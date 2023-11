MAKE YOUR HOME YOUR CANVAS บ้านคือผืนผ้าใบของคุณ

Jotun’s Global Colour Card 2024เปิดตัวเครื่องมือแห่งสีสันเพื่อการตกแต่งภายใน

(ภาพที่ 1): งานเปิดตัว Global Colour Card 2024 ของโจตัน “CANVAS Colour Design by Jotun,” จัดขึ้น ณ EmQuartier Helix Garden เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวเฉดสีใหม่ใน Global Colour Card ที่ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (H.E. Mrs. Astrid Emilie Helle) (ตรงกลาง) ในการเกริ่นนำ พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการของ Jotun Thailand คุณ Kristine Anvik Leach (ซ้าย) กล่าวเปิดงาน และ หัวหน้าฝ่ายการตลาด คุณ Hsiao Mae Wu (ขวา) เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ CANVAS, the brand’s new Global Colour Card for 2024

งาน Global Colour Card ประจำปี 2024 “CANVAS Colour Design by Jotun,” เปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จ ณ EmQuartier Helix Garden ชั้น 5 เมื่อวันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา โจตัน เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว และต้องการที่จะช่วยปลดปล่อยความเป็นศิลปินนั้นด้วย CANVAS – the brand’s new Global Colour Card for 2024 ที่ออกแบบมาเพื่อมอบแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความเป็นศิลปินในบ้านของตนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการนำเสนอสีสันกว่า 23 เฉดสีจากโจตัน ที่รวมไปถึง 10 เฉดสีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดของ Lisbeth Larsen – Global Colour Manager และห้องปฏิบัติการด้านเฉดสีของโจตัน

แรงบันดาลใจจากสีของผืนผ้าสู่บ้านของคุณ สีสันที่รายล้อมรอบตัวเราสะท้อนถึงตัวตนและความรู้สึกภายในของเราเมื่อไรก็ตามที่เราเลือกใช้สีสันใด ก็เปรียบเสมือนการที่ได้ก้าวเข้าไปสู่พื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ภายในของเรา แปรเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เหมือนดั่งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุก ๆ ปี ทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสีระดับนานาชาติของ Jotun และ Larsen จะออกเดินทางสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก นำเอาเทรนด์ใหม่ ๆ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจมารังสรรค์ให้กลายเป็นชุดคอลเล็กชันเฉดสีที่สวยงามสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างลงตัว

พาเลทสีสันสดใหม่ เพื่อการตกแต่งภายในที่สวยงาม

เพื่อให้สอดคล้องต่อเทรนด์การออกแบบสีปัจจุบันที่นิยมสีที่ให้ความรู้สึกสงบและมีความเป็นกลางซึ่งช่วยให้คนสามารถผ่อนคลาย ดังนั้นพาเลทสีประจำปี 2024 ของโจตัน จึงได้รวมเอาสีเขียวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ตลอดจนสีฟ้าสดและสีเทาอ่อนที่ชวนให้นึกถึงร่มเงาของท้องฟ้าและท้องทะเล สีน้ำตาลเอิร์ธโทนและสีเบจให้ความรู้สึกถึงความเป็น “พื้นดิน” ในขณะที่สีเหลืองและสีทองช่วยเสริมบรรยากาศด้วยความสดใส

“เมื่อกล่าวถึงเรื่องการแสดงออก ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า “สี” เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด แม้ว่า

เราไม่ได้ตระหนักถึง เราทุกคนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยไอเดียต่าง ๆ มากมาย ในบางครั้งเราแค่ต้องการความกล้าที่จะดึงไอเดียเหล่านั้นออกมา CANVAS Collection คือแนวทางของโจตันที่จะแสดงให้เห็นว่าทุก ๆ คนก็สามารถที่จะเป็นศิลปินได้ ”

– Lisbeth Larsen, Global Colour Manager at Jotun

ศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งสี

นอกจากจะส่งเสริมให้ทุกคนปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวเองในการเลือกใช้สีอย่างอิสระแล้ว ด้วย Global Colour Card ประจำปี 2024 โจตันยังมอบแนวทางการจับคู่ ผสมผสานสีสันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับการตกแต่งภายในของคุณ โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎีสีที่เป็นแนวทางที่ช่วยให้ศิลปินและนักออกแบบภายในสร้างสรรค์ผลงานมานานนับศตวรรษที่แค่ปรายตามองก็เห็นถึงความกลมกลืนและความแตกต่างที่เสริมกันของสีสันอันสวยงาม

