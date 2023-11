ทรูออนไลน์ ผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์ ชู Your Everyday Connect Tech

กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2566 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศศักยภาพทรูออนไลน์ผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะอันดับ 1 ของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม และบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานเน็ตบ้านไฟเบอร์เพื่อคนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี พร้อมเดินหน้าเต็มที่สานต่อพันธกิจหลักนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนชีวิตอัจฉริยะ Your Everyday Connect Tech ให้คนไทยก้าวเข้าสู่ Digital Economy อย่างเต็มตัว ด้วยความเข้าใจชีวิตคนไทยทุกมิติมาโดยตลอดทุกยุคสมัยและต่อเนื่องไปในอนาคต ดูแล ใส่ใจแบบครบวงจร ทั้ง 5 มิติ ทั้งมิติของความเร็ว แรง เสถียรที่สุดด้วย AI, มิติแห่งความรู้ใจที่สุดกับแพ็กเกจเลือกได้ตามใจ , มิติ Service แบบดูแล 24 ชม. ด้วยช่างคุณภาพและ One stop Self Service ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ ติดตามสถานะบริการแบบเรียลไทม์ tracking, มิติ Selective Privilege สิทธิพิเศษที่คัดสรรอย่างดีที่สุด กับ Happiness Express ใช้ทรูพอยท์ อิ่ม ช้อป เพลิน พร้อมลุ้นรถ Tesla รวมถึงมิติที่สุดของความปลอดภัย เน็ตบ้านที่ให้ประกันที่อยู่อาศัย และประกันชีวิตฟรี มั่นใจครองความเป็นผู้นำเน็ตบ้าน ซึ่งเป็นที่หนึ่งในใจคนไทย การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ ทั้งในประเทศและระดับโลก รวมทั้งผลสำรวจล่าสุดของไทพ์วันแล็บ บริษัทวิจัยการตลาดในประเทศไทย ร่วมกับมาร์เก็ตบัซซ บริษัทวิจัยการตลาดผ่านโมบายระดับโลก รายงานว่าทรูออนไลน์ได้คะแนนสูงสุดครองแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดยเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบมากที่สุด (Most Liked Brand) รวมทั้งเป็นแบรนด์ที่ครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 (Brand Leadership) ด้วยผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ” เป็นเรื่องที่น่ายินดีทรูออนไลน์ เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจผู้บริโภค และได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลกอย่าง World Branding Awards จากประเทศอังกฤษ 6 ปีซ้อน และรางวัล “บรอดแบนด์ดีที่สุดในไทย” และ “อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ดีที่สุด” จาก nPerf สถาบันวัดผลคุณภาพความเร็วชั้นนำจากฝรั่งเศส ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำบทบาทผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะอันดับ 1 ที่อยู่คู่คนไทยด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานที่สุดกว่า 20 ปี ทรูออนไลน์ในฐานะผู้นำ ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีสุดมาตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทย สร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าเทียบชั้นระดับโลก ตลอดจนขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันทรูออนไลน์ ยกระดับบริการไฟเบอร์ให้พร้อมรองรับได้ครอบคลุมมากที่สุดในไทยถึง 19 ล้านครัวเรือน ซึ่งนับเป็นความครอบคลุมของโครงข่ายขนาดใหญ่ที่สุด ตอกย้ำความเชื่อของแบรนด์ว่า เทคโนโลยีที่ดีที่สุด จะต้องเชื่อมต่อเพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนดียิ่งขึ้นในทุกวัน “Your Everyday Connect Tech” และขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างเต็ม

ทรูออนไลน์ จึงพร้อมเดิมหน้า เชื่อมต่อเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของคนไทย ที่นอกเหนือจากความครอบคลุมด้านโครงข่าย ต้องครบทุกมิติของชีวิตยุคดิจิทัล ด้วย Online Tech Solutions

Speed และ Stability มิติของความเร็วแรง เสถียรที่สุดด้วยระบบ AI Detection ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมดูแลช่องสัญญาณให้ลื่นไหลต่อเนื่อง 24 ชม. และ เสริมการทำงานของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจจับความผิดปกติ แจ้งเตือนได้ทันที เป็นแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกัน เน็ตแรงครอบคลุมทั่วบ้าน เมื่อติดตั้งแพ็กเกจตามคำแนะนำของช่างทรู และยังครอบคลุมการให้บริการแบบ End to End ด้วย International Gateway และ Strategic Fiber Optic partners ให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศด้วยสัญญาณคุณภาพ พร้อมให้บริการครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย 77 จังหวัด กว่า 19 ล้านครัวเรือน Synergy Package มิติใหม่ของแพ็กเกจที่เลือกได้ตามใจ พร้อมความบันเทิงระดับโลกจุใจ โดนใจทุกเจน ทั้งพรีเมียร์ลีก หนังดัง ซีรีส์ฮิต และแอปดัง มาพร้อม IoT Solution : Smart home Smart living ทั้งอุปกรณ์ IoT กล้อง CCTV พร้อม Cloud Service ตรวจจับได้ทุกความเคลื่อนไหวและดูได้แบบเรียลไทม์ และดูย้อนหลังผ่านแอป TrueX ยิ่งไปกว่านั้นลูกค้าดีแทค ทรู แบบรายเดือน สมัครบริการเน็ตบ้านทรูออนไลน์รับส่วนลดค่าบริการ 200 บาท ทุกเดือนตลอดอายุการใช้งาน และรับฟรีเน็ตมือถือ 5G เต็มสปีด 20 GB 3.Service : มิติของการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด ด้วยช่างคุณภาพพร้อมดูแล 24 ชม. และ One stop Self Service Application บนแอป iService ให้คุณตรวจสอบ ปรับความเร็ว หรือแก้ไขปัญหาสัญญาณเบื้องต้น นัดช่างเพื่อเข้าซ่อม และติดตามสถานะบริการแบบเรียลไทม์ tracking Selective Privilege มิติของสิทธิพิเศษที่คัดสรรอย่างดีที่สุด กับ Happiness Express ลูกค้าสามารถใช้ทรูพอยท์ อิ่ม ช้อป เพลิน ครอบคลุมร้านค้าเพิ่ม 5 เท่า! พร้อมลุ้นรถ Tesla ทองคำ มือถือ และรางวัลอื่นๆ Security มิติของความปลอดภัยที่ดีที่สุด ที่แรก และที่เดียวในโลก ที่ให้บริการ IOT โฮมโซลูชั่น ฟรีกล้อง CCTV จาก TrueX ฟรีประกันที่อยู่อาศัย และประกันชีวิต เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ทุกคนในบ้าน

สนใจสมัคร ได้ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อปทุกสาขา และตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.true/th/trueonline หรือโทร 02-700-8000

#TrueOnline #เน็ตบ้านทรูดีที่สุดเพื่อที่สุดของทุกคน