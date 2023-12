เจียไต๋เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในงาน AgriTech and Innovation

เจียไต๋เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)

กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2566 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมรับเสด็จและเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการเกษตร ในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เจียไต๋โดยนายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย และนางสาวรตา สุทธิมัณฑนกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานและเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาวงการเกษตรของไทยมายาวนานกว่าศตวรรษ

นอกจากนี้ ภายในงานเจียไต๋ได้นำเสนอนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการเกษตร ที่ตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำธุรกิจเกษตร พร้อมแสดงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงสายพันธุ์พืชคุณภาพสูง เช่น ฟักทองทองสยาม ฟักทองทนไวรัสสายพันธุ์แรกของไทย, โซลูชั่นการเกษตรสำหรับนาข้าว และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มุ่งหมายพลิกโฉมการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ เช่น โดรนการเกษตรประสิทธิภาพสูง และโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น

Advertisement

การประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับวงการเกษตรของไทย ซึ่งได้รวมหน่วยงานและองค์กรที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของเจียไต๋ที่มุ่งคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน