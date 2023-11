พานาโซนิค จัดกิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2023” นำทีมพนักงานพานาโซนิคและครอบครัว คู่ค้า และนักเรียนทุนพานาโซนิคฯ กว่า 1,400 คน ร่วมแข่งขันวิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” มูลนิธิรามาธิบดีฯ ทั้งยังเปลี่ยนระยะการวิ่งทั้งหมดกว่า 5,700 กม. เป็นจำนวนต้นไม้ที่จะนำไปปลูกให้แก่ชุมชนได้ถึง 570 ต้น

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย นำโดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ จับมือเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2023” หรือ “พานาโซนิค ฮีโร่ รัน เพื่อการกุศล 2566” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BE A HERO-BE YOURSELF แค่ให้ก็เป็นฮีโร่ได้” ครั้งที่ 3 โดยปีนี้ ได้มีการเชิญชวนพนักงานจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยทั้ง 14 บริษัท พร้อมครอบครัว คู่ค้า และนักเรียนทุนพานาโซนิค รวมกว่า 1,400 คน ร่วมการแข่งขันวิ่งในระยะทาง 2.75 กิโลเมตร 5.5 กิโลเมตร และ 11 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุน “โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้” มูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 154,900 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

กิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2023” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับโครงการเพื่อสังคม “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ For the Wellbeing of People, Society and the Planet ตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน ทั้งยังเชิญชวนพนักงานทุกคนร่วมสะสมระยะทางจากการวิ่งในทุกๆ 10 กิโลเมตร จะถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้จำนวน 1 ต้น โดยครั้งนี้สามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้กว่า 5,700 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่จะนำไปปลูกเพื่อสร้างผืนป่าสีเขียวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีโรงงานของพานาโซนิคตั้งอยู่ได้ถึง 570 ต้น