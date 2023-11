เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ พร้อมมาก! พาส่องบรรยากาศสุดดีย์ก่อนใคร เปิดประตู 11.00 น. พุธ 29 พ.ย. 66 นี้ยิ่งใหญ่จัดเต็มในย่าน Westville District

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงเทพฯ ตะวันตก ส่องดีไซน์สวย มุมเด็ดดีต่อใจก่อนใคร ‘ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดี’ West at Its Best ยิ่งใหญ่ปลุกย่านราชพฤกษ์ จะมุมไหนก็ดีที่สุดกับ Photo Landmark ด้วยดีไซน์ศูนย์ฯในคอนเซ็ปต์ Semi-Outdoor & Low Carbon Mall แห่งอนาคตอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ People-Pet-Planet ด้วย Around-the-Clock Lifestyle แล้วมาเจอกันได้ที่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ West at Its Best ดีที่สุด ให้ทุกชีวิตสุดดี #CentralWestville #WestatItsBest

ปักหมุดร้านดังก่อนใคร

อาทิ 'อันเกิม-อันก๋า', ทองสมิทธิ์', 'รสนิยม', 'โรงสีโภชนา' Nam Nam Pasta and Tapas สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ, Nana Coffee Roasters กาแฟสเปเชียลตี้แห่งเดียวที่เปิดตั้งแต่เช้าเวลา 00 น. The Best Pet-Sumer Destination: ศูนย์การค้า Pet-friendly ให้สามารถพา Buddy สี่ขามาทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม., Paw-Friendly Restaurant รวม 17 ร้าน ในโซน Semi-Outdoor อาทิ โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า, รส'นิยม, ทองสมิทธ์, Ginger Farm, ปรายระย้าซิกเนเจอร์, Easy Buddy, Fuji, Mil Toast Bread and Brunch, Starbucks, Nana Coffee Roasters เป็นต้น และ Pet'n me Flagship store

The Best Fashion Destination กว่า 70 แบรนด์ดัง มากสุดในย่าน ทั้ง Uniqlo, Muji, Adidas, Pandora และ LUSH เป็นต้น

ใน New Concept Stores "Central Factory" รวม 700 แบรนด์ดัง, แห่งเดียวของย่าน, และ

Family Destination for All Gen: SkyRise Adventure พบกับ Rope course ใหญ่ที่สุดในไทย, Kiztopia สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงใหม่ล่าสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดจากสิงคโปร์, Westville Cineplex

“เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าลำดับที่ 40 ของเซ็นทรัลพัฒนา มูลค่าโครงการรวม 6,200 ล้านบาท พร้อมเป็นต้นแบบศูนย์การค้า Semi-outdoor & Low Carbon Mall แห่งอนาคต เชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ผสานเทรนด์รักษ์โลกอย่างลงตัว ภายใต้คอนเซปต์ “West at Its Best” เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เตรียมพบไฮไลท์พิเศษมากมาย อาทิ อาทิ โชว์พิเศษจาก “โบว์ เมลดา”, Waterfall Amphitheatre ม่านน้ำตก สูงกว่า 20 เมตร, ครั้งแรก! Eco-pet town เมืองหมาแมว และ Paw of fame แลนด์มาร์ก Pet celeb แห่งเดียวในไทย, Sweet sensation จุดถ่ายรูปรถมาการองยักษ์ พร้อมขบวนร้านขนม-อาหารมิชลินไกด์ครบครัน, Clean Energy Butterfly Swing แกว่งชิงช้าพลังงานสะอาด และพื้นที่นั่งชิล เครื่องดื่ม-ดนตรี พลาดไม่ได้! “ต้นคริสต์มาสหิรัณย์ราชพฤกษ์” สูง 15 ม. ใจกลางศูนย์จากดอยตุง พร้อม Christmas Craft Market รวมของขวัญคริสต์มาสรักษ์โลก ฝีมือดีไซน์เนอร์ดัง