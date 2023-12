“AESLA” จัดงาน “AESLA AWARDS 2023 – AESTHETIC A LIST”

เฉลิมฉลองความสำเร็จทางด้านความงาม

พร้อมมอบรางวัลแก่แพทย์ผู้ทรงคุณค่าระดับแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำระดับโลก ภายใต้การบริหารของคุณ วรุตม์ สุทธินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสล่า จำกัด (AESLA) จัดงานกาล่าดินเนอร์ภายใต้ชื่อ “AESLA AESTHETIC A LIST – THE NIGHT OF HONOR – ANNUAL GALA AWARDS 2023” ณ โรงแรม Rosewood Bangkok Hotel บริเวณ Pavilion Ballroom วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.

บริษัท เอสล่า จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์และเวชสำอางด้านความงามในระดับสากล มาตรฐาน U.S.FDA และ Gold Standard จัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการแพทย์ทางด้านความงามและเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาของตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Wellness Tourism & Medical Hub) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ด้านสุขภาพและความงามจากโรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำตอบรับเข้าร่วมงานอย่างมากมาย

Advertisement

นอกจากการมอบรางวัลและการแสดงต่าง ๆ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประมูลสินค้า (Auction) ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อระดมทุนนำรายได้ที่ได้จากการประมูลไปบริจาค, การพูดคุยด้าน Beauty Talk ของ คุณ แอนโทเนีย โพซิ้ว, การมอบรางวัล The Best Costumes ให้กับผู้ร่วมงาน, การจับรางวัล Lucky Draw รวมถึงมุม Innovative Exhibition สำหรับจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามจากแบรนด์ระดับโลก ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่ล่าสุด และตัวที่ได้รับความนิยมจนเป็นที่ต้องการในท้องตลาดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงภายในงานอย่างครบครัน พร้อมเปิดตัว “10 PIONEER OF PICOSURE PRO IN THAILAND” ที่ริเริ่มนำ PICOSURE pro นวัตกรรม Picosecond Laser 755nm รุ่นใหม่ล่าสุด มาให้บริการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในครั้งนี้

ปัจจุบัน บริษัท เอสล่า จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำอย่างครบวงจร ได้แก่ Asclepion, biotec italia, capillus, CYNOSURE, GME, HUMAN MED, Hydrafacial, Softfil, Syris Scientific, VENUS และ Zimmer ทั้งยังตั้งเป้าหมายจะร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงการรักษารอยโรคในเชิงการแพทย์อย่างครอบคลุมและดูแลแก้ไขปัญหาด้านความงาม ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง มีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากสถาบันการวิจัยทางการแพทย์และแพทย์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ นิวัติ พลนิกร, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรพงษ์ มนัสเกียรติ, แพทย์หญิง นัทยา วรวุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, นายแพทย์ สมิทธิ์ อารยะสกุล รวมถึงบรรดาแขกคนสำคัญ และเหล่าเซเลบริตี้ ได้แก่ ม.ร.ว.โสรัจจ์ วิสุทธิ, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, คุณ พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์, คุณ ปรียามล ธนวิสุทธิ์, คุณ กัญญณัฐ พันธุ์เจริญวรกุล, คุณ รัชชต เศรษฐ์วรเดช, คุณ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก, คุณ ปาณิสรา อารยะสกุล, คุณ ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, คุณ ลุค – อิชิคาวะ พลาวเดน และ คุณ แอนโทเนีย โพซิ้ว

สามารถติดต่อ บริษัท เอสล่า จำกัด และติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

เว็บไซต์: https://aesla.com/

Facebook: AESLA

Instagram: aesla.aesthetics

Line@: @AESLA

YouTube: @aesla.aesthetics

โทรศัพท์: 089-815-9519