกและ Façade มากมาย ได้แก่ Lisec ผู้ให้บริการโซลูชันด้านกระจกครบวงจร, Technoform ผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนสำหรับงานกระจก, Glaston ผู้ผลิตเครื่องลบมุมกระจกอัตโนมัติ, Filtraglass ผู้ให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมกระจก, Elegantig ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดกระจก, Edgetech ผู้ผลิตสเปเซอร์สำหรับงานกระจก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะได้พบกับเวทีการนำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระจกและ Façade ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้ทาง https://fenestrationasia.com/ และ https://glasstechasia.com.sg/

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระจกและ Façade ภายในงานตลอดสามวันอีกด้วย ได้แก่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ในหัวข้อนวัตกรรมและประโยชน์จากการใช้สมาร์ตกลาส โดย Mr. Andreas Geyer, Managing Director at seele (S) PTE Ltd, Mr.Johannes Kreissig, Managing Director of German Sustainable Building Council, คุณปัญญา ตันติสุวิชวงษ์ กรรมการบริหารบริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด, คุณบัณฑา พงษ์พรต Associate Partner and Head of Technology Department at Architects 49 Limited และ รศ. ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน ในหัวข้ออุตสาหกรรมกระจกกับความยั่งยืน โดย Mr. Amos Seah, Management Associate of Technoform, Mr. Franz Dorninger, HUB Manager China, Oceania and Southeast Asia, LISEC, คุณเกชา ธีรโกเมน Committee Member of the Thai Green Building Institute (TGBI), Dr. Robert Himmler Managing Director DGNB Auditor EGS-plan (Bangkok) Co., Ltd, คุณบัญชุสา พุทธพรมงคล Committee Member of the Construction Materials Cluster of The Federation of Thai Industries (FTI), Mr. Johannes Kreissig และคุณฐาปนา บุณยประวิตร ที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และวันที่ 1 ธันวาคม ในหัวข้อการพัฒนาโครงการจากประเทศในเอเชียที่เกี่ยวข้องกับกระจกและ Façade

และด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 8,000 ตารางเมตร บริษัทและแบรนด์ดังที่เข้าร่วมงานกว่า 200 แห่ง รวมไปถึงการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ), ผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์, Singapore Pavilion และ Enterprise Singapore หน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสิงคโปร์ จึงคาดการณ์ว่า งาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 จะมีผู้เยี่ยมชมด้านการค้ากว่า 3,500 คน และมีการจัดตั้งความร่วมมือระยะยาวกับองค์กรระดับภูมิภาคมากกว่า 150 แห่งในประเทศไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจโตเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจกระจกและผนังส่วนหน้าอาคารสูงที่สุดในภูมิภาคนี้

เตรียมพบกับงาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://fenestrationasia.com/ และ https://glasstechasia.com.sg/ และติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/glasstechasia และ LinkedIn https://www.linkedin.com/company/glasstech-asia-fenestration-asia หรือลงทะเบียนทาง LINE @321vcgrm เพื่อลงทะเบียนเข้างานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม