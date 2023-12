ปรากฏการณ์เฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี THE OVERTURE OF EM DISTRICT

อภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “THE OVERTURE OF EM DISTRICT”

EM DISTRICT: CALLING THE WORLD ที่นี่ EM DISTRICT ปรากฏการณ์ใหม่ ที่โลกเรียกหา

กับการเปิดตัวศูนย์การค้า “EMSPHERE”

เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าสำคัญระดับโลก บนถนนสุขุมวิท อวดโฉมศูนย์การค้า “เอ็มสเฟียร์” (EMSPHERE) เขย่ากรุงเทพฯ ประเทศไทย ชีพจรแห่งใหม่ กระตุกโลก การเฉลิมฉลองครั้งสำคัญ “THE OVERTURE OF EM DISTRICT” EM DISTRICT : CALLING THE WORLD ที่นี่ EM DISTRICT ปรากฏการณ์ใหม่ ที่โลกเรียกหา ในงาน THE MAGNIFICENT CELEBRATION PHENOMENA นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ EM DISTRICT CALLING THE WORLD การเปิดศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ ในวันแรก โดยมาเข้าแถวรอรับอภิมหาโปรโมชั่น CALLING THE WORLD ที่ 100 พันธมิตร ร่วมฉลอง โดยเปิดจุดให้ร่วมโปรโมชั่นทั้ง 3 ศูนย์การค้า โดยลูกค้าจำนวนมากรู้สึกตื่นเต้นเข้าแถวรอหน้าศูนย์การค้าฯ ก่อนเปิดให้บริการ โดยร้านค้าต่างๆมีกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองมากมาย

และนับเป็นการร่วม CALLING THE WORLD ด้วยการปรากฏตัวอีกครั้งอย่างสง่างามของ แอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 MISS UNIVERSE 2023 ที่มาร่วมในการเฉลิมฉลอง และเป็นการร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี เมื่อแอนโทเนีย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบ “The EMerald Necklace with Diamond” สร้อยมรกตประกายเพชร รูปหยดน้ำ น้ำหนัก 102.61 กะรัต สุดพิเศษ มูลค่า 1,000 ล้านบาท พร้อมประทานชุดภายใต้แบรนด์ ‘SIRIVANNAVARI‘ เพื่อสวมใส่เป็นกรณีพิเศษ สำหรับร่วมงานฉลองการเปิดศูนย์การค้า EMSPHERE โดยเฉพาะ นำมาซึ่งความซาบซึ้งและความประทับใจแก่ แอนโทเนีย และคณะผู้บริหาร เอ็ม ดิสทริค ทุกท่าน

และในช่วงค่ำ เซเลบริตี้ ดารา นักแสดง ชั้นนำในประเทศไทย อาทิ ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน, นนกุล ชานน, ไบร์ท รพีพงศ์, ฟิล์ม ธนภัทร, แจม รชตะ, บลู พงศ์ทิวัตถ์, จูเน่ เพลินพิชญา, วง TRINITY และศิลปินจาก 4NOLOGUE, นักแสดงจาก GMM TV และอีกมากมาย พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้จากทุกแวดวง ตลอดจนการบินลัดฟ้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ เอ็มสเฟียร์ ของนักแสดง “คิม มิน กยู” จากประเทศเกาหลีใต้

พร้อมกันนี้ ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้ชม 2 สุดยอดการแสดง ภายในงานเฉลิมฉลองประกอบด้วย บริเวณในพื้นที่ EM GLASS ชั้น G, EM TOWER ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ .หลังจากช่วงพิธีการ ชมการแสดง ‘MAGNIFICENT CELEBRATION PHENOMENA’ และภายในอุทยานเบญจสิริ มีอีกหนึ่งไฮไลท์การแสดงชุด ‘THE SPECTACULAR MYSTIQUE LIGHT & SOUND FOUNTAIN SHOW’ พร้อม แสง สี เสียง เลเซอร์และการแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในธีม “WHEN THE SUN MEET THE MOON” เป็นการแสดงที่สื่อถึงการบรรจบกันของพลังจักรวาล พระอาทิตย์และพระจันทร์ เปรียบได้กับการรวมกันของ 3 ศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ โดยมีนักแสดง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ มาร่วมในการแสดงสุดตระการตาครั้งนี้

โดยใน วันที่ 2-6 ธันวาคม ยังมีความสนุกของทัพนักแสดงที่มาร่วมสะกดทุกหัวใจไว้ที่ เอ็มสเฟียร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. นำโดย บิวกิ้น พุฒิพงศ์, พีพี กฤษฏ์ และศิลปินอีกมากมาย กว่า 100 ชีวิต

เพื่อสร้างความเร้าใจในด้านการช้อปปิ้ง ตลอดเดือนธันวาคม 2566 กับการเฉลิมฉลอง ครั้งสำคัญทั้ง 3 ศูนย์การค้าย่าน เอ็ม ดิสทริค ได้แก่ เอ็มโพเรียม (EMPORIUM) เอ็มควอเทียร์ (EMQUATIER) และเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) จะร่วมกันฉลองด้วยอภิมหาโปรโมชั่น EM DISTRICT : CALLING THE WORLD มอบของรางวัลที่คัดสรรพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท จำนวนรวมกว่า 1,000 รางวัล สร้างปรากฏการณ์ในการช้อปปิ้งอย่างเหนือระดับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสุขุมวิท อาทิ รับ อาทิ คอนโด SUPALAI ORIENTAL SUKHUMVIT 39 มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท, รถยนต์ AUDI TT Coupe มูลค่า 3.59 ล้านบาท พร้อมบริการเคลือบสีจาก Wash Me Now มูลค่ากว่า 3 หมื่นบาท, ตั๋วเครื่องบินพร้อม ที่พักโรงแรมสุดหรูทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ทริปล่องเรือสำราญ ตั๋วเครื่องบิน และรางวัลพิเศษอีกมากมาย มอบให้กับนักช้อปที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญของทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ

ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ จะสร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับอุตสาหกรรมค้าปลีกของเมืองไทย พร้อมเข้ามาสร้างความคึกคัก เติมสีสันให้กับผู้คน และพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ศูนย์กลางการ HANG OUT & SOCIALIZE บนทำเลที่ดีที่สุดของถนนสุขุมวิท ทำให้ย่าน เอ็ม ดิสทริค เป็นความเร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯ ที่คัดสรรและรวบรวมศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในทุกไลฟ์สไตล์มาไว้ในที่เดียว Art of Dining, Art of Fashion, Art of Creative รวมถึงเป็น Entertainment Hub of Asia ซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ BANGKOK CALLING THE WORLD