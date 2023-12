PRINC ส่งซิก Q4 ยังโตต่อ พร้อมรุกผู้นำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ทุ่ม 96 ล้านลงทุนสตาร์ทอัพ ‘HEALTH AT HOME’

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (PRINC NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ของ PRINC ประกาศการเข้าลงทุนใน บริษัท เฮลท์แอท โฮม จำกัด (HEATH AT HOME) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ มูลค่าเงินลงทุน 96 ล้านบาท ภายหลังการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 39.5 ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จะมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 42.4 ซึ่ง PRINC มีแผนที่จะผสานการให้บริการ ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับการให้บริการดูแลรักษายังสถานพยาบาล เชื่อมโยงกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนอร์สซิ่งโฮม บ้านลลิสา และ ธุรกิจฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ PNKG Recovery & Eldercare ซึ่งจะทำให้ PRINC ผนึกความแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเฮลท์แคร์ด้านผู้สูงอายุ

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวว่า ทิศทางไตรมาส 4 ปี 67 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการให้บริการของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อนที่ขยายตามแผน ประกอบกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีในปัจจุบันมีหลายระดับ การเข้าลงทุนในสตาร์อัพด้านการดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์การให้บริการแบบไร้รอยต่อในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลไปจนถึงที่บ้านหรือเนอร์สซิ่งโฮม แล้วยังมีสตาร์ทอัพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมบุคลากรการแพทย์ และผู้รับบริการเป้าหมายก็คือผู้สูงอายุ ประกอบกับแผนการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งขยายยังเมืองรอง ในปัจจุบันมีจำนวน 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด บริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระจายการลงทุนเฮลท์แคร์อื่นๆ เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการฟื้นฟูและดูแลในศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่

“สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 66 คาดว่ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคตามฤดูกาลที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ รวมทั้งผลสืบเนื่องจากการลงทุนการให้บริการโรคยากซับซ้อนจากการขยายศูนย์เฉพาะทางต่างๆในโรงพยาบาลในเครือ ทำให้คาดว่าทั้งผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลต่อวัน (Campus Visit per Day) และจำนวนผู้ป่วยครองเตียงเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Census หรือ ADC) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ส่วนการเข้าลงทุนใน Health at Home ครั้งนี้ เป็นแผนเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจเฮลท์แคร์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งกระจายความเสี่ยง เชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการระหว่างสถานพยาบาล ซึ่งจะทำให้เติมเต็มช่องว่างระหว่างกัน สร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว” นายแพทย์กฤตวิทย์กล่าว

ส่วน นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Health at Home เล็งเห็นว่าในอนาคตการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลจะเกิดขึ้นที่นอกโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงได้ดำเนินธรุกิจแบบ Out Of Hospital Care (OOH) ปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ประกอบด้วยบริการหลักสามอย่าง 1.บริการจัดส่งผู้ดูแลมืออาชีพ Carepro เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้บริการมาแล้วกว่า 5000 ครอบครัว 2. Care Center เนิร์สซิ่งโฮม ทันสมัยที่ปัจจุบันมีสองสาขา 3. Health at Work บริการ Telemedicine สำหรับพนักงานบริษัท สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และ จัดส่งยาถึงบ้าน ซึ่งได้ให้บริการกว่า 20,000 เคสในสองปีที่เปิดมา มีการเติบโต 300% ต่อปี​

“การร่วมมือกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มการดูแลให้กับผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ที่โรงพยาบาล สู่บ้านหรือเนอร์สซิ่งโฮม พร้อมทั้งขยายพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รวมถึงการขยายสาขา Care Center ให้ครอบคลุมรวม 10 สาขา“ นายแพทย์คณพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลและคลินิกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่ง ใน 11 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ’ผิวดีคลินิก-พงศ์ศักดิ์คลินิก‘ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 21 แห่ง, คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกบัตรทองในเครือข่าย สปสช. ปัจจุบันมีทั้งหมด 31 แห่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล, ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชื่อ PNKG Recovery and Eldercare ด้วยความร่วมมือกับ NK Group ประเทศญี่ปุ่น และก่อนหน้านี้ได้เข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา ส่วนการลงทุนในสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ ‘Health at Home’ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการขยายบริการด้านเฮลท์แคร์ ให้ครอบคลุม และมุ่งขยายบริการไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.princhealth.com และ www.healthathome.in.th