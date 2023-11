‘ทันตแพทย์ จุฬาฯ ครบ 84 ปี’ มอบบริการทำฟันฟรี-ราคาพิเศษ 10 รายการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 84 ปี จัด 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ทั้งแบบรักษาฟรีและคิดค่ารักษาราคาพิเศษ ทั้งผู้ป่วยเก่า-ใหม่ ลงทะเบียนก่อนรับบริการปี ’67

เพราะสุขภาพช่องปากมีความสำคัญที่ไม่อาจละเลย เนื่องจากส่งผลกระทบไปสู่โรคประจำตัวได้อย่างคาดไม่ถึง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างผลงานวิจัย วิชาการ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงพยายามสร้างความตระหนักรู้ โดยเน้นให้ประชาชนป้องกันมากกว่ารักษามาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีบทความและองค์ความรู้ รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่ให้ความรู้ประชาชนเรื่องทันตกรรม ผ่านเว็บไซต์ของคณะทันตแพทย์ฯ (http://www.dent.chula.ac.th/) อีกด้วย

และในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางคณะฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งการรักษาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและการคิดค่ารักษาในราคาพิเศษ ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่

เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว และร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของคณะ ภายใต้แนวคิด “the New Era of Excellence and Innovation in Dentistry” เพื่อตอบแทนสังคมและให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งจะเริ่มให้บริการในช่วงต้นปี 2567 เป็นต้นไป โดยต้องผ่านการลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อคัดกรองและจองสิทธิ์ก่อน

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์จะจัดกิจกรรมพิเศษ 10 โครงการบริการทางทันตกรรมพิเศษแก่ประชาชน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย

งานทันตกรรมจัดฟัน คิดค่าบริการทันตกรรมจัดฟัน จ่ายแค่ 84 % (ผู้ป่วยทุกรายที่ทำการรักษาระหว่างวันที่16 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม 2566)

งานทันตกรรมรากเทียม คิดค่าทำรากเทียมซี่ละ 8,400 บาท จำกัดจำนวน 84 ซี่ (รายละ 1 ซี่) พร้อมถ่ายภาพรังสี CBCT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 84 ราย

งานอุดฟัน อุดฟันฟรี 84 วันทำการ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต (เริ่ม 5 มกราคม 2567 – 8

พฤษภาคม 2567)

งานถอนฟัน ผ่าฟันคุดฟรี 84 ซี่ 84 ราย พร้อมถ่ายภาพรังสีพานอรามิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 84 ราย

ผ่าฟันคุดฟรี 84 ซี่ 84 ราย พร้อมถ่ายภาพรังสีพานอรามิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 84 ราย งานทันตกรรมบดเคี้ยว รักษาคนไข้ที่ปวดข้อต่อขากรรไกร ฟรี 56 ราย หากมีต้องใส่เฝือกสบฟัน คิดค่าเฝือกสบฟัน (Splint) 84 บาท (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานรักษารากฟัน รักษาคลองรากฟันฟรี 84 ซี่ โดยรับบริการที่คลินิกปริญญาบัณฑิต (ไม่รวมค่าบูรณะฟัน หรือ

ค่ารักษาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ผู้ป่วยเด็กรักษา Complete Case 84 ราย และรักษาประสาทฟัน พร้อมใส่ครอบฟรี84 ซี่

งานเภสัช ห้องยา คิดราคายากลุ่ม Steroids Mouthwash 84% ของราคาปกติ เป็นเวลา 84 วัน และ ไม่คิดราคาค่าน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีน (C20) จำนวน 4,800 ขวด (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน 840 บาท 84 ซี่ (เริ่ม 5 มกราคม 2567)

ครอบฟัน 840 บาท 84 ซี่ (เริ่ม 5 มกราคม 2567) งานศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก ศัลยกรรมผ่าตัดเหงือก รายละ 840 บาท จำนวน 84 ราย (เริ่ม 1 พฤศจิกายน2566)

ศ.ทพ.ดร.พรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในครั้งนี้ นอกจากการรักษาแล้วยังมุ่งเน้นการป้องกันด้วย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากในด้านต่างๆ

“โรคในช่องปากสามารถเข้าไปถึงโรคประจำตัวได้ เป็นโรคที่เชื่อมต่อทางระบบ ซึ่งมีข้อสรุปชัดเจนว่ามีผลต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ เราอาจเคยได้ยินข่าวว่า เชื้อจากฟันทำให้ปอดอักเสบ หรือทำให้ติดเชื้อลุกลามได้ ซึ่งปัญหาของโรคช่องปากมีอยู่ 2 อย่างหลักๆ คือ โรคเหงือก กับ ฟันผุ คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี มีคราบจุลินทรีย์ที่ไปทำลายฟัน ทำให้เกิดฟันผุ ถ้าไม่รักษา โรคเหงือกก็ทำให้ฟันโยก สุดท้ายต้องถอนฟัน ส่วนฟันผุ พอทะลุโพรงประสาทฟันก็ต้องรักษารากฟัน สุดท้ายก็ต้องถอน

เราไม่ได้อยากให้คนมาหาหมอฟัน เพราะการรักษาเป็นปลายเหตุ อยากให้ทุกคนหันมาป้องกัน การป้องกันง่ายๆ เริ่มจากดูแลช่องปากด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที ใช้ไหมขัดฟัน และควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน ส่วนน้ำยาบ้วนปากทั่วไปจะใช้หรือไม่ก็ได้ ทุกวัน แต่ถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากที่มีสารฆ่าเชื้อผสมอยู่ ไม่ควรใช้เกิน 7 วัน คนที่ชอบดื่มกาแฟหรือน้ำหวาน ควรดื่มทีเดียวให้หมดแล้วดื่มน้ำตาม คนไทย 30-50% ในหนึ่งพันคนมี 300 คนฟันผุ สังเกตถ้ามีรอยดำๆ คือฟันผุ เหงือกแดงบวม มีเลือดไหล เป็นโรคเหงือก อย่าละเลย ควรตรวจรักษาตั้งแต่ต้น จึงขอถือโอกาสนี้กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากมีความสำคัญอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวของไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกติดอันดับ TOP 70 ของโลก และ TOP 2 ของอาเซียนจาก QS World University Rankings by Subject 2023

สำหรับโครงการให้บริการทางทันตกรรมในโอกาสพิเศษนี้ ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้คนละ 1 โครงการ โดยขั้นตอนแรกต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อน เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและจองสิทธิ์ ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือที่ http://www.dent.chula.ac.th/anniversary-84th-the-new-era-of-excellence-and-innovation-in-dentistry/