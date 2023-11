The Printing House Poshtel – Luxury Hostel สไตล์ Industrail Loft ใจกลางกลางพระนคร ย่านถนนดินสอ ด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ในโทนสีเทาดำ มีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องอาหาร The Letter Press Café & Restaurant อยู่บริเวณล็อบบี้ เป็นมุมกาแฟสีสันสดใสต้อนรับผู้มาเยือน และห้องอาหาร The Letter Press Café & Restaurant ที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเน้นสีสันสดใสในสไตล์โมเดิร์น เน้นแสงสีคอนทราส ให้ความรู้สึกอบอุ่น ห้องนี้รองรับแขกได้ประมาณ 45 คน หรือจะเป็นห้องสัมมนาได้ในบางโอกาส

ในส่วนของห้องพัก สไตล์โมเดิร์น-ลอฟท์ ในconcept โล่ง โปร่ง สะอาด เรียบง่ายแฝงความหรูหรา ทมันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่แต่ละล็อคจะมีทีวีส่วนตัว พร้อมอุปกรณ์การฟังเส่วนตัวห้องพักมีทั้งหมด 15 ห้อง 6 แบบ โดยแบ่งออกเป็น Family Suiteจำนวน 1 ห้อง, Private room จำนวน 3 ห้อง, Six Bunk Beds Ladies, Four Bunk Beds share Bathroom, Six Bunk Beds share bathroom, Eight Bunk Beds

แนะนำเมนูใหม่ที่ The Press Sky Bar อยู่บริเวณชั้น 5 และชั้น 6ของ The Printing House Poshtel เป็น open bar ท่ามกลางบรรยากาศกรุงเทพเหมะกับการนัดปาร์ตี้เบาๆ ชมชิลวิวภูเขาทอง หรือทานข้าวมื้อเย็นเป็นหมู่คณะหรือมาแบบส่วนตัว เครื่องดื่ม หลากหลาย ทั้งไม่มีแอลกฮอล์และมีแอลกฮอล์ และอาหารหลากหลายพร้อม ดื่มด่ำบรรยากาศแบบสบายๆ และมีบาร์เสริฟเครื่องดื่มตลอด ส่วนชั้น 6 เป็น rooftopเห็นวิวรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ทิวทัศน์ 360 องศา สามารถนำเครื่องดื่ม ไปจิบเบาๆ เคล้าบรรยากาศได้อีกด้วย ศุกร์-เสาร์ พบกันวงดูโอที่จะมาให้ความเพลิดเพลินอย่างจุใจ และในค่ำคืนนี้เป็นการแนะนำเมนูใหม่ที่จะให้ลูกค้าได้เลือกสรรแบบไม่ซ้ำ

menu salad

สลัดทูน่าทาทากิ – ทูน่าย่างคลุกเคล้าน้ำยำสไตล์ยี่ปุ่น, สลัดคาร์เปเซ – มะเขือเทสสดกับชีสมอสเวเรลล่า , สลัดกรีก,

menu appetizer

หอยแมลงภู่ผัดไวน์ขาว, หอยแมลงภู่ผัดซอสมะเขือเทศ, สามชั้นทอดน้ำปลา กรอบนอกนุ่มในออกรสกลมกล่อม ทานคู่กับเครื่องดื่มที่ชื่นชอบเหมาะมากๆ

menu main dish

ข้าวผัดกระเทียมกากหมู+เนื้อสันนอกออสเตรเลีย เมนูที่ข้าวผัดหอมกระเทียมและความกรุบกรอบของกากหมูทำให้ข้าวผัดมีสีสัน และเนื้อย่างออสเตรเลียนุ่มแทบไม่ต้องเคี้ยวลมุนมากๆ, ข้าวปลากะพงทอดน้ำปลา ปลากะพงสดมากๆมาร้อนๆ เสริฟกับยำมะม่วงกินคู่กันได้อย่างลงตัว แซ่บสุดๆ

Pizza & Pasta

พิซซ่าสโมคแซลมอน มาร้อนๆ ออกจากเตาทานกับซอสมะเขือเทศ, พิซซ่า 4 ชีส หอมชีสพุ่งมาแตะจมูก

พาสต้าอาเล วองโกเล่ เส้นพาสต้าเหนียวนุ่มกับหอยตลับเคล้าซอส, พาสต้าครีมเห็ดทรัฟเฟิล หอมเห็ดทรัฟเฟิลอ่อนผสมผสานกับครีมซอส,

พาสต้าปริ้นติ้งเฮาส์ที่ทางร้านอาหารขอนำเสนอเป็นสูตรซอสที่เชฟครีเอทขอบอกเลยว่ารสชาติเนียนมากๆ

Dessert

ครอฟเฟิลซอสไข่เค็ม

โทสต์ชาไทยลาวา

วาฟเฟิลมิกซ์เบอรี่

โรตึกล้วยคาราเมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ลัทธพร จิตรวิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

081-874-7577