แต่ละ ‘interior spread’ ใน Global Colour Card มาพร้อมกับวงล้อสีที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงการผสมผสานเฉดสี และเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละเฉดสีที่ถูกเปิดตัวในงาน Global Colour Card 2024 ครั้งนี้

สีของโจตัน ประจำปี 2024:

* สีใหม่ประจำปี 2024

(ภาพที่ 2): งานเปิดตัว Jotun’s Global Colour Card 2024 “CANVAS Colour Design by Jotun,” ช่วงพูดคุยร่วมกัน โดยสถาปนิกชื่อดังและผู้มีอิทธิพลด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ได้แก่ คุณแอ-เบญญาภา ศิริโสภณ (คนตรงกลาง) เจ้าของรางวัลและผู้ก่อตั้ง Vair Design Studio และ คุณแชมป์ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (คนที่ 2 นับจากทางขวา) คอนเทนท์ครีเอเตอร์ด้านการตกแต่งภายใน พร้อมด้วย คุณ Hsiao Mae Wu หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Jotun Thailand (คนซ้ายสุด) และ คุณ Natrah Omar Rahim ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านเฉดสีประจำภูมิภาคของ Jotun (คนที่ 2 นับจากทางซ้าย) ร่วมพูดคุยเรื่องแนวทางการออกแบบและเฉดสีที่ชื่นชอบใน CANVAS, the brand’s new Global Colour Card

เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้สีทาภายในเกรดพรีเมียม Majestic Sense เพื่อสร้างการตกแต่งภายในที่ดูเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกสีที่ตรงกันข้ามเพื่อเติมความน่าตื่นเต้นและความน่าสนใจ หรือจะเลือกใช้สีที่มีระดับความเข้มที่ใกล้เคียงกันเพื่อผสมผสานเฉดสีที่ต่างกันอย่างลงตัว

CANVAS Collection เปิดตัวครั้งแรกของโลกในเดือนสิงหาคมปี 2023 พร้อมงานอีเวนต์สุดพิเศษในหลายประเทศรอบโลก ที่รวมถึงการจัดแสดงผืนผ้าใบแขวนขนาดใหญ่ที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สำรวจรูปทรงเรขาคณิต และสัมผัสประสบการณ์สีสันที่แตกต่างอย่างตระการตา อีกทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานและจับคู่เฉดสีเพื่อสร้างงานศิลปะของตนเองอีกด้วย

(ภาพที่ 3): งานเปิดตัว Jotun’s Global Colour Card 2024 ณ EmQuartier Helix Garden มีกิจกรรมที่หลากหลายที่มีเพื่อแสดงเฉดสีสันใหม่ ๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และน่าติดตาม ในภาพประกอบด้วยสถาปนิกชื่อดังและผู้มีอิทธิพลด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ได้แก่ คุณแอ-เบญญาภา ศิริโสภณ (หน้าซ้าย) คุณแชมป์ เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ (หน้าขวา) พร้อมด้วยคุณ Hsiao Mae Wu (Mae) หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Jotun Thailand ร่วมสาธิตการทำกิจกรรม “Canvas Art” และจับคู่สีสันใน CANVAS, the brand’s new Global Colour Card

Make Your Home Your CANVAS บ้านคือผืนผ้าใบของคุณ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานครฯ

โดยในงานได้รับเกียรติจากนางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (H.E. Mrs. Astrid Emilie Helle) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยแขกรับเชิญผู้ทรงอิทธิพล โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย ไม่ว่าจะกิจกรรมถามตอบกับสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง, เวิร์คช็อปเรื่องสี, การสาธิตวงล้อสีโจตันในการจับคู่โทนสีแบบลงมือจริง และ Colour Consultations กับผู้เชี่ยวชาญด้านสีระดับนานาชาติของโจตัน และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่รวมไปถึงกิจกรรมถ่ายรูปท่ามกลางผืนผ้าใบแขวนขนาดใหญ่ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ และพื้นที่กิจกรรมมากมายที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนที่กำลังมองหาพื้นที่ที่สวยงามที่จะสร้างสรรค์ด้วยสีทาภายในเกรดพรีเมียม Majestic Sense