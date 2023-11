“ห้างเซ็นทรัล” คว้าโอกาสทองค้าปลีกไทยไตรมาส 4 ปี 2023

โอบรับกำลังซื้อช่วงไฮซีซั่น ด้วย “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE”

ตีโจทย์นักช้อปผ่านคอนเซ็ปต์ “GIFT IT YOURSELF” ถึงเวลาให้รางวัลตัวเอง

สยายปีกขับเคลื่อนอาณาจักรห้างเซ็นทรัล นั่งแท่นเบอร์ 1 ช้อปปิ้งเดสติเนชันที่มาพร้อมแรงบันดาลใจเพื่อสายช้อป ยึดหัวใจสำคัญ “CUSTOMER CENTRIC” สะท้อนผ่านความสนุกครั้งใหม่กับ “ CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “GIFT IT YOURSELF” ชวนลูกค้าจัดกระเช้าเอาใจตัวเอง

ยึดหัวใจสำคัญ สะท้อนผ่านความสนุกครั้งใหม่กับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ชวนลูกค้าจัดกระเช้าเอาใจตัวเอง ขานรับฤดูจับจ่าย “GOLDEN HOURS OF RETAIL” ห้างเซ็นทรัลและแบรนด์ชั้นนำ ร่วมนำเสนอสินค้าทุกหมวดหมู่ มีครบทั้งคอลฯ ใหม่ รุ่นฮิต รุ่นลิมิเต็ด มาพร้อมดีลคุ้มที่สุดแห่งปี พร้อมช้อปได้สะดวกผ่าน OMNI-CHANNEL PLATFORMS

ห้างเซ็นทรัลและแบรนด์ชั้นนำ ร่วมนำเสนอสินค้าทุกหมวดหมู่ มีครบทั้งคอลฯ ใหม่ รุ่นฮิต รุ่นลิมิเต็ด มาพร้อมดีลคุ้มที่สุดแห่งปี พร้อมช้อปได้สะดวกผ่าน OMNI-CHANNEL PLATFORMS มั่นใจ ! ด้วยความ CREATIVITY ของแคมเปญ ที่สานต่ออินไซต์ลูกค้าบิ้วฟีลให้ตัดสินใจช้อปแบบสบายใจ ทั้งยังเป็นเซลระดับ LEGACY ที่นักช้อปหลงรักและไว้ใจได้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นซิกเนเจอร์เซลของห้างเซ็นทรัล

ของแคมเปญ ที่สานต่ออินไซต์ลูกค้าบิ้วฟีลให้ตัดสินใจช้อปแบบสบายใจ ทั้งยังเป็นเซลระดับ LEGACY ที่นักช้อปหลงรักและไว้ใจได้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นซิกเนเจอร์เซลของห้างเซ็นทรัล ตั้งเป้ายอดขายแคมเปญโต 10% หนุนปิดไตรมาส 4 ปี 2566 รวมทุกช่องทางของห้าง +15% ตามเป้า (เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2565)

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลุยไม่ยั้ง! เดินหน้ากวาดกำลังซื้อตอบรับไฮซีซั่นช่วงเทศกาลช้อปแห่งชาติ จัดแคมเปญซิกเนเจอร์เซลของห้างเซ็นทรัลที่นักช้อปหลงรักกับ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ครั้งสุดท้ายของปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2566 – 5 ธ.ค. 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “GIFT IT YOURSELF” จัดกระเช้าเอาใจตัวเอง ด้วยความเข้าใจถึงอินเนอร์ลูกค้ายุคใหม่ที่เก่งและสามารถมอบรางวัลชีวิตให้ตัวเองได้แบบไม่ต้องง้อ หรือรอของขวัญจากใคร และไฮไลท์ครั้งนี้ ทางห้างเซ็นทรัลยังชวนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มานำเสนอสินค้าที่ตนเองเลือก จุดประกายให้สาวกได้ไอเดียช้อปปิ้ง สะท้อนการทำกลยุทธ์การตลาดของห้างเซ็นทรัลที่มีความเฉพาะตัว และเน้นการสร้างอินสไปเรชั่นใหม่ๆ ที่มาจากการเรียนรู้ลูกค้าด้วยหลัก “CUSTOMER CENTRIC” พร้อมสร้างประสบการณ์สนุกช้อป มอบสีสันให้วงการรีเทลคึกคักไปตลอดทั้งปี

รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ตลอดปี 2566 ‘CENTRAL MIDNIGHT SALE’ ทั้ง 3 ไตรมาสได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มียอดการจับจ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้วยปัจจัยบวกหลายด้านและการวางแผนงานที่ AGILE ค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ฉับไว โดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากแฟนๆ ของห้างเซ็นทรัลที่ต่างเฝ้ารองานเซลระดับตำนาน มิดไนต์เซลจึงเป็นแคมเปญสุดคุ้มที่จัดขึ้นเพื่อลูกค้ามาแล้วกว่า 34 ปี สำหรับควอเตอร์สุดท้ายปีนี้ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของการจับจ่าย เราคาดว่าบรรยากาศช้อปปิ้งจะคึกคักที่สุดเพราะเป็นเวลาที่ทุกคนต่างกำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งแน่นอนว่าในฝั่งรีเทล ห้างเซ็นทรัลเราเพิ่มความสนุกในการช้อปเพื่อรองรับกำลังซื้อจากภายในประเทศและจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากทุกมุมโลก ผ่านกิจกรรมที่เราตั้งใจแพลนกันอย่างดีที่สุดอัดแน่นความสนุกไปจนถึงต้นปีหน้า ประเดิมด้วย ‘CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE’ ที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่ลูกค้ารอคอย ทีมงานเราตีโจทย์ความสนุกส่งท้ายปี 2566 จากความรู้สึกของลูกค้า นำเสนอออกมาในคอนเซ็ปต์ ‘GIFT IT YOURSELF’ ชวนลูกค้าลองฉีกกฏการมอบของขวัญแบบเดิมๆ ด้วยการจัดกระเช้าแนวใหม่ที่นอกจากมอบให้คนอื่นแล้วก็จัดกระเช้าให้ตนเองไปด้วยเลย เสมือนเป็นของขวัญตอบแทนตัวเองหลังทุ่มเททำงานหรือตั้งใจเรียนมาตลอดทั้งปี โดยสามารถรับชมความสนุกของหนังโฆษณาในสื่อมีเดียในทุกแพลตฟอร์มของห้างเซ็นทรัล และจากความสนุกของแคมเปญ สินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมโปรโมชัน และมู้ดนัก ช้อปที่มีฟีลอยากจับจ่ายมาเสริมกัน เราจึงคาดว่าจะเกิดยอดขายจากแคมเปญที่ 10% หนุนปิดไตรมาส 4 ปี 2566 รวมทุกช่องทางของห้างบวก 15% ตามเป้า”

เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเป็นแคมเปญหมัดเด็ดของห้างเซ็นทรัลที่ชูโรงความสนุกผ่านทีมงานที่มีพลัง CREATIVITY ล้นเหลือ เดินสายกวาดรางวัลมาแล้วทั้งในประเทศและระดับ SOUTH EAST ASIA ล่าสุดกับ รางวัล ‘THE ALL ACTION HERO (SEA)’ จากเวที ‘YOUTUBE WORKS AWARD 2023’ ที่นำเสนอ คอนเท้นต์ผ่าน YOUTUBE IN-FEED และ IN-STREAM และใช้ CALL-TO-ACTION ทำให้หนังโฆษณาชิ้นนี้มีลูกค้าเข้ามารับชมความสนุกได้รับ REACH ถึง 10 ล้านวิว ทาง YOUTUBE ช่อง CENTRAL DEPARTMENT STORE และรวมทุกช่องทาง อีกทั้งยังนำไปสู่การตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นถึง 1.4% สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 30% หลัง LAUNCH แคมแปญ

