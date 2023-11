ฉลองรางวัลก่อนเปิด EMSPHERE และ EM DISTRICT

ฉลองรางวัลก่อนเปิด EMSPHERE และ EM DISTRICTคว้ารางวัลในงานประกาศผลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการศูนย์การค้า EMSPHERE ที่จะเป็น ‘ความเร้าใจและ ชีพจรแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ’ (THE VIBE OF BANGKOK NEVER EXPERIENCED BEFORE) เพื่อมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ EM DISTRICT อันประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ EMPORIUM EMQUATIER EMSPHERE กลายเป็นย่านการค้าแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบ สามารถขับเคลื่อนถนนสุขุมวิท ให้เป็นย่านการค้าสำคัญดังเช่น ย่านการค้าสำคัญในหลายประเทศ เป็นสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมรีเทลที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทำให้วันนี้ โครงการศูนย์การค้า EMSPHERE และแนวคิดการสร้างย่าน EMDISTRICT ได้รับรางวัลการันตีแล้วถึง 2 รางวัล

โดยในงานประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดย พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการศูนย์การค้า EMSPHERE สามารถคว้ารางวัลโครงการค้าปลีกยอดเยี่ยมหรือ รางวัล THE BEST RETAIL DEVELOPMENT ด้วยความโดดเด่นของโครงการในด้านแนวคิดการพัฒนาโครงการและการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ การดีไซน์ตัวอาคารในคอนเซ็ปต์ INDUSTRIAL STYLE ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคอุตสาหกรรม ด้วยการเผยให้เห็นความดิบของวัสดุ ที่จะไม่ถูกปกปิดหรือ เคลือบชั้นผิว ด้วยการโชว์พื้นผิวจริง รวมถึงรูปแบบและสีของตัววัสดุนั้นๆ ประกอบกับการจัดพื้นที่แบบ OPEN SPACE มีช่องแสงขนาดใหญ่เพื่อรับแสงธรรมชาติ โดยปล่อยให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นตัวกำหนดโทนสี และอารมณ์ของสไตล์ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ในการออกแบบตัวอาคารในปัจจุบัน ไม่รวมถึงความสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีแสง สี มาเพิ่มความสนุกในพื้นที่โครงการ พร้อมดึง Green Architecture มาใช้กับตึก ด้วยการสร้างสรรค์และออกแบบสถาปัตยกรรม ที่นำหลักธรรมชาติมาปรับใช้ ผ่านการเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน แนวคิดของการพัฒนาย่านการค้าเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครชั้นนำของโลกก็ส่งผลให้ EMDISTRICT สามารถคว้ารางวัลรางวัลผู้พัฒนาโครงการค้าปลีกยอดเยี่ยม หรือ รางวัล THE BEST RETAIL DEVELOPER มาครอง ประเดิมก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม นี้

ทั้งนี้ การประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยพร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงานประกาศรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่โครงการคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และแนวปฏิบัติการด้านอาคารที่ยั่งยืน โดยปี 2023 บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด 55 รางวัล ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความหลากหลายของอสังหาริมทรัพย์ไทยในหลายเซ็คเม้นท์และทั่วประเทศ