24 พฤศจิกายน 2566 คิง เพาเวอร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแต่งกายชุดไทย และรับไอศกรีมลวดลายกระเบื้องวัดอรุณฯ อันงดงาม ในแคมเปญ “King Power Celebration 2024 วีกเอนด์นี้ มีเซอร์ไพรส์ 3 วันเท่านั้น!” ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤศจิกายนนี้ โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

สัมผัสประสบการณ์ความเป็นไปได้ไม่รู้จบและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยต้อนรับเทศกาลลอยกระทงกับกิจกรรมแสนสุขได้เพียงช้อปครบ 1,000 บาท รับบริการชุดไทย หรือเลือกเติมความสดชื่นกับไอศกรีมลายกระเบื้องวัดอรุณฯ นอกจากนี้พิเศษขึ้นไปอีกเมื่อช้อปสินค้า Thai Product ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์นวดไทยฟรี โดยสมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีเซอร์ไพรส์ส่วนลดสุดฟิน 1,000 บาท สำหรับช้อป 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จในแคมเปญ King Power Celebration 2024 วีกเอนด์นี้ มีเซอร์ไพรส์ 3 วันเท่านั้น!” ความพิเศษนี้เฉพาะที่สาขารางน้ำเท่านั้น หรือติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อปได้เพียง Add LINE Official Account : @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop