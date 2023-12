ไอคอนสยาม ร่วมกับ กระทรวง พม. และพันธมิตร จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023”

มหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ส่งตรงจากทั่วทุกภาคในไทย และทั่วทุกมุมโลก ผนึกศิลปินแถวหน้าของไทย WISHULADA สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Sustainable Happiness” วันนี้ – 8 มกราคม 2567 ณ ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, WISHULADA, บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), rabbit, บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน), ไทยยามาฮ่ามอเตอร์, สายการบินแควนตัส, Erb, ซานเปา, เถ้าแก่น้อย, สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์, สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน, LEGO, ไอคอนคราฟต์, ไอคอนแอคทีฟ, Women’s Club, The Selected, เมืองสุขสยาม, สยาม ทาคาชิมายะ, Dear Tummy และ Loft และพันธมิตรร้านค้าอีกมากมาย จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 และวัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ไอคอนสยาม รวบรวมสินค้าของขวัญของฝากช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กว่า 1,000,000 รายการ ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ส่งตรงจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลก ตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์​ พร้อมสอดแทรกการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ด้วยการเลือกซื้อของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Sustainable Happiness” โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ช่วงเวลาส่งท้ายปีเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง และส่งมอบความสุขระหว่างกันของไอคอนสยาม จึงได้จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เนรมิตงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023″ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยการส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าคนพิเศษ รวบรวมของขวัญของฝากส่งตรงจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยและทั่วโลกกว่า 1,000,000 ชิ้น ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายจากผู้ประกอบการ ให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกสรรของขวัญส่งต่อพลังความสุขให้แก่ตัวเองและคนพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้

ความพิเศษของงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023” จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “The Sustainable Happiness” หรือ เสกซากความสุข จากวัสดุเหลือใช้ ผนึกความร่วมมือกับ “WISHULADA” วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินหญิงผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ในโปรเจกต์ ICONSIAM x WISHULADA รับบริจาคของเล่นไม่ใช้แล้วเพื่อสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสใน ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023 ผ่านแนวคิด Regenerative Design โดยนำมาชุบชีวิตใหม่ให้กลายเป็นต้นคริสต์มาส ผ่านตัวแทนวัสดุเหลือใช้จาก 9 อุตสาหกรรม โดยมีบริษัท โคค่า-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมมุ่งมั่นให้เกิดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างครบวงจรในประเทศไทย จึงทุ่มเทออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% (ยังไม่รวมฉลากและฝาขวด) ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในเทศกาลปีใหม่ และฉลองครบรอบ 5 ปี ของไอคอนสยาม เพื่อเป็นกระบอกเสียงสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกคน โดยของเล่นทั้งหมดพร้อมส่งต่อน้องๆ มลูนิธิยุวพัฒน์, สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ในช่วงวันเด็กปี 2567

การจัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ในครั้งนี้ พบกับของขวัญไฮไลต์จากพันธมิตรต่างๆ โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มาร่วมจำหน่ายภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566 พร้อมพบกับร้านค้าหลากหลายแบรนด์ ที่ยกขบวนของขวัญมาให้เลือกซื้อ อาทิ ของขวัญสุดพิเศษ จากสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน ที่ขนทัพสินค้ามากมายมาให้เลือกเป็นของขวัญ ทั้งกิ๊ฟท์ช็อป เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ของใช้ในบ้าน รวมไปถึงอาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบด้วยหลากหลายร้านสุดละลานตา

ชวนตื่นตาตื่นใจกับบูธ Coca-Cola จำลอง Coke Red Truck มาอยู่ใน 2 immersive trucks แห่งความสุขซ่า พบขั้วโลกเหนือกับบรรยายกาศหนาวเย็นที่จะซ่าฟินยิ่งขึ้นเมื่อดื่มโค้ก ต่อด้วยความสุขซ่าที่บ้านในสไตล์ยุโรป รอให้ทุกท่านเข้าไปบันทึกภาพ จากนั้นสนุกไปกับสินค้าสุดพิเศษ อาทิ Loft ในแคมเปญ Loft x Line Friend Pop Up Store ยกสินค้าสุดคิวท์จาก Line Friend ต้อนรับเทศกาล Festive ทั้งยังมีสินค้าคุณภาพจาก เคาน์เตอร์เพน, เถ้าแก่น้อย, Rhino, ไอคอนแอคทีฟ, Sanbao, Magnolia Milkies, WOMEN’S CLUB, THE SELECTED และ GIFT WONDERLAND มาให้เลือกช้อปกันอีกด้วย ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567

ตามด้วย ไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ในคอนเซปต์ “Gifting for Giving” ณ ชั้น M เจริญนครฮอลล์ และ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 หนึ่งในชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ คือ Hampers ทำขึ้นด้วยวัสดุธรรมชาติจากชุมชนโดยช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญ พร้อมมอบโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงซื้อสินค้าในไอคอนคราฟต์ครบ 2,000 บาทขึ้นไป แลกรับ กระเป๋าโชคดีมีสุข 1 ใบ มูลค่า 390 บาท (จำกัด 500 รางวัล) ระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567 นี้

สยาม ทาคาชิมายะ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งเดียวของห้างสรรพสินค้าที่นำเข้าแบรนด์แฟชั่นดังจากญี่ปุ่น มาให้ช้อปกันถึงเมืองไทยด้วยการอิมพอร์ตคอลเลคชั่นเด่นจาก 4 แบรนด์สุดฮอต อาทิ แบรนด์ Double Standard, Tranoi, MAISON MAVERICK PRESENT และ Ball & Chain พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อช้อปครบ 6,000 บาท รับฟรี! กระเป๋าช้อปปิ้ง SIAM Takashimaya Edition ที่ 4 ดีไซเนอร์ออกแบบมาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น พบกันที่ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 8 ม.ค. 67

พลาดไม่ได้กับ Troop ของขวัญจาก LEGO ณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ชวนลูกค้าร่วมสนุกทุก “สุดสัปดาห์” กับเรื่องราวสุดพิเศษจาก LEGO ในกิจกรรม Gift the superpower of play ในรูปแบบของ Pantomime วันละ 3 รอบกิจกรรม พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับขบวน Troop เฉลิมฉลอง พร้อมแจกของขวัญจาก LEGO ในวันคริสต์มาสอีฟ และวันคริสต์มาส ตามด้วยขบวน Troop แจกของขวัญ ในวันที่ 16 – 17, 23 – 25 และ 30 – 31 ธันวาคม 2566

เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G กับแคมเปญ The Giving Season 2024 ระหว่าง 10 พฤศจิกายน 2566 – 7 มกราคม 2567 ผ่านกระเช้าที่คัดสรรกว่า 200 กระเช้า รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้า และสินค้าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในเทศกาล The Giving Season 2024 จะถูกแบ่งปันเป็นของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องๆ “มูลนิธิเด็ก” โดยในปีนี้ยังได้ศิลปินชื่อดังอย่าง “ซิบบิล” (Sibbil) มาเพิ่มความน่ารักผ่านลายเส้นคาแรกเตอร์ของน้องแตงกวาและน้องไข่ดาว พร้อมพบกับโปรโมชั่นมากมายจากเดียร์ทัมมี่ และธนาคารพันธมิตรที่ร่วมรายการ

เมืองสุขสยาม ชั้น G ชวนมาหอบความสุข ส่งรอยยิ้ม มอบให้กับคนพิเศษ ในงาน “สุขกันเถอะเรา” ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567 เลือกซื้อของขวัญ ของฝากผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา ชุมชนทั่วไทย จากร้านค้าในเมืองสุขสยาม กว่า 1,000 ชิ้น มาจัดเซ็ตเป็นของขวัญปีใหม่แบบอัตลักษณ์ไทย 4 ภาค

“ไอซีเอส” ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) มาในคอนเซ็ปต์ ART TOY GIFT จัดขึ้น ณ Event Space ชั้น M ขนทัพโมเดลลิขสิทธิ์แท้ พร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพ พบกับสินค้าหายากโดยเหล่านักสะสม พร้อมกิจกรรมพิเศษจากศิลปิน ระหว่าง 16 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 ชวนทุกท่านอิ่มเอมไปกับอาหาร ขนม และกระเช้าต่างๆ จาก Lotus’s Privé ที่นำมาให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างล้นหลาม ณ Food Space ชั้น G

ภายในงานยังมีมุม wrapping รวมกระดาษห่อของขวัญและการ์ดอวยพร โดยจับมือกับ 2 ศิลปินอย่าง คุณชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ และ คุณสิรินาฏ สายประสาท มาร่วมออกแบบลวดลายกระดาษห่อของขวัญ เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการในไอคอนสยาม หรือไอซีเอส ครบ 1,000 บาทขึ้นไป ระหว่าง 30 พฤศจิกายน 2566 – 8 มกราคม 2567 รับสิทธิ์ห่อของขวัญด้วยกระดาษลายสุดพิเศษจาก 2 ศิลปินฟรีทันที

เพลิดเพลินกับศิลปินชื่อดัง 1 ธันวาคม กับมินิคอนเสิร์ต จาก “แพทริคอนันดา”, 24 ธันวาคม พบกับ Aten, 25 ธันวาคม พบกับ Immanuel Orchestra – Music for Life Foundation ที่บรรเลงเพลงคลาสสิคให้แว่วดังจาก ‘ชุมชนคลองเตย’ ที่ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Immanuel Orchestra Japan Performance Tour 2023 , 31 ธันวาคม พบ ดีดี้,ดาด้า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรี ทุกเสาร์ – อาทิตย์ ตลอด 6 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 ถึง 6 – 7 มกราคม 2567 ในส่วนไอซีเอส 31 ธันวาคม พบมินิคอนเสิร์ตจากวงมินนี่ และพรู ธันวา

พบกับแคมเปญสุดพิเศษ กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม 2 ต่อ “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023” ที่พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนถึงที่ กับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท! ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2567 ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้า ICONSIAM, ICS ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 2566 – 14 ม.ค. 2567 สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต CardX, SCB และลูกค้าดีแทค หรือทรู ช้อปครบตามยอดที่กำหนดรับคูปองชิงโชคลุ้นรับรถยนต์ TESLA / รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน๊อก, จี้เพชรจาก Jubilee Diamond, Qantas Miles Rate และของรางวัลต่างๆ รวม 1,670 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5.5 ล้านบาท และ ต่อที่ 2 สำหรับลูกค้า ICONSIAM ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต CardX, SCB และลูกค้าดีแทค หรือทรู ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 300 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ), และช้อปครบ 12,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต CardX, SCB และลูกค้าดีแทค หรือทรู ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ) สำหรับลูกค้า ICS สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 300 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

สัมผัสความอัศจรรย์กับของขวัญพร้อมแคมเปญสุดพิเศษ ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2023” กับปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี ร่วมส่งมอบความสุขให้กันและกัน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ที่จะมาถึง ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M, รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1, วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M, Food Space ชั้น G ไอซีเอส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM, ICS