GROW with SAP กับ I AM Consulting ช่วย SMEs ขึ้นสู่ ERP Cloud

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา – ในงาน DigiTech จัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด (I AM Consulting Co., Ltd.) ผู้ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีแก่องค์กรต่างๆ ในระดับประเทศ ได้ร่วมงานแสดงโซลูชันที่บูธ D10 และคุณวัชรินทร์ ไตรสัมฤทธิ์ผล ผู้ช่วยกรรมการสายงานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรได้บรรยายในหัวข้อ Adopt Cloud ERP with Speed, Predictability and Continuous Innovation โดยมีใจความสำคัญว่า

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดย SAP ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด ERP มีผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้แก่ SAP S/4HANA และ SAP B1 โดย ไอแอมคอนซัลติ้งจะดูแลในส่วนของ SAP S/4HANA ที่ขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นสู่คลาวด์ โดยมีแพ็คเกจสำหรับ SMEs อยู่ 2 แบบได้แก่ Grow with SAP และ RISE with SAP

GROW with SAP คือ โซลูชั่นที่จะช่วยธุรกิจ SMEs ในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยการยกระดับระบบ ERP โดยทำงานบน Cloud Public Edition ซึ่งบริหารจัดการโดย SAP เอง เป็นระบบที่พร้อมใช้ (Ready-to-Run) สามารถทำโครงการได้อย่างรวดเร็วทันที เพราะในระบบจะมีกระบวนการที่รองรับการทำงานที่เป็น Best Practices ซึ่งถูกพิสูจน์แล้วจากการใช้งานมาแล้วกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ว่าใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่ช่วยให้ SMEs สามารถมี Continuous Innovation อยู่ตลอดเวลา จากที่มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ทำให้องค์กรได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายหลัง มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะที่ RISE with SAP จะเป็น Cloud Private Edition ซึ่งถูกแบ่งให้ลูกค้ารายนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะถูกปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานหรือความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และการอัพเดทเวอร์ชันลูกค้าสามารถเลือกเองได้

ในการบรรยายครั้งนี้ได้เน้น GROW with SAP โดยมี 3 แกนคือ

Product จะมี SAP S/4HANA Cloud, Public Edition เป็น Core ERP ที่ทำงานอยู่บน HANA database ที่ข้อมูลถูกเก็บอยู่ที่ memory ข้อมูลจึงถูกดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เพิ่มขึ้น และยังมี SAP Business Technology Platform (BTP) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง เป็น Low-code พัฒนาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และใน BTP ยังมี Robotic Process Automation (RPA) มาให้ด้วย รวมถึงมี Best Practices สำหรับกระบวนการทำงานต่างๆ ให้หยิบขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของการ Implementation จะมี Tools และ Methodologies ที่ได้รับการพิสูจน์จากการทำงานจริงมาแล้ว ให้สามารถเลือกที่เหมาะสมก่อนเริ่มโครงการ นำมาใช้ทดสอบ User Acceptance Tests สำหรับกระบวนการและจำกัดกรอบเวลาในการ implement โครงการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทาง I AM Consulting เป็นพาร์ทเนอร์กับ SAP ที่ได้รับการรับรอง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงการจะสำเร็จอย่างแน่นอน

นอกจากนั้นยังมี SAP Community ที่เปิดกว้างให้สามารถสอบถามปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ และมีหลักสูตรการเรียนที่ทั้งเสียค่าใช้จ่ายและฟรี รวมไปถึงทาง I AM Consulting เองก็มี I-Coach ที่เป็น Learning Center เจ้าเดียวในประเทศไทย

GROW with SAP เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่มีความต้องการในการใช้คลาวด์ โดยมีข้อดีคือ

มี Best Practices ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริง Fast Time to Value เป็นระบบ subscription จ่ายเป็นรายปีได้ จึงไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากๆ ในทันที มีการอัพเดทที่มีอย่างสม่ำแสมอตามหมายกำหนดการ ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ทันสมัยอยู่เสมอ SAP เป็นผู้ดูแลมาตรฐานของคลาวด์ที่ใช้จึงมั่นใจได้ในเรื่อง Cybersecurity และ Compliance ต่างๆ และถ้าวันหนึ่งธุรกิจของลูกค้าขยายใหญ่ขึ้น ระบบ SAP Database รวมทั้งคลาวด์ และกระบวนการทำงานต่างๆ สามารถขยายระบบ (Scalability) ตามได้

I AM Consulting เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการ Implement ระบบ SAP แก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย สามารถให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยปรับองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วย IT โซลูชั่นมากมายที่ตอบโจทย์องค์กรในทุกๆ ด้าน พร้อมจำนวนทีมงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยมากที่สุดในประเทศที่พร้อมให้การสนับสนุนแก่องค์กรของท่านบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ พบกับเราได้ที่ https://www.iamconsulting.co.th โทรศัพท์ : 02-026-3964 E-mail : [email protected] หรือLINE@ : http://bit.ly/3Eji6r1

ดูรายละเอียดของ Grow with SAPเพิ่มเติม https://www.iamconsulting.co.th/product/grow-with-sap