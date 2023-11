“อมาโด้” (amado) คว้า 2 รางวัล จากเวทีด้านธุรกิจระดับประเทศ

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างแบรนด์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากรางวัล “Superbrands Thailand 2023” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) และ “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “อมาโด้” (amado) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำ โดย นายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ร่วมพิธีรับรางวัลอันทรงเกียรติด้านธุรกิจ 2 รางวัลจาก “Superbrands Thailand 2023” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) เวทีระดับโลก ซึ่งการันตีให้กับองค์กรที่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิสูจน์ถึงความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023″ “รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566″ (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)

ทั้งนี้ รางวัล “Superbrands Thailand Awards 2023” นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่อมาโด้ (amado) ได้รับพร้อมกับสุดยอดแบรนด์ชั้นนำกว่า 25 แบรนด์ทั่วประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) จากผลการสำรวจของผู้บริโภคทั่วประเทศ 15,000 คน โดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมถึงคณะกรรมการอิสระของซูเปอร์แบรนด์ (Superbrands Council) จัดโดย Superbrands Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีมาตรฐานสูงสุดในการประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ โดยได้รับเกียรติจาก MR. Mike English Superbrands CEO และนางสาวแชมเปญ เทียนแขวะ ผู้อำนวยการซูเปอร์แบรนด์ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

และรางวัลที่การันตีผลิตภัณฑ์คุณภาพ อมาโด้ คอลลาเจน (amado Collagen) จาก นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023″ “รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566″ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อนำมาวิจัย วิเคราะห์ สินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาด และเข้าสู่ขั้นต้อนการคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยสุดยอดสินค้าแห่งปี 2566 ครั้งนี้ รวม 37 รางวัล ใน 9 ประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ

โดยรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE EYAR 2023” จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้แทนสินค้าหรือบริการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจจะสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนความสามารถอันโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ดีแบบเหนือความคาดหมาย และท้ายที่สุดการมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 จึงเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”

2 รางวัลอันทรงเกียรติที่อมาโด้ (amado) ได้รับเลือกจากคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้ นับเป็นแรงผลักดันให้อมาโด้สร้างสรรค์สินค้าและบริการ พัฒนาคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ตลอดจนมีความสุขในการใช้ชีวิต ตามคำมั่นสัญญา ‘We Live For Your Health’