กรุงไทย-แอกซ่า คว้ารางวัลใหญ่ บริษัทที่น่าทำงานที่สุด

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนซ้าย) และคุณบุป ผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนขวา) คว้ารางวัลบริษัทที่น่าทำงานที่สุด หรือ Dream Company to Work for ประจำปี พ.ศ.2566 จาก Business Leader of The Year Awards 2023 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว ถือเอาสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ และให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความสามารถและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Inclusive Workplace ที่เน้นถึงความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise คือ “ปลุกศักยภาพในตัวพนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ” พร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

สำหรับท่านที่สนใจร่วมงานกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-056-3513-15 หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/career