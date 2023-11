ทายนิสัยจากทรงปาก รูปปากแบบไหนบอกตัวตนของคุณ

เพราะเรื่องความสวยความงามบนใบหน้า เป็นเรื่องที่หนุ่มสาวต่างให้ความสำคัญและสนใจเป็นพิเศษ แต่รู้หรือไม่ว่า ลักษณะต่างๆ ของอวัยวะบนใบหน้าสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของเจ้าตัวได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทรงคิ้ว จมูก ดวงตา หรือแม้กระทั่งปาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปทายนิสัยจากลักษณะปากของแต่ละคนกัน ปากแบบไหนจะเป็นคนอย่างไร จะตรงกับลักษณะนิสัยของคุณหรือไม่ เราไปดูกันเลย!

ริมฝีปากอวบอิ่ม

สำหรับกลุ่มแรก คนที่มีริมฝีปากอวบอิ่ม มีเนื้อปากค่อนข้างเยอะแต่ดูสมส่วน ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีริมฝีปากอวบอิ่มจะมีความโรแมนติกสูง มีเสน่ห์ทั้งต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน ชื่นชอบการใช้ชีวิตโลดโผน เป็นขาลุย ชอบความเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย ไม่ชอบให้ชีวิตจืดชืด ดังนั้นคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนมีชีวิตชีวาและทำให้คนรอบข้างยิ้มได้เสมอ แต่บางครั้งก็มักจะเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้ง และหัวแข็งด้วยนั่นเอง

ริมฝีปากกลม

คนที่มีริมฝีปากกลมมน มองบางมุมจะเหมือนคนปากอูม ดูปากหนา คุณมักจะเป็นคนอ่อนไหวง่าย เป็นคนใจดีและมีความจริงใจต่อคนรอบข้างเสมอ หรือที่เรียกว่าเอาใจใส่กับความรู้สึกคนรอบนั่นเอง เป็นคนที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ แม้ว่าจะเป็นจะไม่ค่อยพูดก็ตาม และในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด เชื่อมั่นในตัวเอง และเป็นที่น่าเชื่อถือของคนรอบข้างด้วย

ริมฝีปากเป็นกระจับ

สำหรับที่มีลักษณะปากเป็นกระจับชัดเจน คุณค่อนข้างเป็นคนอ่อนไหวง่าย มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำพูดหรือมีวาทศิลป์เรื่องการพูดจา ดังนั้นจึงเป็นคนรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดี อีกทั้งยังมีความทะเยอทะยานสูง เป็นคนหวังสูง เวลาผิดหวังเลยมักจะเจ็บหนัก แต่หากมีความพยายามและความกระตือรืนร้นกับสิ่งใด ก็มักจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เสมอ และยังมีเป็นคนรักสวยรักงาม สามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีด้วย

ริมฝีปากบาง

ลักษณะนิสัยของคนที่มีริมฝีปากบาง คุณเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตสูง มีการวางแผนในชีวิตเป็นขั้นเป็นตอน และไม่ค่อยชอบพึ่งพาใคร จึงมักจะเป็นพึ่งพาตัวเองและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเคารพคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ให้ความสำคัญกับการกระทำของผู้อื่นเสมอ ในขณะเดียวกันก็ชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ชอบความสุดโต่ง ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ จนบางครั้งมักจะโดนมองว่าเป็นคนเย็นชานั่นเอง

ริมฝีปากบนใหญ่กว่าริมฝีปากล่าง

บอกเลยว่าคนที่ลักษณะริมฝีปากบนใหญ่กว่าริมฝีปากล่าง คุณเป็นคนชอบเปิดเผยความในใจ เวลาตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนั้นมีความทุ่มเทอย่างมาก พูดเก่งและชอบเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง จนบางครั้งโดนเรียกว่าเจ้าแม่ดราม่า เป็นคนเห็นคุณค่าของตัวเองและพอใจกับสิ่งที่ดี แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบ แต่มักจะลังเลและตัดสินใจไม่เด็ดขาด กลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดพลาด

ริมฝีปากล่างใหญ่กว่าริมฝีปากบน

สำหรับลักษณะปากทรงนี้ บางคนจะดูเป็นคนปากห้อย ปากหนา ลักษณะนิสัยคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตให้สนุกอยู่เสมอ ชอบการผจญภัย ชอบกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ซึ่งนั่นทำให้คุณไม่ชอบทำงานที่น่าเบื่อ ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนรสนิยมดี มีสติและใช้เหตุผลเป็นหลัก บางครั้งคนรอบข้างจะมองว่าคุณดูลึกลับ ไม่เหมือนใคร ซึ่งลึกๆ คุณเองก็รู้เท่าทันคนอื่น แต่ห้ามทำให้คุณโกรธเชียว เพราะถ้าโกรธเมื่อไหร่ สกิลฝีปากคุณอยู่ในระดับทำลายล้างเลยทีเดียว ใครโดนเข้าไปเป็นต้องน้ำตาซึมนั่งหงอยไปเลย

ปากห้อย ปากหนา ปากไม่เป็นทรง อยากแก้ทรงปาก เสริมบุคลิกให้ดีขึ้น ต้องที่ Better Me Clinic by Dr. Chanya

หลังจากเช็กทรงปากกันไปแล้ว จะเห็นว่าปากบางทรงนั้นนอกจากจะส่งผลต่อลักษณะนิสัยของเจ้าตัวแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของใบหน้า ความมั่นใจ และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีกด้วย ใครที่อยากปรับเปลี่ยนทรงปากให้เข้ากับรูปหน้ามากขึ้น ช่วยเสริมโหงวเฮ้งให้ปัง ปรับรูปหน้าให้เป๊ะ แก้ปัญหาปากอูม ปากหนา ปากห้อย ปากดูไม่เป็นทรง ที่ Better Me Clinic by Dr. Chanya คลินิกศัลยกรรมปาก ปรับรูปหน้าและผิวพรรณ เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบทรงปากให้เข้ากับรูปหน้าเจ้าตัวมากที่สุด นำทีมโดยคุณหมอชัญญา ศัลยแพทย์มากประสบการณ์ด้านหัตถการและการศัลยกรรมปากกระจับ ที่ผ่านการออกแบบและแก้ไขทรงปากมาแล้วนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะแก้ปัญหาปากห้อย แก้ปัญหาปากหนาให้บางสวยเป็นทรง หรืออยากได้ปากกระจับแบบโดดเด่น เราพร้อมสร้างสรรค์ทรงปากให้เหมาะสมแบบเคสต่อเคส เป็นเจ้าของปากทรงสวย กลับมามั่นใจได้อีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

จองคิว | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Line : @bettermeclinic

โทร. 02-059-8118, 088-603-2641

Facebook | Instagram : Better Me Clinic by Dr. Chanya