สำหรับ CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE คอนเซ็ปต์ GIFT IT YOURSELF ทางห้างฯ ชวนทุกคนมาจัดกระเช้าของขวัญแบบ G.I.Y ตอบแทนตัวเอง โดยล้อมาจาก D.I.Y ( DO IT YOURSELF) ที่ทุกคนสามารถเลือกของที่ตัวเองชอบได้อย่างสบายใจ เพลิดเพลินไปกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น คอลเลกชันใหม่, คอลเลกชัน FESTIVE, LIMITED EDITION ทั้งในหมวดแฟชั่น บิวตี้ สุขภาพ ตกแต่งบ้าน แก็ดเจ็ต มาพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มที่ทุกคนรอคอย นอกจากนี้ ทางห้างฯ ยังเข้าใจอินเนอร์นักช้อปยุคโซเซียล ต่อยอดมุม MIDNIGHT CAFÉ กลับมาจัดเป็น POP UP STORE เก๋ๆ ให้ทุกคนมาร่วมแชะ เช็คอิน แอนด์แชร์ ลงโซเชียลของตนเอง และรับเครื่องดื่มสุดพิเศษ จากร้าน CAFÉ ชั้นนำ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป พร้อมติดแฮชแทกสนุกๆ #GIFTITYOURSELF พบกันที่ห้างเซ็นทรัล 7 สาขา ได้แก่ ชิดลม, ลาดพร้าว, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ปิ่นเกล้า, บางนา, เฟสติวัลเชียงใหม่, อุดรธานี

มาร่วมเอ็นจอยจัดกระเช้า G.I.Y. มอบรางวัลชีวิตให้ตัวเอง ในแคมเปญ CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE : GIFT IT YOURSELF ที่ห้างเซ็นทรัล ศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจที่เชื่อมต่อความสุขทุกเจเนอเรชัน ผ่านจุดแข็ง ด้าน OMNI-CHANNEL ผสานทุกช่องทางการบริการอย่างไร้รอยต่อห้างฯ แรกในประเทศไทย พร้อมเข้าใจทุกความแตกต่าง สอดรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย ด้วยการนำ INNOVATION มาเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ช้อปปิ้งได้ไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้างเซ็นทรัล, CENTRAL APP, WWW.CENTRAL.CO.TH, CENTRAL CHAT AND SHOP, PERSONAL SHOPPER โทร 1425 หรือที่ SOCIAL COMMERCE คลิก FACEBOOK.COM/CENTRALDEPARTMENTSTORE ที่มาพร้อมด้วยโปรโมชันและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ

สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ สินค้าคอลเลกชันใหม่ซีฟ ลดสูงสุด 30% และสินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%

ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับ Digital Coupons หรือคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รวมสูงสุด 21% ตามเงื่อนไข

รับ Card Holder มูลค่า 295 บาท หรือกระบอกน้ำ I.Y มูลค่า 490 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข

หรือกระบอกน้ำ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พิเศษ! ช้อปผ่าน Central App และ central.co.th ลูกค้าใหม่ช้อปครั้งแรกลดเพิ่ม 10% และเมื่อ ช้อปครบ 2,500 บาท ลดสูงสุด 1,000 บาท พร้อมส่งฟรีทุกออเดอร์ เมื่อช้อป 699 บาทขึ้นไป และอีกมากมาย

ช้อปมันส์ สุดคุ้ม ในงาน CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE : GIFT IT YOURSELF ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช้อปต่อเนื่อง 24/7 ผ่านทุกช่องทางการช้อปของทางห้าง ที่มีโปรโมชันและสิทธิพิเศษครบครัน คุ้มค่า พร้อมแชร์กระเช้าที่คุณเลือกเอง ผ่านแฮชแท็ก #GIFTITYOURSELF เพื่ออินสไปร์ไอเดียการช้อปไปด้วยกัน