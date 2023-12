กรุงไทย แอกซ่า จัดกิจกรรม 1 Day Trip พามู กินปู ดูวิว สมุทรสาคร

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับรายการ The First Ultimate พาลูกค้าคนสำคัญท่องเที่ยวพร้อมอิ่มบุญ อิ่มท้องและอิ่มใจ กิจกรรม “1 Day Trip พามู กินปู ดูวิว ที่ สมุทรสาคร” นำโดย คุณภาสิกา นาเมืองรักษ์ Head of Digital Media and Content บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (คนกลาง แถวหน้า) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับลูกค้าและเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากแคมเปญลดหย่อนภาษี “ใช้ชีวิตไหลลื่น ยื่นภาษีได้เต็มสิทธิ” ที่ช่วยให้คนไทยได้เตรียมพร้อมในการลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ พร้อมความคุ้มครองชีวิต อาทิ แบบประกัน Life Ready ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง นานถึงอายุ 99 ปี นำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท แบบประกัน Life Super Save 14/5 รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 10% ครบสัญญารับเงินก้อนโต 548% ของทุนประกัน ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาท และแบบประกันบำนาญ Bumnan Ready รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ยาวจนถึงอายุ 88 สูงสุดปีละ 25% ของทุนประกัน เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท*

กิจกรรมสุดพิเศษนี้ได้มอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าคนสำคัญ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ทำบุญที่วัดโกรกกรากที่มีอายุกว่า 200 ปี พร้อมไปดูวิวริมทะเลอ่าวไทยที่จุดชมวิวปลาโลมา หรือ สะพานแดง อิ่มอร่อยกับร้านอาหารซีฟู้ด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวลูกค้าได้รับความสุข สนุกสนานตลอดกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมลูกค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

* เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพกร