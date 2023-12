ครบจบเรื่องอุตสาหกรรมอาหาร-สุขภาพสัตว์ ในงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia 2024

VUN ผนึกกำลัง VICTAM ตอกย้ำความสำเร็จ ดันการลงทุนธุรกิจอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ครบวงจร จัดงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia 2024 งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ-โภชนาการสัตว์ และอาหารสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย เพื่อการเจรจาธุรกิจแบบครบวงจร ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ เทคโนโลยีจากพันธมิตรเครือข่าย เพื่อผลักดันการพัฒนาของภาคปศุสัตว์สู่ความยั่งยืน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผสานความร่วมมือกับ วิคแทม อินเตอร์ เนชัลแนล เผยความพร้อมในการจัดงาน VICTAM Asia และงาน Health & Nutrition Asia สองงานแสดงสินค้าชั้นนำที่จัดโดยผู้จัดงานที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างแท้จริง โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ปักหมุด ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

เพื่อเผยความพร้อม VUN และ VICTAM ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ ณ อาคาร The PARQ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ ‘The Future of Animal Feed & Health’ แนวโน้มของอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ในอนาคต พร้อมเผยข้อมูลความพร้อมการจัดงาน ไฮไลท์พิเศษในปีนี้ รวมถึงความร่วมมือของสองผู้จัดงานที่สร้างสรรค์เวที สำหรับการจัดแสดงสินค้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ในเอเชีย

เจาะลึกแนวโน้มธุรกิจอาหารสัตว์ ในงาน VICTAM Asia

Sebas van den Ende ผู้จัดการทั่วไป VICTAM International ตัวแทนจาก VICTAM Asia กล่าวว่า ความสำเร็จจากการจัดงานเมื่อปี 2022 ในฐานะงานแสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำ ระดับโลกด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ที่นำเสนอนวัตกรรมบนพื้นที่ 5,800 ตารางเมตร พร้อมผู้จัดแสดงสินค้าถึง 231 บริษัท จาก 33 ประเทศทั่วโลก ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,121 ราย จาก 64 ประเทศทั่วโลก โดยร้อยละ 21 เป็นผู้ซื้อตัวจริงในอุตสาหกรรมฯ

จากรายงานของ Meticulous Research, Future Market Insight, และ Mordor Intelligence ปัจจุบันตลาดผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์ทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) จะเติบโตร้อยละ 4.2 โดยมีมูลค่าถึง 23.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และคาดว่าจะ มีมูลค่าถึง 34.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576

ซึ่งการเติบโตดังกล่าว ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมากมาย อาทิ การค้าที่มากขึ้นของภาคปศุสัตว์ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัยสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสุนทรียภาพในการบริโภคสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการตลาด

“เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและครองตลาดโลก ด้วยผู้ผลิตอาหารสัตว์และซัพพลายเออร์เครื่องจักรที่มีจำนวนมากที่สุด เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลดังกล่าว ทางวิคแทมฯ มุ่งเน้นและติดตามแนวโน้มในอนาคต เพื่อเชิญผู้ประกอบการ ผู้ซื้อตัวจริงในอุตสาหกรรม พร้อมผสานไฮไลต์ผ่านการจัดแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนาในปี 2024 ในกลุ่มธีมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของเอเชีย: นวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน, ความก้าวหน้าใน เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป ข้าว-เป้ง-ธัญพืช, และธีมด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งผู้จัดแสดงสินค้า แนวหน้าในอุตสาหกรรมฯ ที่พร้อมจับคู่ทางธุรกิจ อาทิ Ag Growth International, Kasetphand Industry, Tietjen Verfahrenstechnik เป็นต้น”

Health & Nutrition Asia พบทุกโซลูชันของธุรกิจสุขภาพและโภชนาการสัตว์เพื่อทุกฟาร์ม

ด้าน Tom Faulkner ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป กล่าวว่า Health & Nutrition Asia เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์แห่งภูมิภาคเอเชีย ที่มุ่งเน้นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดโดยทีม VIV worldwide ผู้จัดเดียวกันกับงาน VIV Asia งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย

“ภายในงาน Health & Nutrition Asia พร้อมนำเสนอนวัตกรรมด้านโภชนาการ เภสัชกรรม และแนวทางแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตลอดจนงานสัมมนาเชิงวิชาการจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อัดแน่นตลอดทั้ง 3 วัน”

การลงทุนในธุรกิจการดูแลสุขภาพและโภชนาการสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสายการผลิต การนำเทคโนโลยีการดูแลสัตว์นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ ผ่านระบบอัตโนมัติเพื่อได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม, การผสมพันธุ์และพันธุศาสตร์เพื่อตัดแต่งต่อเติมและเพิ่มความแข็งแกร่งของสายพันธุ์, สารเติมแต่งอาหารและส่วนผสมทดแทนและเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ, เทคโนโลยีขั้นสูงด้านสุขภาพสัตว์/ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, เภสัชกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์ยา สำหรับสัตว์และสัตวแพทยศาสตร์

จากรายงานของ The International Market Analysis Research and Consulting Group กล่าวถึงขนาดตลาดของอุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ทั่วโลก ที่คาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 37.8 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2566 และคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าถึง 49.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2575 โดยมีอัตราการเติบโต (CAGR) อยู่ที่ 2.9 % ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2575 ภายใน ช่วงเวลานี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีบริษัทใหม่ๆในอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดมีการรวมและขยายพอร์ตการลงทุน

รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้นำในอุตสาหกรรมหรือบริษัทใหญ่ก็ได้เริ่มต้นในการ ปรับใช้นวัตกรรมล้ำสมัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปในกลุ่มสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งภายในงาน Health & Nutrition Asia และ VICTAM Asia พร้อมนำเสนอ บริษัทผู้ผลิตจากนานาประเทศ ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมากมายจากทั่วเอเชียมารวมตัวกันในที่เดียว

คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ และฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เสริมว่า สองผู้จัดงานผสานความร่วมมือในการสร้างเวทีเจรจาการค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอาหารสัตว์ โภชนาการ ยา พันธุศาสตร์ การรักษาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างค้นพบได้ภายในงาน Health & Nutrition Asia ในขณะที่เทคโนโลยีการผลิตธุรกิจอาหารสัตว์ จะถูกนำเสนอภายในงาน VICTAM Asia

“เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าเดียวที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมืออาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และ การดูแลสุขภาพสัตว์บนตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดอย่างภูมิภาคเอเชีย ผู้เข้าชมงานจะพบผู้ประกอบการชั้นนำจากนานาชาติมากกว่า 250 ราย งานประชุมสัมมนากว่า 35 หัวข้อ และเราพร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อรายสำคัญจากทั่วเอเชีย พิเศษสำหรับงานนี้ รวมถึงนับเป็นครั้งแรกที่เรามีพันธมิตรในภาคของการลงทุน ซึ่งเราได้ต้อนรับธนาคาร UOB อย่างเป็นทางการ ที่จะมาร่วมจัดงานสัมมนาให้กับนักลงทุนในภาคเกษตร-ปศุสัตว์ในหัวข้อเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาเรื่อง ESG นำเสนอโซลูชันเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการจัดการการเงินในธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน”

ในแง่ขององค์ความรู้ภายในงาน VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia 2024 ยังนำเสนองานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจ และทำงานในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคม สื่อมวลชน ที่ร่วมนำเสนอ อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและจากนานาประเทศ อาทิ Monitoring and Prediction in Factory, Perendale Publishers Ltd ที่นำเสนอสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับ การโม่แป้งสำหรับอาหารสัตว์และ สัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนองานสัมมนาในหัวข้อ 2nd Animal Genomics and Bio resource for ESG & SDG, Watt Global Media กับหัวข้อที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสร้างผลผลิตสำหรับอาหารสัตว์, สมาคม AFFIA นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับแมลงและโภชนาการสัตว์แห่งอนาคต รวมถึงสมาคมและองค์กรอื่นๆ อาทิ กรมประมง, สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (WPSA), GMP+ International, IFTC, Korean Animal Health Products Association (KAHPA) และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พร้อมแบ่งปันความรู้ และพูดคุยอภิปรายกับผู้เข้าชมงานทุกท่านเพื่อผลักดันการพัฒนาของภาคปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานและการลงทะเบียน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://victamasia.com/ และ https://vivhealthandnutrition.nl/