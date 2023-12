Vitals เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ตอบโจทย์สายรักสุขภาพ

Vitals เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ตอบโจทย์โดนใจสายรักสุขภาพ ตั้งเป้าสู่อันดับหนึ่ง

One Stop Shopping แหล่งรวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์คุณภาพ พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

กรุงเทพมหานคร, ธันวาคม 2566 – บริษัท ไวทัลส์ แบรนด์ ประเทศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นใหม่ และกลุ่มคนที่ใส่ใจรักสุขภาพ ตั้งเป้ามุ่งสู่ อันดับ 1 ของประเทศไทยภายใต้ สโลแกน “Live life to the fullest with Vitals” ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไปกับไวทัลส์

คุณ ชาร์ลส์ รูเปิร์ต จอห์น เทมเปิ้ล ประธานบริษัท ไวทัลส์ แบรนด์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเล็งเห็นว่าผลกระทบ จากเหตุการณ์ COVID-19 และการเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ส่งผลให้ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทิศทางของ ตลาดผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อสุขภาพก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง *อ้างอิงข้อมูลจาก Business Plus มีการประเมิน ว่าอัตราการเติบโตนี้ จะยังต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 7 ปี ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 10% และสินค้าประเภทวิตามิน เป็นสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดถึง 30% ของโลก ด้วยเหตุนี้ทำให้มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายย่อย สร้างธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งตลาดในประเทศไทยยังมีทิศทางอัตราการเติบโตอย่างมากในช่วง หลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเทรนด์การดูแลสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน และ บำรุงสุขภาพให้แข็งแรง”

Advertisement

ปัจจุบันผู้คนมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริโภคเองเป็นจำนวนมาก จึงเกิดปัญหาการบริโภค อย่างไม่เหมาะสมกับ ร่างกายของตนเอง และบริโภคไม่ถูกวิธีเนื่องจากขาดความรู้ในการเลือกซื้อ เหตุนี้ Vitals (ไวทัลส์) จึงจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพที่สุดไว้ด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาการเลือกซื้อของผู้บริโภค อีกทั้งยังเพื่อช่วยให้ผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของตนเองอย่าง ปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คุณ ชาร์ลส์ รูเปิร์ต จอห์น เทมเปิ้ล กล่าวต่อว่า “แพลตฟอร์มของ ไวทัลส์ เป็นแหล่งรวมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินต่างๆแบบครบจบในที่เดียวให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรจากแบรนด์ชื่อดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีความหลาก หลายในสินค้าและพรอดักส์ โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าทั้ง 10 Category อันได้แก่กลุ่ม Brain Nerve, Digestion, Weight Loss, Eye Care, Hair Care, Heart Circulation, Immunity, Skin & Beauty, Women’s Health และ Men’s Health ที่สำคัญผู้บริโภคยังไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าจัดส่งซ้ำซ้อน ขจัดปัญหาความกังวลในผลิตภัณฑ์ที่ปลอมและไม่ได้มาตรฐาน เพราะทาง Vitals ได้มีขั้นตอนการตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาวางขายในแพลตฟอร์ม สินค้าที่ผ่านการคัดกรองต้องผ่าน อย. ทุกชิ้น นอกจากนั้นยังมีฟีดเจอร์ให้ผู้บริโภคได้เข้ามารีวิวสินค้า สร้างblog เพื่อรีวิวการใช้งานจริง ซึ่งฟีดเจอร์นี้จะช่วยให้ แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ มีรีวิวการใช้งานจริงจากลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก้ผู้บริโภค รวมถึงในอนาคตยังเปิดให้ผู้บริโภค กลายเป็น เซลเลอร์ แอฟฟิริเอ็ดลิ้งก์ สร้างรายได้ให้แก่ลูกค้าและเพิ่มยอดการขายให้ผู้ประกอบการ โดย Vitals ยังคาดการณ์ และพุ่งเป้าในการรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 100 ราย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศภายในปี 2567 นี้อีกด้วย

Vitals (ไวทัลส์) เชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงนอกจากเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว ยังต้องคำนึงถีงการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการ การออกกำลังกาย รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลย์ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.vitals.co.th และอีกหลากหลายช่องทาง

Facebook : Vitals Thailand

Link: https://www.facebook.com/Vitalsthailand

IG : @vitalsthailand

Link: https://instagram.com/vitalsthailand?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr

Line Official : @vitalsthailand

Vitals – The New Platform Bringing Quality Supplements to Health Enthusiasts, Ready to Serve Today